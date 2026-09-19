Emagrecimento rápido pode cobrar um preço; veja seis sinais que aparecem no corpo

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:20
O que uma dieta promete entregar em poucas semanas pode levar meses para o corpo revelar por inteiro. A balança pode até mostrar uma queda rápida, mas algumas consequências aparecem aos poucos, como fios de cabelo a mais no ralo, unhas que ficam frágeis, perda de disposição para atividades simples, alterações no ciclo menstrual e mudanças na relação com a comida.
Esses sinais podem parecer desconectados, mas podem estar relacionados a um mesmo problema: uma restrição alimentar que foi longe demais. As chamadas dietas milagrosas costumam apostar na velocidade, enquanto o organismo precisa de energia, proteínas, vitaminas, minerais e equilíbrio metabólico para manter músculos, tecidos e funções hormonais.
'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer
Para a nutricionista e psicóloga Flávia Lucena, o emagrecimento precisa ser avaliado além da quantidade de calorias ou do número apresentado pela balança. Genética, composição corporal, estado hormonal, saúde intestinal, qualidade do sono, estresse e presença de doenças também podem interferir na resposta de cada organismo. “A perda de peso e a melhora da saúde não dependem apenas de cortar calorias, excluir grupos alimentares ou prolongar jejuns. Cada organismo responde de forma diferente”, explica.