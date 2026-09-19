O CORPO FALA

Emagrecimento rápido pode cobrar um preço; veja seis sinais que aparecem no corpo

Queda de cabelo, unhas frágeis, perda de força, alterações menstruais e problemas na relação com a comida podem aparecer após dietas muito restritivas

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:20

Emagrecimento rápido pode cobrar um preço; veja seis sinais que aparecem no corpo Crédito: Reprodução | Freepik

O que uma dieta promete entregar em poucas semanas pode levar meses para o corpo revelar por inteiro. A balança pode até mostrar uma queda rápida, mas algumas consequências aparecem aos poucos, como fios de cabelo a mais no ralo, unhas que ficam frágeis, perda de disposição para atividades simples, alterações no ciclo menstrual e mudanças na relação com a comida.

Esses sinais podem parecer desconectados, mas podem estar relacionados a um mesmo problema: uma restrição alimentar que foi longe demais. As chamadas dietas milagrosas costumam apostar na velocidade, enquanto o organismo precisa de energia, proteínas, vitaminas, minerais e equilíbrio metabólico para manter músculos, tecidos e funções hormonais.

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

Para a nutricionista e psicóloga Flávia Lucena, o emagrecimento precisa ser avaliado além da quantidade de calorias ou do número apresentado pela balança. Genética, composição corporal, estado hormonal, saúde intestinal, qualidade do sono, estresse e presença de doenças também podem interferir na resposta de cada organismo. “A perda de peso e a melhora da saúde não dependem apenas de cortar calorias, excluir grupos alimentares ou prolongar jejuns. Cada organismo responde de forma diferente”, explica.

1. Cabelo começa a cair mais

Uma dieta muito restritiva pode comprometer a oferta de nutrientes necessários para a formação e manutenção dos fios. O problema nem sempre aparece imediatamente e pode ser percebido semanas ou meses depois do período de restrição.

“O fio de cabelo é formado principalmente por queratina e depende de uma oferta adequada de proteínas, vitaminas e minerais para manter sua estrutura. Em processos de emagrecimento muito restritivos, a deficiência desses nutrientes pode comprometer o ciclo capilar, deixando os fios mais finos, frágeis e suscetíveis à queda”, explica Marina Groke, diretora da Unhas Cariocas e da Escova Express.



2. Unhas ficam fracas e quebradiças

As unhas também podem denunciar que a alimentação não está fornecendo nutrientes suficientes. Fragilidade, descamação e quebra podem ter diversas causas, mas dietas muito restritivas estão entre os fatores que podem comprometer a formação da lâmina ungueal.

“A ingestão insuficiente de alguns nutrientes, vitaminas e minerais deixa as unhas frágeis, secas e quebradiças. Em dietas muito restritivas, a falta desses elementos pode comprometer a formação da lâmina ungueal, afetando sua resistência, crescimento e aparência”, afirma Marina.



3. Perda de força e massa muscular

Nem todo peso eliminado durante uma dieta corresponde à perda de gordura. Uma redução expressiva e rápida também pode envolver água e massa muscular, especialmente quando existe uma restrição energética severa.

Essa perda pode ter consequências que vão além da aparência. Segundo a fisioterapeuta e CEO da Acuidar, Jéssica Ramalho, a redução da massa muscular pode comprometer força, mobilidade, equilíbrio e autonomia.

“A perda de massa muscular não representa apenas uma mudança estética. Ela pode reduzir a força necessária para atividades simples, como caminhar, levantar-se e manter o equilíbrio, especialmente quando o emagrecimento ocorre de forma muito rápida”, explica.



4. Ciclo menstrual sofre alterações

A restrição alimentar também pode afetar a saúde hormonal feminina. Alterações no ciclo menstrual, ressecamento, desconforto e mudanças na libido podem aparecer em situações de baixa disponibilidade energética.

A ginecologista e especialista em cirurgia íntima Mariana Macedo explica que o organismo pode reduzir determinadas funções quando não recebe energia suficiente. “Em situações de restrição alimentar intensa e baixa disponibilidade energética, o organismo pode reduzir funções que não são prioritárias naquele momento, afetando a produção hormonal e o ciclo menstrual”, afirma.

Segundo a especialista, a avaliação deve considerar o histórico da paciente, a velocidade da perda de peso, a alimentação e possíveis mudanças na rotina antes de determinar a causa dos sintomas.



5. Cansaço começa a fazer parte da rotina

A restrição energética pode levar a fadiga e queda do desempenho físico e cognitivo. A pessoa pode perceber que atividades que antes eram simples passaram a exigir mais esforço, enquanto exercícios e tarefas do cotidiano se tornam mais difíceis.

Flávia Lucena destaca que dietas muito restritivas também podem provocar piora do funcionamento intestinal e comprometer o desempenho físico. Além disso, a perda rápida de peso pode ocorrer às custas de alterações na composição corporal, sem necessariamente representar uma melhora global da saúde.

