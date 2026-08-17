Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame

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Perla Ribeiro
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05
Endoscopia e colonoscopia estão entre os principais exames utilizados para investigar problemas do sistema digestório. Apesar de serem importantes tanto para identificar sintomas quanto para prevenir e diagnosticar doenças precocemente, a ideia de passar por um procedimento com sedação ainda provoca ansiedade em muitos pacientes.
Dúvidas sobre o jejum, o preparo intestinal, a sedação e o que acontece durante e depois do exame são comuns. Segundo o médico anestesiologista Libório Ximenes, diretor financeiro da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA), a sedação é justamente um dos recursos utilizados para tornar esses procedimentos mais confortáveis. Ela permite que o paciente fique relaxado ou durma durante a realização do exame, reduzindo dor e desconforto.
Thyago Severino teve o intestino perfurado após exame de colonoscopia
Sedação não é igual para todo mundo
Antes do procedimento, o paciente passa por uma avaliação individual. Idade, doenças preexistentes, medicamentos em uso e outras condições clínicas são considerados para definir a estratégia mais adequada. “A sedação não é igual para todos os pacientes. Antes do procedimento, avaliamos fatores como idade, doenças preexistentes, uso de medicamentos e condições clínicas para definir a melhor estratégia”, explica Libório.
Durante o exame, o paciente permanece sob monitoramento contínuo, com acompanhamento de frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e oxigenação.