SEM MEDO DO EXAME

Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame

Preparo adequado e monitoramento durante o procedimento ajudam a tornar os exames mais seguros e confortáveis; anestesiologista explica como funciona a sedação

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame Crédito: Magnific

Endoscopia e colonoscopia estão entre os principais exames utilizados para investigar problemas do sistema digestório. Apesar de serem importantes tanto para identificar sintomas quanto para prevenir e diagnosticar doenças precocemente, a ideia de passar por um procedimento com sedação ainda provoca ansiedade em muitos pacientes.

Dúvidas sobre o jejum, o preparo intestinal, a sedação e o que acontece durante e depois do exame são comuns. Segundo o médico anestesiologista Libório Ximenes, diretor financeiro da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA), a sedação é justamente um dos recursos utilizados para tornar esses procedimentos mais confortáveis. Ela permite que o paciente fique relaxado ou durma durante a realização do exame, reduzindo dor e desconforto.

Thyago Severino teve o intestino perfurado após exame de colonoscopia 1 de 5

Sedação não é igual para todo mundo

Antes do procedimento, o paciente passa por uma avaliação individual. Idade, doenças preexistentes, medicamentos em uso e outras condições clínicas são considerados para definir a estratégia mais adequada. “A sedação não é igual para todos os pacientes. Antes do procedimento, avaliamos fatores como idade, doenças preexistentes, uso de medicamentos e condições clínicas para definir a melhor estratégia”, explica Libório.

Durante o exame, o paciente permanece sob monitoramento contínuo, com acompanhamento de frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e oxigenação.

O paciente pode dormir durante o exame?

Sim. O nível de sedação pode variar de acordo com a necessidade e a indicação do procedimento. Em alguns casos, o objetivo é apenas promover relaxamento e diminuir a ansiedade. Em outros, pode ser indicada uma sedação mais profunda, na qual o paciente permanece dormindo durante o exame e desperta pouco depois do término.

“Em alguns pacientes, o objetivo é promover relaxamento e reduzir a ansiedade. Em outros, é indicada uma sedação mais profunda, em que o paciente permanece dormindo durante o procedimento e desperta logo após o término do exame”, acrescenta o anestesiologista.

Jejum e preparo da colonoscopia são fundamentais

Se a sedação é importante, o preparo antes do exame também merece atenção. O jejum deve ser respeitado de acordo com as orientações da equipe médica para reduzir riscos relacionados à sedação. No caso da colonoscopia, há ainda o preparo intestinal, necessário para limpar o intestino e permitir que o médico visualize adequadamente a região.

“Seguir corretamente todas as orientações fornecidas pela equipe médica é tão importante quanto o próprio exame, pois esses cuidados contribuem para a segurança do paciente e para uma avaliação mais precisa”, destaca Libório.



O que acontece depois da sedação?

Após o procedimento, o paciente permanece em observação até que os efeitos da sedação diminuam. A recuperação costuma ser rápida, mas sonolência nas primeiras horas é comum. Por isso, o paciente precisa estar acompanhado por um adulto responsável após o exame. A orientação também é seguir as recomendações fornecidas pela equipe sobre alimentação, atividades e retorno à rotina.

