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Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame

Preparo adequado e monitoramento durante o procedimento ajudam a tornar os exames mais seguros e confortáveis; anestesiologista explica como funciona a sedação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame
Endoscopia e colonoscopia dão medo? Entenda como funciona a sedação e o que esperar do exame Crédito: Magnific

Endoscopia e colonoscopia estão entre os principais exames utilizados para investigar problemas do sistema digestório. Apesar de serem importantes tanto para identificar sintomas quanto para prevenir e diagnosticar doenças precocemente, a ideia de passar por um procedimento com sedação ainda provoca ansiedade em muitos pacientes.

Dúvidas sobre o jejum, o preparo intestinal, a sedação e o que acontece durante e depois do exame são comuns. Segundo o médico anestesiologista Libório Ximenes, diretor financeiro da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA), a sedação é justamente um dos recursos utilizados para tornar esses procedimentos mais confortáveis. Ela permite que o paciente fique relaxado ou durma durante a realização do exame, reduzindo dor e desconforto.

Thyago Severino teve o intestino perfurado após exame de colonoscopia

Thyago da Silva Severino por Reprodução
Thyago da Silva Severino por Reprodução
Thyago da Silva Severino por Reprodução
Thyago da Silva Severino por Reprodução
Alzery Geraldo de Souza e Thyago da Silva Severino morreram após terem o intestino perfurado por Reprodução/ g1
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Thyago da Silva Severino por Reprodução

Sedação não é igual para todo mundo

Antes do procedimento, o paciente passa por uma avaliação individual. Idade, doenças preexistentes, medicamentos em uso e outras condições clínicas são considerados para definir a estratégia mais adequada. “A sedação não é igual para todos os pacientes. Antes do procedimento, avaliamos fatores como idade, doenças preexistentes, uso de medicamentos e condições clínicas para definir a melhor estratégia”, explica Libório.

Durante o exame, o paciente permanece sob monitoramento contínuo, com acompanhamento de frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e oxigenação.

  • O paciente pode dormir durante o exame?
    Sim. O nível de sedação pode variar de acordo com a necessidade e a indicação do procedimento. Em alguns casos, o objetivo é apenas promover relaxamento e diminuir a ansiedade. Em outros, pode ser indicada uma sedação mais profunda, na qual o paciente permanece dormindo durante o exame e desperta pouco depois do término. 
    “Em alguns pacientes, o objetivo é promover relaxamento e reduzir a ansiedade. Em outros, é indicada uma sedação mais profunda, em que o paciente permanece dormindo durante o procedimento e desperta logo após o término do exame”, acrescenta o anestesiologista.

  • Jejum e preparo da colonoscopia são fundamentais
    Se a sedação é importante, o preparo antes do exame também merece atenção. O jejum deve ser respeitado de acordo com as orientações da equipe médica para reduzir riscos relacionados à sedação. No caso da colonoscopia, há ainda o preparo intestinal, necessário para limpar o intestino e permitir que o médico visualize adequadamente a região.
    “Seguir corretamente todas as orientações fornecidas pela equipe médica é tão importante quanto o próprio exame, pois esses cuidados contribuem para a segurança do paciente e para uma avaliação mais precisa”, destaca Libório.

  • O que acontece depois da sedação?
    Após o procedimento, o paciente permanece em observação até que os efeitos da sedação diminuam. A recuperação costuma ser rápida, mas sonolência nas primeiras horas é comum. Por isso, o paciente precisa estar acompanhado por um adulto responsável após o exame. A orientação também é seguir as recomendações fornecidas pela equipe sobre alimentação, atividades e retorno à rotina.

  • Exames estão mais seguros e confortáveis
    De acordo com o anestesiologista, a evolução das técnicas de sedação e dos equipamentos de monitoramento contribuiu para tornar os procedimentos mais seguros e confortáveis. Hoje contamos com medicamentos modernos, monitorização contínua e protocolos bem estabelecidos que permitem realizar esses exames com elevado padrão de segurança”, conclui Libório Ximenes. Para quem precisa realizar uma endoscopia ou colonoscopia, portanto, entender como funciona a sedação e seguir corretamente as orientações da equipe pode ajudar a reduzir a ansiedade e tornar a experiência mais tranquila.

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