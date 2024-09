TRANSTORNO

Entenda o que é a mitomania e seus impactos na saúde

“A mitomania não se trata de mentiras ocasionais, como aquelas que podemos contar para evitar situações embaraçosas. As pessoas que sofrem com esse transtorno contam mentiras frequentes, exageradas e, às vezes, completamente fictícias. O mais preocupante é que, com o tempo, elas mesmas começam a acreditar nas histórias que criam”, afirma a psiquiatra Jéssica Martini.