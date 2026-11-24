O LADO DE QUEM CUIDA

Entre o amor e o cansaço: o peso invisível de cuidar de um familiar doente

Estudo aponta que 70,7% dos cuidadores familiares de pacientes em cuidados paliativos oncológicos apresentam sobrecarga de moderada a severa; história de uma família em Salvador mostra a importância do acolhimento e da orientação profissional

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:14

Entre o amor e o cansaço: o peso invisível de cuidar de um familiar doente Crédito: Divulgação

Quando uma pessoa da família enfrenta uma doença grave, o impacto não se limita ao paciente. A rotina de quem está ao lado dele também muda: horários de medicação, curativos, idas ao hospital, noites mal dormidas e uma série de responsabilidades que, muitas vezes, passam a ser assumidas por uma única pessoa. Em grande parte dos casos, esse papel fica com uma mulher, que precisa aprender a cuidar sem preparo prévio, remuneração ou uma rede de apoio suficiente.

A dimensão desse desafio aparece em um estudo publicado na revista científica Cogitare Enfermagem, que ouviu 147 cuidadores familiares de pacientes em cuidados paliativos oncológicos no Pará. Entre os entrevistados, 58,5% eram mulheres e 44,9% afirmaram sentir-se muito sobrecarregados. No levantamento, 70,7% apresentaram níveis de sobrecarga de moderados a severos, evidenciando o peso físico e emocional de acompanhar alguém em uma condição de saúde delicada.

Eutanásia, morte assistida e cuidados paliativos 1 de 11

Em Salvador, a bióloga Mari Barretto conhece essa realidade de perto. O marido, Fernando Barretto, 67 anos, passou três meses internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma grave hemorragia no duodeno. Mesmo depois de deixar a terapia intensiva, ele ainda precisava de cuidados especializados e foi transferido para a Florence Hospital de Transição, onde recebeu assistência em cuidados paliativos. Mari permaneceu ao lado dele durante todo o processo e assumiu o papel de principal cuidadora familiar.

No início, a experiência foi marcada pela tristeza e pela incerteza. "O quadro dele era gravíssimo, e as expectativas de sobrevivência eram muito pequenas. Quase ninguém dava essa esperança para a gente", recorda. Além do medo de perder o marido, Mari também enfrentava dúvidas sobre as possibilidades de recuperação. Não sabia se Fernando voltaria a sentar, caminhar ou realizar atividades básicas do cotidiano, algo que nem mesmo os médicos podiam garantir naquele momento.

A rotina de quem cuida também adoece

A rotina hospitalar trouxe desafios que foram além da preocupação com o estado de saúde de Fernando. Durante a internação na UTI, duas cuidadoras se revezavam com ele durante a noite, enquanto Mari precisava chegar muito cedo para assumir o acompanhamento. "Essa questão do horário foi muito cansativa para mim", conta. A isso se somavam o receio de uma piora clínica e a angústia diante dos episódios de perda de memória apresentados pelo marido.

"Ele sempre raciocinou muito bem, e em alguns momentos ficou como se tivesse perda de memória total. Eu tinha muito receio de ele não voltar ao convívio da gente, entendendo tudo o que era relacionado a ele e à família", relata.

Para o médico paliativista Vitor Carlos Silva, da Florence Hospital de Transição, o sofrimento dos familiares precisa ser reconhecido como parte do próprio processo de cuidado. Isso porque a assistência não deve se limitar ao paciente, mas considerar também as condições físicas, emocionais e sociais de quem acompanha o tratamento. A sobrecarga pode comprometer o sono, a alimentação, o trabalho e até a saúde de quem assume a responsabilidade de cuidar.

"Quando falamos em cuidados paliativos, falamos de cuidar da pessoa por inteiro, e isso inclui a família. O cuidador também adoece, deixa de dormir, de se alimentar bem, de trabalhar, de viver a própria vida. Se a gente não olhar para ele, o cuidado ao paciente também fica comprometido", explica o especialista.

Segundo Silva, o cansaço também costuma vir acompanhado de sentimentos como culpa, tristeza e dificuldade de pedir ajuda. Muitos familiares acreditam que precisam dar conta de todas as tarefas sozinhos, como se descansar ou dividir responsabilidades significasse abandonar a pessoa amada. "Dividir o cuidado não é abandonar quem se ama", ressalta o médico.

Orientação profissional ajuda a preparar a família

Nesse contexto, os hospitais de transição têm um papel importante na preparação dos familiares para a continuidade da assistência. A Florence, primeiro hospital de transição do Norte e Nordeste, trabalha com uma equipe multiprofissional que, além de acompanhar o paciente, orienta os cuidadores sobre procedimentos, organização da rotina e situações que podem surgir durante o tratamento. O objetivo é oferecer mais segurança à família e reduzir a ansiedade diante das novas responsabilidades.

Mari conta que aprendeu gradualmente a participar dos cuidados com o marido. A experiência foi diferente da vivida na UTI, onde o acesso dos familiares à rotina assistencial é mais restrito. "Na UTI, a gente não tem esse acesso. Fica só observando os monitores e avisando à enfermagem quando identifica algo anormal. Na Florence é diferente, os cuidados passam a ser administrados também pela família", compara.

Com a orientação da equipe de enfermagem, ela passou a ajudar no banho de Fernando, primeiro no leito e depois no chuveiro, até conseguir realizar parte da atividade sozinha, sob supervisão profissional. Com os fisioterapeutas, aprendeu a auxiliá-lo a sentar, mudar de posição na cama e fortalecer os braços. Também recebeu orientações para realizar curativos de uma lesão por pressão, conhecida popularmente como escara, que continua tratando mesmo depois da alta hospitalar.

"Sou muito grata a tudo o que aprendi com os profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas", afirma Mari. Nesse processo, ela também contou com o apoio da filha, médica intensivista, do filho, estudante de Medicina, e da médica da família, que contribuíram para ampliar a segurança nos cuidados.

Aprendizado continua mesmo depois da alta

A transferência de Fernando para casa não significou o fim das responsabilidades da família. Uma enfermeira visita o paciente a cada 48 horas e, nos intervalos, os familiares dão continuidade aos cuidados. O conhecimento adquirido durante a permanência no hospital de transição passou a fazer parte da rotina doméstica, permitindo que Mari e os demais familiares participem da assistência com mais confiança.

"A Florence ensinava para a gente tudo o que deveríamos fazer. Mesmo com os profissionais realizando as atividades, eles não deixavam de nos orientar e de nos ensinar", conta.

O suporte emocional também foi importante durante a internação. A família recebeu acompanhamento psicológico, tanto no hospital quanto na Florence, para lidar com as incertezas, as expectativas e a ansiedade diante da evolução clínica. "Diante das expectativas, das dúvidas e da ansiedade que tínhamos em relação à melhora dele, nós precisávamos nortear a nossa caminhada, e a psicóloga nos ajudou bastante", afirma Mari.

A fé também teve papel importante nesse período. Segundo ela, o apoio religioso e as orações de integrantes da igreja que frequentava ajudaram a família a atravessar os momentos mais difíceis. Ao falar sobre a recuperação do marido, Mari define a experiência como "um verdadeiro milagre".

Para o médico Vitor Carlos Silva, histórias como essa reforçam a importância de incluir o cuidador no planejamento da assistência. Além do acompanhamento médico e multiprofissional, o familiar precisa encontrar espaços de acolhimento e oportunidades para aliviar a tensão acumulada durante o processo.