DOR DE CABEÇA

Enxaqueca: dez mitos e verdades sobre os alimentos que podem piorar as crises

Alguns alimentos podem desencadear ou piorar as crises, mas especialistas alertam que a doença é neurológica e não tem origem na alimentação

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:15

Enxaqueca: dez mitos e verdades sobre os alimentos que podem piorar as crises Crédito: Imagem: giggsy25 | Shutterstock

Café, chocolate, refrigerante, doces, glúten, leite… Quando o assunto é enxaqueca, não faltam alimentos que costumam ser apontados como vilões. Mas será que é preciso cortar tudo isso da alimentação para evitar as crises? A resposta é mais complexa. A enxaqueca é uma doença neurológica crônica de causa hereditária e não é provocada pela alimentação. Alguns alimentos, no entanto, contêm substâncias que podem funcionar como gatilhos ou piorar uma crise em determinadas pessoas.

Cerca de 30 milhões de brasileiros, aproximadamente 15% da população, sofrem de enxaqueca. Para esclarecer o que realmente merece atenção à mesa, a neurologista Thais Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da doença e fundadora do Headache Center Brasil, reuniu dez mitos e verdades sobre a relação entre alimentação e enxaqueca.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

1. A alimentação causa enxaqueca: Mito.

Nenhum alimento é responsável por causar a doença. A enxaqueca é uma condição crônica do cérebro associada a fatores hereditários. Embora não tenha cura, pode ser controlada com tratamento multidisciplinar. Isso não significa, porém, que a alimentação seja irrelevante. Alguns alimentos podem funcionar como gatilhos ou intensificar as crises em determinadas pessoas.



2. Quem tem enxaqueca pode tomar refrigerante à vontade: Mito.

Refrigerantes à base de cola e guaraná contêm substâncias estimulantes que, segundo a especialista, devem ser evitadas por pessoas com enxaqueca.



3. Glúten e lactose causam enxaqueca: Mito.

O glúten presente no trigo e na cevada e a lactose do leite não são causas da enxaqueca. Algumas pessoas podem ter intolerâncias ou outras predisposições que fazem o organismo reagir de maneira exagerada a determinados alimentos. Isso, entretanto, não significa que esses alimentos sejam responsáveis pela origem da doença.



4. Quem tem enxaqueca precisa eliminar os doces: Mito.

O açúcar não precisa ser necessariamente retirado da alimentação por ser uma suposta causa de enxaqueca. Segundo Thais, a vontade intensa de comer alimentos açucarados pode aparecer durante o pródromo, período que antecede a crise. A compulsão por doces estaria relacionada à busca do cérebro por uma fonte de energia, e não significaria que o açúcar seja o responsável pela doença.



5. Basta eliminar alimentos estimulantes para controlar a enxaqueca: Mito.

Identificar e reduzir alimentos estimulantes pode fazer parte do tratamento, mas não resolve sozinho o problema. A enxaqueca não tem causa alimentar e possui diferentes gatilhos. Por isso, a alimentação deve ser considerada dentro de um plano de cuidado mais amplo e individualizado.



6. É preciso ter cuidado com o shoyu: Verdade.

Para a especialista, pessoas com enxaqueca devem ficar atentas ao consumo de alimentos que contêm glutamato monossódico, como o molho shoyu. O composto é apontado por Thais como um estimulante cerebral que pode atuar como gatilho para crises em pessoas suscetíveis.



7. Temperos prontos, biscoitos e salgadinhos podem piorar as crises: Verdade.

Temperos industrializados em pó, biscoitos e salgadinhos com sal podem conter glutamato monossódico. Por isso, a orientação é verificar a composição dos produtos antes do consumo.



8. A cafeína pode estar relacionada à piora da enxaqueca: Verdade.

A cafeína está presente em muitos alimentos e também em diversos medicamentos utilizados contra dores de cabeça. Segundo Thais, o problema está principalmente no uso excessivo desses medicamentos, que pode provocar consequências para o estômago e o intestino, além de contribuir para a cronificação da enxaqueca e o aumento da frequência das dores.



9. Café e chocolate podem desencadear uma crise: Verdade.

Alguns alimentos possuem substâncias estimulantes que podem funcionar como gatilhos e, em determinadas pessoas, aumentar a frequência, intensidade ou duração das crises. Entre os exemplos citados pela neurologista estão café, cacau (chocolate), cupuaçu, guaraná e erva-mate. “A cafeína presente nesses alimentos possui efeito estimulante e analgésico, mascarando os sintomas e cronificando a doença”, explica Thais.



10. Alimentos termogênicos também merecem atenção: Verdade.

Pimentas mais fortes, gengibre, canela e cúrcuma estão entre os alimentos termogênicos citados pela especialista que podem ter efeito estimulante e, por isso, devem ser evitados por pessoas que percebem relação entre o consumo e suas crises.



A enxaqueca é muito mais do que uma dor de cabeça

A relação entre alimentação e enxaqueca precisa ser analisada individualmente. O que desencadeia uma crise em uma pessoa pode não provocar qualquer reação em outra. “O problema não está no prato, porque as pessoas que não têm enxaqueca toleram muito melhor os alimentos estimulantes. Importante ressaltar: a enxaqueca não é doença de causa alimentar!”, afirma Thais.

A médica lembra ainda que a doença não se resume à dor de cabeça. Uma crise pode envolver náuseas, vômitos, tontura, aura visual, zumbido, desânimo, alterações de humor e mudanças no funcionamento do intestino, entre outros sintomas. Por isso, restringir alimentos sem orientação pode não ser suficiente — e, em alguns casos, pode levar a restrições desnecessárias.

Tratamento precisa olhar o paciente como um todo

A orientação da neurologista é que pessoas com enxaqueca procurem um médico, preferencialmente um especialista na doença, para receber o diagnóstico adequado e definir o tratamento. Além dos sintomas, a condição pode estar relacionada a impactos importantes na qualidade de vida, incluindo alterações do sono e do humor, ansiedade e problemas cognitivos. A médica também cita complicações vasculares, como aumento do risco de AVC e infarto, como aspectos que precisam ser considerados no acompanhamento.

O tratamento deve ser individualizado e multidisciplinar, combinando, quando indicado, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Nesse contexto, a alimentação pode ser uma das ferramentas utilizadas para identificar e controlar possíveis gatilhos, mas não deve ser tratada como a causa da doença.