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Enxaqueca não é só dor de cabeça: veja quando ela pode aumentar o risco de AVC

Oscilações hormonais podem intensificar as crises, enquanto a combinação entre aura, anticoncepcional com hormônios combinados e tabagismo exige atenção

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:00

Dor de cabeça
Dor de cabeça Crédito: Shutterstock

Quase metade da população das Américas convive com pelo menos uma doença neurológica, segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas no continente, com as demências, como Alzheimer, entre os distúrbios que mais atingem os idosos.

Entre adolescentes e jovens adultos, a enxaqueca aparece entre as principais causas de incapacidade. A doença afeta cerca de 30 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um levantamento realizado com apoio da Abraces (Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca) aponta ainda que outros 27 milhões convivem com a condição sem diagnóstico.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
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Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock

Entre os pacientes diagnosticados, aproximadamente 75% são mulheres. Segundo a neurologista Thais Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca e fundadora do Headache Center Brasil, as mulheres tendem a apresentar crises mais intensas, frequentes e duradouras. A maior procura por atendimento especializado também está relacionada ao impacto da doença na rotina.

Por que as mulheres sofrem mais com enxaqueca?

Uma das principais explicações está nas oscilações hormonais. O estrogênio, hormônio presente em maior concentração no organismo feminino, influencia mecanismos cerebrais relacionados à percepção e à modulação da dor. Por isso, alterações nos níveis do hormônio ao longo do ciclo menstrual podem funcionar como gatilhos ou intensificar as crises em algumas mulheres.

“A enxaqueca é caracterizada por um estado de hiperexcitabilidade cerebral. Durante as crises, o cérebro reage de forma exacerbada a estímulos internos e externos, o que desencadeia dor e uma série de sintomas associados”, explica Thais. Segundo a neurologista, a condição tem causa hereditária, ou seja, existe uma predisposição que acompanha a pessoa desde o nascimento. Ao longo da vida, fatores ambientais e hormonais podem atuar como gatilhos.

Combinação de fatores pode elevar risco de AVC

As crises costumam ser mais intensas e incapacitantes entre a adolescência e aproximadamente os 50 anos, período marcado por importantes oscilações hormonais. Essa fase também coincide com o período reprodutivo, quando muitas mulheres utilizam anticoncepcionais. De acordo com Thais Villa, algumas formulações combinadas, que associam estrogênio e progesterona, podem aumentar o risco de AVC em determinadas situações.

O cuidado deve ser ainda maior quando diferentes fatores estão presentes simultaneamente. “O cenário torna-se ainda mais preocupante quando há a combinação dos fatores enxaqueca com aura, uso de anticoncepcional com hormônios combinados e tabagismo. Nesses casos, o risco de acidente vascular cerebral pode ser até 30 vezes maior”, alerta a médica. A aura é uma manifestação que pode ocorrer antes ou durante a crise e inclui alterações visuais, entre outros sintomas.

Enxaqueca vai muito além da dor de cabeça

Apesar de a dor ser o sintoma mais conhecido, a enxaqueca pode provocar diversas outras manifestações e comprometer significativamente a qualidade de vida. As crises podem estar associadas a sintomas neurológicos e físicos que dificultam atividades cotidianas, estudo, trabalho e convivência social. Por isso, controlar apenas a dor no momento da crise não significa necessariamente tratar a doença de forma adequada.

Tratamento deve ser individualizado

Para lidar com a complexidade da condição, a especialista defende uma abordagem multidisciplinar, chamada de Tratamento 360º. Nesse modelo, profissionais como neurologistas, psicólogos e nutricionistas podem atuar de maneira integrada, considerando aspectos hormonais, emocionais, alimentares e comportamentais que podem influenciar as crises.

“Existe tratamento eficaz para a enxaqueca e ele precisa considerar o paciente em sua individualidade. Isso significa associar terapias de última geração a estratégias não medicamentosas, capazes de prevenir as crises e reduzir sua frequência e intensidade”, afirma Thais. O acompanhamento contínuo pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das crises, além de melhorar a qualidade de vida e recuperar a autonomia.

Automedicação pode piorar o problema

Outro ponto de atenção é o uso frequente de medicamentos por conta própria. Embora analgésicos possam proporcionar alívio momentâneo, o consumo excessivo pode contribuir para a manutenção do ciclo de dor e favorecer a cronificação da enxaqueca. O mesmo cuidado vale para o consumo excessivo de cafeína. Por isso, diante de crises frequentes ou incapacitantes, a recomendação é procurar avaliação de um neurologista, de preferência um profissional especializado em enxaqueca, para confirmar o diagnóstico e definir uma estratégia de tratamento adequada.

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