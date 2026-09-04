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Enxaqueca não é só dor de cabeça: veja quando ela pode aumentar o risco de AVC

Oscilações hormonais podem intensificar as crises, enquanto a combinação entre aura, anticoncepcional com hormônios combinados e tabagismo exige atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:00

Dor de cabeça Crédito: Shutterstock

Quase metade da população das Américas convive com pelo menos uma doença neurológica, segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas no continente, com as demências, como Alzheimer, entre os distúrbios que mais atingem os idosos.

Entre adolescentes e jovens adultos, a enxaqueca aparece entre as principais causas de incapacidade. A doença afeta cerca de 30 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um levantamento realizado com apoio da Abraces (Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca) aponta ainda que outros 27 milhões convivem com a condição sem diagnóstico.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

Entre os pacientes diagnosticados, aproximadamente 75% são mulheres. Segundo a neurologista Thais Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca e fundadora do Headache Center Brasil, as mulheres tendem a apresentar crises mais intensas, frequentes e duradouras. A maior procura por atendimento especializado também está relacionada ao impacto da doença na rotina.

Por que as mulheres sofrem mais com enxaqueca?

Uma das principais explicações está nas oscilações hormonais. O estrogênio, hormônio presente em maior concentração no organismo feminino, influencia mecanismos cerebrais relacionados à percepção e à modulação da dor. Por isso, alterações nos níveis do hormônio ao longo do ciclo menstrual podem funcionar como gatilhos ou intensificar as crises em algumas mulheres.

“A enxaqueca é caracterizada por um estado de hiperexcitabilidade cerebral. Durante as crises, o cérebro reage de forma exacerbada a estímulos internos e externos, o que desencadeia dor e uma série de sintomas associados”, explica Thais. Segundo a neurologista, a condição tem causa hereditária, ou seja, existe uma predisposição que acompanha a pessoa desde o nascimento. Ao longo da vida, fatores ambientais e hormonais podem atuar como gatilhos.

Combinação de fatores pode elevar risco de AVC

As crises costumam ser mais intensas e incapacitantes entre a adolescência e aproximadamente os 50 anos, período marcado por importantes oscilações hormonais. Essa fase também coincide com o período reprodutivo, quando muitas mulheres utilizam anticoncepcionais. De acordo com Thais Villa, algumas formulações combinadas, que associam estrogênio e progesterona, podem aumentar o risco de AVC em determinadas situações.

O cuidado deve ser ainda maior quando diferentes fatores estão presentes simultaneamente. “O cenário torna-se ainda mais preocupante quando há a combinação dos fatores enxaqueca com aura, uso de anticoncepcional com hormônios combinados e tabagismo. Nesses casos, o risco de acidente vascular cerebral pode ser até 30 vezes maior”, alerta a médica. A aura é uma manifestação que pode ocorrer antes ou durante a crise e inclui alterações visuais, entre outros sintomas.

Enxaqueca vai muito além da dor de cabeça

Apesar de a dor ser o sintoma mais conhecido, a enxaqueca pode provocar diversas outras manifestações e comprometer significativamente a qualidade de vida. As crises podem estar associadas a sintomas neurológicos e físicos que dificultam atividades cotidianas, estudo, trabalho e convivência social. Por isso, controlar apenas a dor no momento da crise não significa necessariamente tratar a doença de forma adequada.

Tratamento deve ser individualizado

Para lidar com a complexidade da condição, a especialista defende uma abordagem multidisciplinar, chamada de Tratamento 360º. Nesse modelo, profissionais como neurologistas, psicólogos e nutricionistas podem atuar de maneira integrada, considerando aspectos hormonais, emocionais, alimentares e comportamentais que podem influenciar as crises.

“Existe tratamento eficaz para a enxaqueca e ele precisa considerar o paciente em sua individualidade. Isso significa associar terapias de última geração a estratégias não medicamentosas, capazes de prevenir as crises e reduzir sua frequência e intensidade”, afirma Thais. O acompanhamento contínuo pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das crises, além de melhorar a qualidade de vida e recuperar a autonomia.

Automedicação pode piorar o problema