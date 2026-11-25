VISÃO

Enxergar chuviscos o tempo todo pode ser sinal de uma condição neurológica

Alteração neurológica pode provocar pontos luminosos persistentes no campo de visão, mesmo com os olhos fechados. Condição também pode estar associada a enxaqueca, zumbido e sensibilidade à luz.

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:20

Enxergar chuviscos o tempo todo pode ser sinal de uma condição neurológica Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagine olhar para uma televisão antiga fora do ar e enxergar aquele chuvisco de pontos luminosos o tempo inteiro. Para pessoas com Síndrome da Neve Visual, essa é uma experiência constante: pequenos pontos parecem tremeluzir por todo o campo de visão, independentemente do ambiente ou da iluminação.

Apesar de se manifestar visualmente, a condição não está relacionada a um problema de grau ou à estrutura dos olhos. Segundo a neuro-oftalmologista Ana Laura de Araújo Moura, do H.Olhos, trata-se de uma alteração neurológica na forma como o cérebro processa as imagens. Os pontos continuam visíveis até mesmo quando a pessoa fecha os olhos.

Além do efeito de chuvisco, a síndrome pode provocar outros sintomas visuais e neurológicos. Entre os mais comuns estão a palinopsia, caracterizada pela permanência de rastros ou imagens depois que a pessoa olha para um objeto, e o aumento da percepção de moscas volantes e flashes de luz. Também podem ocorrer fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, e nictalopia, dificuldade para enxergar em ambientes com pouca iluminação. Zumbido no ouvido e crises de enxaqueca também são frequentemente associados à condição.

Sintomas podem afetar atividades do dia a dia

A intensidade da Síndrome da Neve Visual varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns pacientes convivem com poucos incômodos, outros enfrentam dificuldades para ler, dirigir ou utilizar telas digitais por períodos prolongados. A presença de enxaqueca e zumbido pode estar associada a sintomas visuais mais intensos, conforme a especialista. Por isso, o impacto da condição na qualidade de vida também varia de acordo com cada caso.

Um dos desafios para identificar a síndrome é que a acuidade visual pode permanecer normal nos exames convencionais. O diagnóstico é clínico e considera o histórico do paciente e os critérios médicos. Entre eles, está a presença do chuvisco visual por pelo menos três meses consecutivos, acompanhado de outros sintomas característicos. O exame oftalmológico completo também é importante para descartar doenças da retina e outras alterações oculares. Em situações específicas, podem ser solicitados exames de imagem para avaliar estruturas do encéfalo.

Síndrome da Neve Visual tem tratamento?

Atualmente, não existe cura ou medicamento comprovadamente eficaz para a Síndrome da Neve Visual. De acordo com a médica, o tratamento busca aliviar os sintomas, aumentar o conforto visual e melhorar a qualidade de vida. Uma das possibilidades é o uso de medicamentos como a lamotrigina, que atua no sistema nervoso central e pode proporcionar melhora para uma parcela dos pacientes. Óculos com lentes de filtros coloridos ou polarizados também podem ajudar a reduzir o desconforto visual.

O controle das crises de enxaqueca, a manutenção de uma rotina adequada de sono e estratégias para reduzir o estresse e a ansiedade também fazem parte do manejo dos sintomas. A condição pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente entre jovens. Alguns casos começam após episódios de enxaqueca, traumatismo craniano leve ou infecções. Diante de sintomas persistentes, a orientação é procurar avaliação de um neurologista e de um neuro-oftalmologista para descartar outras doenças.

Cuidados que podem ajudar