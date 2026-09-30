QUALIDADE DE VIDA

Escape de urina ao rir ou espirrar não é normal; veja o que pode estar por trás

Problema é comum entre mulheres, mas não deve ser tratado como consequência inevitável da maternidade ou da idade; entenda as causas e os tratamentos

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:58

Escape de urina ao rir ou espirrar não é normal; veja o que pode estar por trás Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma risada mais forte, um espirro inesperado ou uma corrida podem provocar um pequeno escape de urina. Para muitas mulheres, o episódio é tratado como algo normal — principalmente após a gravidez ou com o avanço da idade. Mas quando a perda involuntária se repete, ela pode ser sinal de incontinência urinária e merece avaliação.

Um protocolo assistencial do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh estima que o problema atinja entre 10% e 50% das mulheres adultas. O documento também aponta que muitas convivem com os sintomas durante seis a nove anos antes de procurar atendimento.

Pode prender o espirro, o pum, o xixi? 1 de 6

Segundo a ginecologista Bruna Paschoalim, vergonha e falta de informação estão entre os motivos que fazem muitas mulheres adiarem a consulta.“Muitas mulheres perdem urina ao tossir, rir, correr ou treinar e acreditam que isso é normal porque tiveram filhos ou estão envelhecendo. Esse sintoma precisa ser investigado, porque existem tratamentos capazes de melhorar o controle urinário e devolver segurança às atividades do dia a dia”, afirma.

Nem todo escape de urina é igual

A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária de urina e pode se manifestar de diferentes formas.A incontinência urinária de esforço acontece quando atividades que aumentam a pressão dentro do abdômen provocam o escape. Tosse, espirro, corrida, salto e levantamento de peso são alguns exemplos.

Já na incontinência de urgência, a mulher sente uma vontade repentina e intensa de urinar, com dificuldade para segurar até chegar ao banheiro.Existe ainda a incontinência mista, que reúne características dos dois tipos.

Gravidez e menopausa podem favorecer o problema

Diversos fatores podem aumentar a possibilidade de desenvolver incontinência urinária. Entre eles estão:

gestação;

parto vaginal;

menopausa;

excesso de peso;

constipação;

tosse crônica;

cirurgias pélvicas;

alterações na sustentação dos órgãos pélvicos.



A idade também pode influenciar, mas o envelhecimento não significa que a mulher necessariamente terá perdas urinárias. Mulheres mais jovens também podem apresentar o problema, inclusive aquelas que praticam atividades físicas de alto impacto. Nesses casos, a sobrecarga ou a dificuldade de coordenar a musculatura do assoalho pélvico pode contribuir para os sintomas.

Como saber se existe um problema?

A investigação costuma começar pela história clínica e pelo exame ginecológico. O médico procura entender quando os escapes acontecem, com que frequência e em quais situações.Um recurso que pode ajudar é o diário miccional. Nele, a paciente registra horários em que urina, quantidade de líquidos ingeridos, episódios de urgência e momentos em que ocorre a perda. Exames complementares podem ser solicitados em situações específicas, principalmente quando existem dúvidas sobre o diagnóstico, sintomas persistentes ou quando há planejamento de cirurgia.

Fortalecer o assoalho pélvico ajuda?

O treinamento supervisionado da musculatura do assoalho pélvico está entre as principais medidas conservadoras utilizadas no tratamento.Dependendo do caso, o acompanhamento pode envolver fisioterapia pélvica, exercícios para fortalecimento e coordenação muscular, treinamento da bexiga e mudanças de hábitos.

O controle do peso e o tratamento da constipação também podem fazer parte da estratégia. Além disso, algumas mulheres podem receber orientação para reduzir o consumo de substâncias que irritam a bexiga, como cafeína e álcool. Entre as tecnologias utilizadas em alguns tratamentos está a chamada cadeira Emsella, que utiliza pulsos eletromagnéticos para provocar contrações repetidas da musculatura do assoalho pélvico. Durante a sessão, a paciente permanece sentada e vestida, sem a necessidade de introdução de dispositivos.

Segundo Bruna, a proposta é estimular a musculatura de maneira repetitiva. “A tecnologia funciona como um treinamento intensivo da região íntima. Enquanto a mulher está sentada, são realizadas milhares de contrações musculares sem esforço voluntário. O objetivo é melhorar o recrutamento e a força dessa musculatura, sempre dentro de um plano definido após avaliação”, explica.

Os resultados, porém, podem variar conforme o diagnóstico, a intensidade dos sintomas e a resposta de cada paciente.Uma revisão sistemática publicada em 2025 encontrou melhora dos sintomas e da qualidade de vida associada à estimulação eletromagnética extracorpórea. Por outro lado, a diretriz da Associação Americana de Urologia classifica a modalidade como emergente e aponta que as evidências disponíveis ainda são inconsistentes. Por isso, a técnica não substitui a avaliação médica e não deve ser considerada uma solução única para todos os casos.

Quando outros tratamentos são necessários?

Dependendo do quadro, medicamentos, dispositivos de suporte e procedimentos cirúrgicos também podem ser indicados, principalmente quando as medidas conservadoras não apresentam o resultado esperado. O tratamento depende do tipo de incontinência, da causa, da intensidade dos sintomas e das características de cada paciente.