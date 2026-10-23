Esclerose múltipla, perda auditiva, glaucoma e câncer: saiba quais doenças têm maior predisposição genética no Nordeste e por quê

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Perla Ribeiro
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:19
O Nordeste apresentou os maiores percentuais de pessoas com alto escore de risco genético para esclerose múltipla e perda auditiva, ambos de 23%, segundo levantamento da Genera, laboratório de genômica pessoal da Dasa. O estudo analisou dados de cerca de 650 mil testes genéticos realizados ao longo de 16 anos e identificou diferenças regionais na predisposição genética para diversas condições de saúde.
Além desses dois indicadores, a região registrou 22% de alto risco genético para glaucoma e câncer de próstata, além de 17% para enxaqueca. Os resultados fazem parte de uma análise que comparou os escores identificados entre pessoas avaliadas nas diferentes regiões brasileiras.
No Norte, os maiores percentuais foram observados para glaucoma, com 26%, e câncer de próstata, com 24%. No Sul, os destaques foram melanoma, com 21%, enxaqueca, com 19%, e carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele, com 20%. Já no Sudeste, o levantamento identificou os maiores percentuais de alto risco genético para câncer de mama, com 21%, e doença renal crônica, com 20%. No Centro-Oeste, o glaucoma apareceu com 24%. A região também registrou 22% para Alzheimer, mesmo percentual observado no Norte.
O que os resultados significam
Os percentuais indicam predisposição genética entre as pessoas que realizaram os testes, e não a quantidade de casos ou a prevalência dessas doenças na população de cada região. Portanto, os números não significam necessariamente que essas condições sejam mais frequentes no Nordeste ou nas demais áreas destacadas.
A análise considera escores de risco poligênico, calculados a partir da combinação de diferentes variantes genéticas associadas a determinadas condições, com base na literatura científica. O levantamento não inclui doenças monogênicas, relacionadas principalmente a alterações em um único gene.
Segundo Ricardo Di Lazzaro, médico, doutor em Genética e fundador da Genera, a predisposição genética varia de acordo com a condição analisada. Ele ressalta que a genética é apenas um dos fatores envolvidos no desenvolvimento de doenças. Além da herança genética, aspectos ambientais, hábitos de vida, condições clínicas e fatores sociais também podem influenciar os riscos à saúde. Por isso, um escore genético elevado não equivale a um diagnóstico nem significa que a pessoa necessariamente desenvolverá a doença.
Os resultados apresentam um panorama dos escores de risco genético encontrados entre os participantes dos testes. A interpretação dos dados exige considerar os limites da amostra e a diferença entre predisposição genética e ocorrência efetiva de doenças na população.