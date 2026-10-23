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Esclerose múltipla, perda auditiva, glaucoma e câncer: saiba quais doenças têm maior predisposição genética no Nordeste e por quê

Levantamento com 650 mil testes genéticos identificou os maiores percentuais de predisposição para esclerose múltipla e perda auditiva no Nordeste e apontou diferenças regionais para outras condições, como glaucoma, câncer e enxaqueca

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:19

Esclerose múltipla, perda auditiva, glaucoma e câncer: saiba quais doenças têm maior predisposição genética no Nordeste e por quê Crédito: Divulgação

O Nordeste apresentou os maiores percentuais de pessoas com alto escore de risco genético para esclerose múltipla e perda auditiva, ambos de 23%, segundo levantamento da Genera, laboratório de genômica pessoal da Dasa. O estudo analisou dados de cerca de 650 mil testes genéticos realizados ao longo de 16 anos e identificou diferenças regionais na predisposição genética para diversas condições de saúde.

Além desses dois indicadores, a região registrou 22% de alto risco genético para glaucoma e câncer de próstata, além de 17% para enxaqueca. Os resultados fazem parte de uma análise que comparou os escores identificados entre pessoas avaliadas nas diferentes regiões brasileiras.

Esclerose múltipla, perda auditiva, glaucoma e câncer: saiba quais doenças têm maior predisposição genética no Nordeste e por quê Crédito: Divulgação

No Norte, os maiores percentuais foram observados para glaucoma, com 26%, e câncer de próstata, com 24%. No Sul, os destaques foram melanoma, com 21%, enxaqueca, com 19%, e carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele, com 20%. Já no Sudeste, o levantamento identificou os maiores percentuais de alto risco genético para câncer de mama, com 21%, e doença renal crônica, com 20%. No Centro-Oeste, o glaucoma apareceu com 24%. A região também registrou 22% para Alzheimer, mesmo percentual observado no Norte.

O que os resultados significam

Os percentuais indicam predisposição genética entre as pessoas que realizaram os testes, e não a quantidade de casos ou a prevalência dessas doenças na população de cada região. Portanto, os números não significam necessariamente que essas condições sejam mais frequentes no Nordeste ou nas demais áreas destacadas.

A análise considera escores de risco poligênico, calculados a partir da combinação de diferentes variantes genéticas associadas a determinadas condições, com base na literatura científica. O levantamento não inclui doenças monogênicas, relacionadas principalmente a alterações em um único gene.

Segundo Ricardo Di Lazzaro, médico, doutor em Genética e fundador da Genera, a predisposição genética varia de acordo com a condição analisada. Ele ressalta que a genética é apenas um dos fatores envolvidos no desenvolvimento de doenças. Além da herança genética, aspectos ambientais, hábitos de vida, condições clínicas e fatores sociais também podem influenciar os riscos à saúde. Por isso, um escore genético elevado não equivale a um diagnóstico nem significa que a pessoa necessariamente desenvolverá a doença.