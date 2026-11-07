PREVENÇÃO DE LESÕES

Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa

Especialista alerta que classificar a pisada não é suficiente para identificar as necessidades de cada atleta; avaliação individual pode ajudar a orientar o uso de calçados e palmilhas

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa Crédito: Imagem gerada pela IA

Com cerca de 15 milhões de praticantes no Brasil, segundo levantamento da Olympikus em parceria com a Box1824, a corrida de rua vive um momento de expansão no país. Junto com o aumento do número de corredores, também cresceu a preocupação com a escolha do equipamento ideal. Termos como pisada pronada, supinada e neutra passaram a fazer parte do vocabulário de quem pratica o esporte, mas identificar essa característica não é suficiente para determinar qual tênis é mais adequado.

O fisioterapeuta Mateus Martinez, formado pela Universidade de São Paulo (USP), mestre pela University of Queensland, na Austrália, e maratonista qualificado para a Maratona de Boston, explica que a pronação e a supinação são movimentos naturais da biomecânica do corpo. Segundo ele, a análise precisa considerar outros fatores, como estrutura óssea, peso e força muscular.

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O que significa ter pisada pronada ou supinada?

A pisada corresponde à maneira como o pé toca o chão e distribui o peso do corpo durante cada passada. Na pronação, o pé gira ligeiramente para dentro, movimento que participa da absorção do impacto. Na supinação, o apoio ocorre predominantemente pela borda externa do pé. A chamada pisada neutra representa uma transição equilibrada entre esses movimentos. “A pronação e a supinação fazem parte da biomecânica normal de qualquer ser humano. O que muitos ignoram é que dois corredores com a mesma 'pisada pronada' podem ter estruturas ósseas, pesos e forças musculares completamente diferentes”, explica Martinez.

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Para o especialista, escolher um tênis apenas com base na classificação indicada na embalagem pode levar a uma decisão inadequada. “Quando o atleta escolhe um tênis apenas pela categoria que viu na caixa, ele tenta encaixar o próprio pé em um molde padrão. O caminho deveria ser exatamente o oposto”, afirma.

Lesões reforçam a importância da avaliação individual

A preocupação com a biomecânica não é apenas uma questão de conforto. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Sport and Health Science, citada no material de divulgação, aponta que cerca de 40% dos corredores sofrem algum tipo de lesão musculoesquelética ao longo da rotina de treinos.

O texto também cita dados do British Journal of Sports Medicine segundo os quais o uso de órteses plantares personalizadas pode reduzir em até 28% o risco geral de lesões. A proposta desses recursos é considerar as características individuais dos pés, em vez de tentar corrigir os movimentos a partir de uma classificação genérica.

Como funciona a avaliação para corredores

Com foco nas necessidades de quem pratica corrida, a empresa Pés Sem Dor desenvolveu a Pés Sem Dor CORRE, solução de palmilhas sob medida. O processo começa com o levantamento do histórico de treinos e inclui baropodometria, exame que mede a distribuição da pressão sob os pés durante o movimento, além de escaneamento tridimensional das regiões superior e inferior dos pés.

A partir dos dados coletados, a palmilha é produzida com uma base de TPU impressa em 3D, voltada à estabilidade e ao alinhamento, e blocos de E-TPU, material utilizado em espumas de calçados esportivos. Segundo a empresa, a combinação busca oferecer amortecimento, retorno de energia durante a passada e proteção na região do calcanhar. A solução também é apresentada como um recurso auxiliar para pessoas com queixas como canelite, esporão e fascite plantar.

Tênis e palmilhas precisam considerar as características de cada pé