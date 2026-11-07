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Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa

Especialista alerta que classificar a pisada não é suficiente para identificar as necessidades de cada atleta; avaliação individual pode ajudar a orientar o uso de calçados e palmilhas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa
Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa Crédito: Imagem gerada pela IA

Com cerca de 15 milhões de praticantes no Brasil, segundo levantamento da Olympikus em parceria com a Box1824, a corrida de rua vive um momento de expansão no país. Junto com o aumento do número de corredores, também cresceu a preocupação com a escolha do equipamento ideal. Termos como pisada pronada, supinada e neutra passaram a fazer parte do vocabulário de quem pratica o esporte, mas identificar essa característica não é suficiente para determinar qual tênis é mais adequado.

O fisioterapeuta Mateus Martinez, formado pela Universidade de São Paulo (USP), mestre pela University of Queensland, na Austrália, e maratonista qualificado para a Maratona de Boston, explica que a pronação e a supinação são movimentos naturais da biomecânica do corpo. Segundo ele, a análise precisa considerar outros fatores, como estrutura óssea, peso e força muscular.

Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro

1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação
1 de novembro: Meia Maratona Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-blue-run-salvador-2026-74809 por Reprodução
1º de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---porto-seguro por Reprodução
7 de novembro: Feira Night Run - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/feira-night-run-analise-2026-74808 por Reprodução
8 de novembro: Circuito 2 Corações - Lauro de Freitas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-2-coracoes-2026-87282 por Reprodução
8 de novembro: Corrida Sest Senat - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SEST%20SENAT%202026%20ETAPA%20SALVADOR-88745 por Reprodução
14 de novembro: NB 10 anos - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/nb10anos por Reprodução
15 de novembro: 10 milhas da Harpia - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-harpia por Reprodução
15 de novembro: Corrida Globo Esporte - Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/globo-esporte por Reprodução
15 de novembro: AMB Run Experience - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/amb-run-experience-3%C2%AA-edicao/6825-42 por Reprodução
15 de novembro: Corrida Sest Senat - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/sestsenat por Reprodução
15 de novembro: Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida por Reprodução
15 de novembro: Right2Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-right-to-run-87997 por Reprodução
21 de novembro: Ultra Trail Chapada Diamantina - Mucugê. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-trail-chapada-diamantina-2026-74480 por Reprodução
22 de novembro: Corrida Mateus - Salvador. Mais informações em: https://corridamateus.com.br/ por Reprodução
29 de novembro: Corrida da Polícia Federal - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-corrida-da-pf por Reprodução
28 de novembro - Uniftc Run - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3933/corrida-academica-uniftc-2026 por Reprodução
29 de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Salvador. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---salvador por Reprodução
29 de novembro: Corrida da GCM - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/9427/4-corrida-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-2026 por Reprodução
29 de novembro - RedRun - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida Vumbora - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/vumbora-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida da Rondesp - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-rondesp-sudoeste-serra-do-marcal-2026 por Reprodução
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1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação

O que significa ter pisada pronada ou supinada?

A pisada corresponde à maneira como o pé toca o chão e distribui o peso do corpo durante cada passada. Na pronação, o pé gira ligeiramente para dentro, movimento que participa da absorção do impacto. Na supinação, o apoio ocorre predominantemente pela borda externa do pé. A chamada pisada neutra representa uma transição equilibrada entre esses movimentos. “A pronação e a supinação fazem parte da biomecânica normal de qualquer ser humano. O que muitos ignoram é que dois corredores com a mesma 'pisada pronada' podem ter estruturas ósseas, pesos e forças musculares completamente diferentes”, explica Martinez.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida

1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação
Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, flexione os joelhos levando o quadril para trás e desça até o limite em que consiga manter a postura correta. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. por Shutterstock
2. Ponte de glúteos: ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar, favorecendo a estabilidade do quadril durante a prática esportiva. por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Como fazer: deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros, permaneça por alguns segundos e retorne de forma controlada. por Freepik
3. Elevação de panturrilha: as panturrilhas absorvem grande parte do impacto da corrida e, por isso, precisam estar fortalecidas. por Imagem: StockLite | Shutterstock
Como fazer: em pé, eleve os calcanhares até ficar na ponta dos pés e depois desça lentamente. por Reprodução: Web
4. Prancha: A prancha fortalece o core, conjunto de músculos responsável pela estabilidade do tronco, contribuindo para uma postura mais eficiente durante a corrida. por Freepik
Como fazer: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Evite elevar ou deixar o quadril cair. por Shutterstock
5. Afundo (passada): o afundo trabalha força, equilíbrio e coordenação, além de fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral, reproduzindo movimentos semelhantes aos realizados durante a corrida. por solar22
Como fazer: dê um passo à frente, flexione os dois joelhos até aproximadamente 90 graus e retorne à posição inicial. Depois, alterne as pernas. por
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1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação

Para o especialista, escolher um tênis apenas com base na classificação indicada na embalagem pode levar a uma decisão inadequada. “Quando o atleta escolhe um tênis apenas pela categoria que viu na caixa, ele tenta encaixar o próprio pé em um molde padrão. O caminho deveria ser exatamente o oposto”, afirma.

Lesões reforçam a importância da avaliação individual

A preocupação com a biomecânica não é apenas uma questão de conforto. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Sport and Health Science, citada no material de divulgação, aponta que cerca de 40% dos corredores sofrem algum tipo de lesão musculoesquelética ao longo da rotina de treinos.

O texto também cita dados do British Journal of Sports Medicine segundo os quais o uso de órteses plantares personalizadas pode reduzir em até 28% o risco geral de lesões. A proposta desses recursos é considerar as características individuais dos pés, em vez de tentar corrigir os movimentos a partir de uma classificação genérica.

Como funciona a avaliação para corredores

Com foco nas necessidades de quem pratica corrida, a empresa Pés Sem Dor desenvolveu a Pés Sem Dor CORRE, solução de palmilhas sob medida. O processo começa com o levantamento do histórico de treinos e inclui baropodometria, exame que mede a distribuição da pressão sob os pés durante o movimento, além de escaneamento tridimensional das regiões superior e inferior dos pés.

A partir dos dados coletados, a palmilha é produzida com uma base de TPU impressa em 3D, voltada à estabilidade e ao alinhamento, e blocos de E-TPU, material utilizado em espumas de calçados esportivos. Segundo a empresa, a combinação busca oferecer amortecimento, retorno de energia durante a passada e proteção na região do calcanhar. A solução também é apresentada como um recurso auxiliar para pessoas com queixas como canelite, esporão e fascite plantar.

Tênis e palmilhas precisam considerar as características de cada pé

Para Martinez, os calçados esportivos evoluíram bastante em tecnologias de amortecimento, mas continuam sendo produzidos para atender a diferentes perfis de consumidores. Por isso, uma avaliação individual pode ajudar a identificar necessidades que não são contempladas apenas pela escolha de um modelo de tênis. “O corredor não precisa decorar termos técnicos. Ele precisa de uma solução feita sob medida para o pé dele, que funcione em conjunto com o tênis. A tecnologia ajuda, mas só entrega resultado de verdade quando nasce de uma avaliação real, e não de um palpite”, afirma.

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