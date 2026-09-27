SAÚDE

Especialistas em longevidade recomendam a pipoca: 'Ela contém fibras, são ricas em polifenóis, e são o melhor lanche para aumentar a expectativa de vida'

A ideia contraria a fama de que o alimento é necessariamente um vilão da dieta

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 17:24

Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. Crédito: Imagem gerada por IA

Especialistas em longevidade defendem que a pipoca pode ter espaço em uma alimentação saudável, principalmente quando preparada de forma simples. O motivo está na presença de fibras e polifenóis no milho, nutrientes associados a benefícios para o organismo. Esses compostos têm ação antioxidante e estão presentes principalmente na casca do milho, que também concentra boa parte das fibras.

A ideia contraria a fama de que o alimento é necessariamente um vilão da dieta. O problema, segundo especialistas, está mais na forma de preparo e nos acompanhamentos do que no milho em si.

Passo-a-passo pipoca sem óleo no micro-ondas 1 de 7

Por que a pipoca ganhou fama de vilã

A associação negativa costuma vir das versões vendidas em cinemas e de produtos industrializados. Manteiga artificial, excesso de sal, aromatizantes e grandes quantidades de gordura podem transformar um alimento relativamente simples em uma opção muito mais calórica.

A baixa quantidade de água da pipoca contribui para a maior concentração dos polifenóis. O alimento é composto integralmente por grãos integrais, mas os benefícios dependem da forma de preparo.

O médico americano William Li, formado em Harvard, é um dos especialistas que chama atenção para esse problema. Segundo ele, a manteiga artificial utilizada em algumas preparações pode ser prejudicial à saúde. Por isso, sua recomendação é preparar a pipoca em casa ou levar uma versão caseira para o cinema.

"Ela te deixa saciado e evita que você coma demais no dia seguinte", afirmou William Li em vídeo publicado no Instagram.

A recomendação é consumir a pipoca feita na panela ou pipoqueira, com pouco óleo e sal, e evitar versões de micro-ondas e as preparadas com manteiga.

Fibras e polifenóis estão entre os destaques

A pipoca é um grão integral e, quando consumida sem excesso de gordura e sal, fornece fibras e polifenóis. Esses compostos podem contribuir para o funcionamento do organismo e da microbiota intestinal.

As fibras servem de alimento para bactérias benéficas do intestino e também ajudam a prolongar a sensação de saciedade. Com isso, podem contribuir para o controle do apetite ao longo do dia.

Os polifenóis, por sua vez, são compostos encontrados naturalmente em alimentos de origem vegetal e estudados por seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

Pipoca pode ter mais polifenóis que alguns vegetais

Apesar da presença de fibras e polifenóis, a pipoca tem mais calorias do que frutas e legumes e não substitui a variedade nutricional desses alimentos.

A defesa do alimento também aparece nas recomendações de Dan Buettner, jornalista e pesquisador conhecido pelo trabalho sobre as chamadas Zonas Azuis, regiões associadas a maior longevidade.

Ele destaca especialmente a pipoca preparada com ar quente. Além das fibras, o alimento fornece carboidratos complexos e polifenóis. O baixo custo e a facilidade de preparo também são apontados como vantagens.

"O melhor lanche para a longevidade pode já estar na sua despensa", disse Dan Buettner em vídeo publicado no Instagram.

A forma de preparo é determinante

Os benefícios atribuídos à pipoca não significam que qualquer versão do alimento seja saudável. O preparo pode mudar significativamente a quantidade de gordura, açúcar, sal e calorias da receita.

Pipocas feitas com muito óleo ou manteiga, cobertas com excesso de sal ou preparadas com açúcar deixam de ter o mesmo perfil nutricional da versão simples.