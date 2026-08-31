ENVELHECIMENTO

Esqueceu onde colocou a chave? Cinco sinais que ajudam a diferenciar o envelhecimento normal do Alzheimer

Nem todo esquecimento indica Alzheimer, mas mudanças na memória, na rotina e no comportamento podem revelar quando é hora de procurar avaliação médica

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:15

Esqueceu onde colocou a chave? Cinco sinais que ajudam a diferenciar o envelhecimento normal do Alzheimer Crédito: Divulgação

Esquecer onde estão as chaves de casa, demorar para lembrar o nome de alguém conhecido ou perder momentaneamente a linha de raciocínio durante uma conversa são situações que podem se tornar mais comuns com o passar dos anos. Mas existe uma diferença importante entre os lapsos naturais do envelhecimento e alterações que começam a interferir na autonomia e na rotina.

É justamente essa diferença que pode ajudar familiares e cuidadores a perceber quando um esquecimento merece atenção. Segundo Paolla de Magalhães, neurologista do Hospital Orizonti, o cérebro também passa por mudanças naturais ao longo do envelhecimento, mas elas não devem comprometer a independência da pessoa.

“Assim como o nosso corpo fica mais lento com o passar dos anos, o nosso cérebro também sofre uma redução na velocidade de processamento das informações. O envelhecimento saudável traz certa lentidão para resgatar memórias, mas não apaga o conhecimento acumulado nem impede o idoso de viver de forma independente. É importante diferenciar o esquecimento benigno da demência e o impacto que isso causa na autonomia e na rotina do paciente”, explica.

A dificuldade em distinguir essas situações pode fazer com que famílias demorem a procurar ajuda. O diagnóstico precoce é importante porque permite iniciar mais cedo estratégias que podem retardar a progressão dos sintomas, preservar funções cognitivas e ajudar no planejamento dos cuidados.

Para facilitar essa observação no dia a dia, a neurologista aponta cinco sinais que ajudam a diferenciar mudanças esperadas com a idade de possíveis manifestações do Alzheimer.

1. Esquecimento de informações recentes

A perda de memória recente está entre os sinais mais característicos do Alzheimer. Isso não significa, porém, que todo esquecimento seja motivo de preocupação. Não lembrar imediatamente de um compromisso ou do nome de uma pessoa e recuperar a informação pouco depois — ou após receber alguma dica — pode fazer parte do envelhecimento.

O alerta aparece quando o idoso começa a esquecer informações que acabou de receber, repete a mesma pergunta diversas vezes em pouco tempo ou passa a depender cada vez mais de anotações e da ajuda de familiares para lembrar tarefas simples.



2. Dificuldade para fazer tarefas que sempre conheceu

Outra mudança que merece atenção ocorre quando a pessoa começa a ter dificuldade para realizar atividades que executou durante grande parte da vida. Ter problemas para aprender a usar um smartphone novo ou um controle remoto diferente, por exemplo, pode ser esperado. A situação é diferente quando o idoso começa a esquecer como realizar tarefas familiares.

Não conseguir mais preparar uma receita tradicional que fazia há anos, confundir as regras de um jogo de cartas conhecido ou ter dificuldade para organizar as próprias contas são exemplos citados pela especialista.



3. Desorientação no tempo e no espaço

Confundir ocasionalmente o dia da semana ou a data do mês não significa necessariamente que exista um problema. Se a pessoa percebe o engano ao consultar um calendário, por exemplo, a situação pode estar dentro do esperado. O sinal de alerta surge quando há dificuldade para compreender a passagem do tempo, com esquecimento frequente sobre o ano ou a estação em que está, por exemplo.

A orientação espacial também deve ser observada. Perder-se em locais conhecidos, como o próprio bairro onde vive há anos, sem saber como chegou ao lugar ou como retornar para casa, é uma mudança que merece investigação.



4. Problemas para falar e manter uma conversa

Quem nunca ficou com uma palavra “na ponta da língua”? Demorar ocasionalmente para encontrar o termo exato é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. A preocupação aumenta quando a dificuldade passa a comprometer a comunicação. O paciente pode interromper uma frase e não saber como continuar, repetir o que acabou de falar ou até criar expressões para tentar substituir o nome de objetos que não consegue identificar.

Chamar um relógio de “medidor de horas”, por exemplo, pode ser um sinal de que a pessoa está tendo dificuldade para encontrar palavras comuns.



5. Mudanças de humor, personalidade e comportamento

Nem toda alteração de humor está relacionada ao Alzheimer. Pessoas com hábitos mais rígidos, por exemplo, podem se irritar quando suas rotinas são modificadas. O que merece atenção são mudanças bruscas e sem explicação clara na personalidade ou no comportamento.

Uma pessoa que sempre foi tranquila pode passar a apresentar agressividade ou desconfiança, acreditando que outras pessoas estão escondendo ou pegando seus objetos. Também pode acontecer o contrário: o idoso se torna mais apático, perde o interesse por atividades de que gostava, reduz o contato social e começa a se isolar.



O que fazer ao perceber os sinais?

A identificação dessas mudanças não significa que a pessoa necessariamente tenha Alzheimer. Os sinais devem servir como motivo para buscar uma avaliação médica, capaz de investigar suas causas. A neurologista recomenda que familiares evitem confrontar o idoso de maneira agressiva ou transformar os esquecimentos em motivo de cobrança. O caminho mais adequado é observar as mudanças e procurar orientação profissional.