Está fazendo dieta e não emagrece? Veja cinco hábitos que podem estar atrapalhando a perda de peso

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Perla Ribeiro
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:15
Quando a balança deixa de baixar mesmo após mudanças na alimentação, a reação mais comum é cortar ainda mais as porções ou buscar uma dieta milagrosa. O problema é que o emagrecimento não depende apenas do que vai para o prato. Sono, atividade física, estresse, hidratação, rotina e até condições metabólicas podem influenciar a resposta do organismo. Por isso, antes de fazer novas restrições, vale observar outros hábitos que fazem parte do dia a dia.
“Nosso organismo responde à rotina como um todo. Por isso, um plano de emagrecimento realmente individualizado não se resume ao cálculo de calorias: é preciso entender o paciente, seus hábitos e o funcionamento metabólico para identificar o que está dificultando seus resultados”, explica a endocrinologista e metabologista PhD pela USP, Dra. Elaine Dias JK.
'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer
A especialista lista cinco pontos que merecem atenção.
O que fazer quando o peso estaciona?
Para quem está tentando emagrecer, a orientação é observar primeiro a consistência dos hábitos antes de adotar novas restrições. “Vale a pena construir uma rotina possível de se manter. Dormir melhor, movimentar o corpo, manter uma hidratação adequada, organizar as refeições e cuidar da saúde como um todo são atitudes simples, mas que, quando feitas de maneira consistente, podem contribuir para um processo de emagrecimento mais saudável e sustentável”, finaliza Elaine.