SINTOMAS

Estalos na mandíbula, zumbido e dor de cabeça: conheça os sinais da DTM

Estudo aponta que pessoas com disfunção temporomandibular têm chances maiores de apresentar enxaqueca; condição também pode provocar dores na nuca, zumbido e dificuldade para abrir a boca

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:52

Estalos na mandíbula, zumbido e dor de cabeça: conheça os sinais da DTM Crédito: Imagem gerada pela IA

Dores de cabeça recorrentes, desconforto no fundo dos olhos, tensão na nuca e até zumbido podem ter uma origem que nem sempre é investigada: a disfunção temporomandibular (DTM). O problema afeta os músculos da mastigação, a articulação que liga a mandíbula ao crânio e estruturas associadas. Estimativas indicam que a condição pode atingir cerca de uma em cada três pessoas nas populações brasileiras estudadas.

Uma meta-análise que reuniu 11 estudos e 6.365 participantes estimou a prevalência de DTM em 33,6%. Outra revisão, publicada em 2026 por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), identificou uma associação importante entre a disfunção e a enxaqueca: as chances de apresentar DTM foram cerca de seis vezes maiores entre pessoas com enxaqueca. Na análise inversa, indivíduos com DTM tiveram chances aproximadamente 2,6 vezes maiores de apresentar enxaqueca.

Os resultados apontam uma relação entre as condições, mas não significam que uma necessariamente provoque a outra. Ainda assim, reforçam a importância de investigar a saúde da mandíbula em pacientes que convivem com dores persistentes.

Sintomas podem ir além da mandíbula

A DTM pode provocar dor na região da face e da articulação, dificuldade para abrir a boca, estalos e outros ruídos durante os movimentos mandibulares. Em alguns casos, os sintomas também incluem dores de cabeça, desconforto no fundo dos olhos, na nuca e nos ombros, além de zumbido e vertigem. A condição pode ainda estar associada a quadros de dor crônica, como a fibromialgia, o que torna a investigação mais ampla especialmente importante.

Segundo Simone Carrara, cirurgiã-dentista do Ateliê Oral e responsável pelos atendimentos de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial na clínica, a avaliação odontológica pode ajudar a identificar sinais do problema e investigar sua possível relação com as dores de cabeça. “Muitas pessoas passam anos buscando uma explicação para a dor. Considerar a DTM entre as possibilidades pode mudar o caminho até o diagnóstico”, afirma.

Avaliação odontológica também investiga bruxismo e sono

De acordo com a especialista, a investigação começa com uma avaliação odontológica que inclui exames clínicos e de imagem, análise das condições bucais e funcionais, avaliação de fatores de risco e escaneamento digital. Em uma segunda etapa, são acrescentados questionários e exames específicos para identificar sinais de DTM, bruxismo e alterações relacionadas ao sono.

Quando aparecem indícios que exigem uma investigação mais aprofundada, o paciente pode ser encaminhado a especialistas ou receber acompanhamento integrado com profissionais de outras áreas da saúde. Para Simone, a atuação do dentista precisa ir além da análise dos dentes e das gengivas. A avaliação também deve considerar dores, funcionamento da articulação temporomandibular, sinais de apertamento ou ranger dos dentes e qualidade do sono.

Tratamento prioriza medidas conservadoras

Quando a DTM é identificada, a escolha do tratamento depende das características e da gravidade de cada caso. A tendência atual é começar por abordagens conservadoras, reversíveis e não invasivas, com o objetivo de controlar a dor, recuperar a função mastigatória e reduzir fatores que mantêm os sintomas.

Entre as possibilidades estão orientações para o automanejo, mudanças comportamentais, medicamentos, placas interoclusais, terapias físicas, exercícios e treinamento postural. Em situações específicas, também podem ser indicadas infiltrações guiadas por ultrassom. Segundo Simone, mais de 90% dos casos atendidos em sua experiência clínica respondem ao tratamento conservador, com controle dos sinais e sintomas. A cirurgia fica reservada a situações particulares, quando há indicação específica.

Bruxismo e distúrbios do sono também merecem atenção

O bruxismo é caracterizado por uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação, que pode envolver apertar ou ranger os dentes. O comportamento pode ocorrer durante o sono ou enquanto a pessoa está acordada e, em alguns casos, provocar desgaste e fraturas dentárias, além de alterações musculares e articulares. Embora não exista uma cura definitiva para o bruxismo, é possível controlar a atividade e tratar suas consequências.

O sono também faz parte da investigação. Ronco, apneia e hipopneia são condições diferentes: o ronco ocorre pela vibração dos tecidos durante a passagem do ar; na apneia obstrutiva, há interrupções repetidas da respiração; e, na hipopneia, ocorre uma redução do fluxo respiratório. A identificação de sinais durante a consulta odontológica pode indicar a necessidade de avaliação específica e acompanhamento com outras especialidades.

Saúde bucal também faz parte do envelhecimento saudável

A atenção à DTM, ao bruxismo e à qualidade do sono também está relacionada à preservação da saúde e da autonomia ao longo dos anos. Alterações nessas áreas podem comprometer funções essenciais, como mastigar, dormir e respirar adequadamente, com reflexos na energia e na qualidade de vida.