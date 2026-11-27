SAÚDE ÍNTIMA

Estresse, imunidade baixa e anticoncepcional: entenda por que dispararam as buscas online sobre candidíase

Levantamento identificou mais de 3,9 milhões de pesquisas sobre o tema em 12 meses; especialistas alertam para os riscos da automedicação e da falta de diagnóstico

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:05

Corrimento ou secreção natural? Saiba identificar quando é hora de procurar um ginecologista Crédito: Imagem gerada pela IA

Coceira intensa, vermelhidão, inchaço e corrimento esbranquiçado estão entre os sintomas que levam muitas mulheres a procurar informações sobre candidíase na internet. O interesse pelo assunto cresceu nos últimos meses: um levantamento da Marjan Farma identificou mais de 3,9 milhões de pesquisas no Google Brasil relacionadas à infecção nos últimos 12 meses, além de um aumento de 174% nas buscas pelo termo “candidíase feminina” em comparação com o período anterior.

Entre as dúvidas mais frequentes estão os episódios recorrentes da doença. A expressão “candidíase de repetição”, utilizada para caracterizar três ou mais episódios em menos de um ano, apareceu em 206,4 mil pesquisas. Já “candidíase vaginal” registrou 166,2 mil buscas, enquanto “candidíase na gravidez” somou 89,4 mil.

A frequência da infecção ajuda a explicar o interesse. Segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (RBGO), da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), estima-se que 75% das mulheres terão pelo menos um episódio de candidíase ao longo da vida.

Em escala mundial, a candidíase vulvovaginal recorrente afeta aproximadamente 138 milhões de mulheres por ano, de acordo com dados publicados na revista científica The Lancet Infectious Diseases. Para Rita de Cássia Salhani, médica responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Marjan Farma, o crescimento das pesquisas mostra que as mulheres estão mais atentas à saúde íntima. Ela ressalta, porém, que a internet deve ser utilizada como fonte de informação, e não como substituta da avaliação médica.

Tratamento é uma das principais dúvidas das mulheres

Quando as buscas são divididas por assunto, o tratamento aparece entre os temas de maior interesse. As pesquisas relacionadas a medicamentos e formas de tratar a candidíase somaram 381 mil consultas. Entre as expressões mais utilizadas estão “como tratar candidíase”, com 130,6 mil buscas; “o que é bom para candidíase”, com 117,4 mil; e “qual melhor remédio para candidíase”, com 75,6 mil.

A procura por alívio dos sintomas também é expressiva. A pergunta “o que fazer para aliviar a coceira da candidíase” registrou 126 mil pesquisas. Já “como saber se estou com candidíase” apareceu em 24,2 mil consultas. Os sintomas mais comuns incluem coceira intensa, vermelhidão, inchaço, desconforto ao urinar ou durante relações sexuais e corrimento esbranquiçado e espesso.

A médica alerta que outras condições ginecológicas podem apresentar manifestações semelhantes. Por isso, o diagnóstico e a indicação de medicamentos antifúngicos precisam passar por avaliação profissional. A automedicação pode mascarar o problema e favorecer a repetição dos sintomas.

Por que a candidíase pode voltar?

A candidíase recorrente também está entre as preocupações das mulheres. As buscas por “candidíase de repetição como tratar” e expressões semelhantes ultrapassaram 22 mil registros. Segundo Rita de Cássia Salhani, a recorrência exige atenção ao conjunto de fatores envolvidos, e não apenas ao alívio dos sintomas durante as crises.

Alterações na microbiota vaginal e diferentes condições que afetam o organismo podem estar relacionadas ao problema. A especialista também destaca que períodos de maior sensibilidade, como a menopausa, merecem atenção. O acompanhamento ginecológico é importante para investigar os episódios frequentes e orientar os cuidados adequados

.Estresse, imunidade baixa e anticoncepcional estão entre as dúvidas

As mulheres também procuram entender o que pode desencadear a infecção. Nos últimos 12 meses, a pergunta “o que causa candidíase na mulher” somou 39,5 mil pesquisas no Google Brasil. Entre os fatores mais pesquisados aparecem estresse, com 4.590 buscas; imunidade baixa, com 3.220; e anticoncepcional, com 2.880.

A especialista explica que hormônios e condições relacionadas à imunidade podem influenciar o organismo, mas ressalta que a candidíase é multifatorial. Por isso, tentar identificar a causa por conta própria ou interromper tratamentos sem orientação médica pode trazer riscos.

Hábitos que ajudam a cuidar da saúde íntima

Algumas medidas cotidianas podem contribuir para os cuidados com a região íntima e ajudar a evitar fatores que favorecem desconfortos:

Prefira roupas adequadas: dê preferência a calcinhas de algodão e evite permanecer por períodos prolongados com roupas muito justas ou sintéticas. Evite umidade prolongada: não fique muito tempo com roupas de banho molhadas ou peças de treino suadas. Não exagere na higiene: a limpeza deve ser feita na região externa. Duchas vaginais internas podem alterar a flora protetora. Mantenha hábitos saudáveis: alimentação equilibrada, sono de qualidade e manejo do estresse fazem parte dos cuidados gerais com a saúde. Use medicamentos com orientação: antibióticos e outros medicamentos devem ser utilizados conforme prescrição profissional. Mantenha o acompanhamento ginecológico: consultas regulares ajudam a identificar alterações e receber orientações individualizadas.



A principal recomendação é evitar diagnósticos por conta própria. Embora a candidíase seja uma infecção frequente, sintomas semelhantes podem estar associados a outras condições. A avaliação médica é importante especialmente quando os episódios se repetem.

Como foi feito o levantamento?