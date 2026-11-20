SAÚDE EMOCIONAL

Estresse pode desencadear vitiligo? Entenda a relação entre emoções e a doença autoimune

Estudos identificaram associação entre acontecimentos emocionalmente intensos e o início da condição, mas não comprovam que o estresse seja sua causa. Especialista explica os fatores envolvidos e a importância do cuidado psicológico

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:30

Estresse pode desencadear vitiligo? Entenda a relação entre emoções e a doença autoimune Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

O aparecimento de manchas brancas na pele pode ser o primeiro sinal percebido por quem desenvolve vitiligo. A doença, porém, vai muito além das alterações na aparência: além da perda de pigmentação, pode envolver questões emocionais e afetar a autoestima e a convivência social. Uma dúvida frequente é se situações de estresse intenso podem provocar o problema.

O vitiligo é uma doença crônica e autoimune caracterizada pela perda de melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. As manchas podem surgir em diferentes partes do corpo e também atingir pelos e mucosas. De acordo com a dermatologista Nadire Cristina Freire Pontes, professora da UnP, cujo curso de Medicina pertence à Inspirali, a condição tem origem multifatorial, envolvendo predisposição genética, alterações do sistema imunológico e fatores ambientais.

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“O vitiligo não é uma doença emocional ou de nervoso. É uma doença autoimune com base genética. O que a ciência admite é que eventos emocionais intensos podem funcionar como gatilhos em quem já tem predisposição. A emoção pode ‘acender o fósforo’, mas o ‘combustível’ é biológico”, explica.

O estresse pode desencadear o aparecimento das manchas?

Pesquisas científicas identificaram uma possível associação entre acontecimentos emocionalmente intensos e o início do vitiligo. Um estudo publicado em 2015, que avaliou 1.541 adultos com a doença, constatou que 56,6% dos participantes relataram ter passado por pelo menos uma situação de luto ou outro evento estressante nos dois anos anteriores ao aparecimento das manchas.

Outra pesquisa, realizada no Irã, observou que a ocorrência de eventos estressantes no ano anterior esteve associada a uma probabilidade quase duas vezes maior de desenvolver vitiligo. Apesar desses resultados, os estudos não comprovam que o estresse seja a causa direta da doença. A associação observada não significa que todas as pessoas submetidas a situações emocionalmente difíceis desenvolverão vitiligo.

“O estresse, sozinho, não causa vitiligo em quem não tem essa tendência. Existem explicações biológicas possíveis, como a liberação de substâncias que podem aumentar a inflamação na pele e tornar as células responsáveis pela pigmentação mais vulneráveis. Mas ainda não está comprovado que o estresse seja a causa direta da doença”, esclarece a dermatologista.

Vitiligo também pode afetar a saúde mental

Se situações emocionais intensas podem estar associadas ao desencadeamento da doença, o caminho inverso também merece atenção: conviver com as manchas pode provocar sofrimento psicológico. Alterações na aparência, preconceito, estigma e dificuldades de aceitação da própria imagem podem afetar a autoestima, as relações sociais e o bem-estar dos pacientes.

Uma revisão científica que reuniu 29 estudos, com 2.530 pessoas com vitiligo, identificou sintomas de depressão em 29% dos participantes e de ansiedade em 33%, conforme avaliações realizadas por questionários específicos. Os resultados reforçam a importância de considerar a saúde emocional durante o acompanhamento dermatológico. “O vitiligo causa sofrimento psicológico real. Existe um ciclo possível entre estresse e doença, mas ainda não foi demonstrado de forma consistente que o sofrimento emocional provocado pelas manchas piore o quadro”, afirma Nadire.

A dermatologista ressalta que tratar a ansiedade ou o sofrimento emocional, isoladamente, não é uma forma comprovada de recuperar a pigmentação da pele. Ainda assim, o acompanhamento psicológico pode ajudar a enfrentar o estigma, melhorar a qualidade de vida e favorecer a continuidade do tratamento dermatológico.

Como deve ser feito o acompanhamento?

O cuidado com o vitiligo deve considerar tanto as manifestações na pele quanto os impactos emocionais. O acompanhamento com dermatologista é fundamental para avaliar a extensão da doença, observar sua evolução e definir as opções terapêuticas. Quando necessário, o suporte de psicólogos ou psiquiatras também pode integrar o plano de cuidado, especialmente diante de sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social ou situações de bullying. Crianças e adolescentes merecem atenção especial por causa dos possíveis efeitos das alterações na aparência durante o desenvolvimento.

“O ideal é um cuidado integrado, com o dermatologista no centro e o apoio de psicólogo ou psiquiatra quando houver sinais de sofrimento emocional. O impacto psicológico, o estigma e a dificuldade de aceitar a própria imagem também devem ser considerados na avaliação da gravidade da doença e na decisão sobre o tratamento”, destaca a médica.

Embora ainda não exista cura definitiva para o vitiligo, há tratamentos capazes de controlar a evolução da doença e favorecer a recuperação da pigmentação em muitos pacientes. Entre as opções estão medicamentos tópicos, fototerapia e outras abordagens indicadas conforme as características de cada caso. O acompanhamento precoce é importante para avaliar as possibilidades de controle.

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