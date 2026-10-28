AVANÇO NA MEDICINA

Estudo aponta medicamento que fez câncer de reto desaparecer em quase metade dos pacientes

Pesquisa com 154 pessoas com tumor avançado identificou remissão completa por pelo menos um ano em 47% dos participantes; medicamento foi aprovado nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de aprovação no Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:18

Estudo aponta medicamento que fez câncer de reto desaparecer em quase metade dos pacientes Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma nova estratégia de tratamento contra o câncer de reto avançado apresentou resultados promissores: quase metade dos pacientes avaliados em um estudo ficou sem sinais da doença por pelo menos um ano após receber imunoterapia. A pesquisa investigou o uso do dostarlimabe em pessoas com características genéticas específicas no tumor, que podem favorecer a resposta do organismo ao tratamento.

O estudo foi apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica (ESMO) e reuniu 154 pacientes com câncer de reto localmente avançado. Segundo os resultados divulgados, 47% dos participantes alcançaram remissão completa por pelo menos 12 meses consecutivos. Outros 38 pacientes já não apresentavam sinais da doença, mas ainda não haviam completado esse período de acompanhamento.

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A oncologista Maria Ignez Braghiroli, da Oncologia D’Or, explica que os pacientes avaliados apresentam alterações genéticas específicas, que não são comuns nos tumores malignos do reto. Identificar essas características pode ajudar a direcionar o tratamento e ampliar as opções para quem se enquadra nesse perfil.

“Porém, podemos oferecer uma vantagem enorme em termos de tratamento para quem se encaixa neste perfil”, afirma a médica. Ela também destaca a importância de verificar a presença dessas alterações antes de iniciar o tratamento de pacientes com adenocarcinoma de reto.

Como funciona a imunoterapia

O dostarlimabe é um medicamento que atua sobre o sistema imunológico para favorecer o reconhecimento e o combate às células cancerígenas. No estudo, os participantes tinham tumores com alta instabilidade de microssatélites ou deficiência no sistema de reparo de erros do DNA.

Essas alterações comprometem mecanismos que normalmente ajudam as células a corrigir falhas no material genético. Em determinados tumores, essa característica pode aumentar a capacidade de o sistema imunológico reconhecer as células cancerígenas, tornando a imunoterapia uma alternativa de tratamento.

O objetivo principal da pesquisa foi avaliar quantos pacientes permaneciam sem sinais de câncer durante pelo menos um ano após o tratamento. Além dos 47% que atingiram esse resultado, os pesquisadores observaram respostas favoráveis em outros participantes.

De acordo com as avaliações dos médicos responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes, 68% mantiveram o câncer sem sinais detectáveis por um ano, enquanto 82% apresentaram redução significativa ou desaparecimento do tumor. Após um ano ou mais de acompanhamento, 76% não tinham evidências da doença.

Durante o estudo, 12 pacientes precisaram passar por cirurgia. A análise laboratorial dos tecidos retirados nesses procedimentos não identificou células tumorais vivas. Entre os pacientes que responderam ao tratamento, não houve registro de recidiva durante o período de acompanhamento relatado, que ultrapassou dois anos.

Os resultados são promissores, mas se aplicam ao grupo específico estudado. A presença das alterações genéticas é determinante para avaliar se essa estratégia pode ser adequada a cada paciente, e os resultados não significam que a imunoterapia tenha a mesma eficácia em todos os tipos de câncer de reto.

Medicamento foi aprovado nos Estados Unidos

O dostarlimabe recebeu aprovação da agência regulatória norte-americana Food and Drug Administration (FDA) em 19 de outubro, segundo as informações divulgadas sobre o estudo. No Brasil, ainda não há previsão de aprovação para essa indicação. A identificação das características genéticas do tumor, portanto, é um ponto importante para a avaliação das possibilidades terapêuticas. Como destaca a oncologista Maria Ignez Braghiroli, verificar essas alterações antes de iniciar o tratamento pode ajudar a identificar pacientes que eventualmente se beneficiem da estratégia.

Câncer colorretal: fatores de risco e prevenção

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 53.810 brasileiros serão diagnosticados com câncer colorretal até o fim deste ano, segundo os dados citados no material de referência. A doença pode afetar diferentes partes do intestino grosso, incluindo o reto, que corresponde à porção final desse órgão.

O câncer colorretal é multifatorial e pode se desenvolver a partir de alterações genéticas em lesões inicialmente benignas, como pólipos adenomatosos. Entre os fatores de risco estão tabagismo, sedentarismo, excesso de gordura corporal, consumo de bebidas alcoólicas, ingestão elevada de carnes vermelhas e processadas e alimentação pobre em cereais integrais, leguminosas, frutas e vegetais.