Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudo associa reprodução assistida a maior risco de câncer infantil

Pesquisa com mais de 1 milhão de crianças na Dinamarca identificou maior incidência após transferência de embriões congelados; pesquisadores ressaltam que o risco absoluto permanece baixo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:00

Reprodução assistida
Reprodução assistida Crédito: Shutterstock

Crianças concebidas por técnicas de reprodução assistida apresentaram maior incidência de câncer durante a infância em comparação com aquelas concebidas sem esses procedimentos, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA. A associação foi mais forte entre crianças nascidas após a transferência de embriões congelados, um dos procedimentos utilizados em tratamentos de fertilidade.

A pesquisa analisou dados de 1.086.136 crianças nascidas na Dinamarca entre 1996 e 2012, acompanhadas até 2023. Desse total, 37.228 foram concebidas por técnicas de reprodução assistida. Ao longo do acompanhamento, foram registrados 3.736 casos de câncer infantil.

Câncer: sintomas e tratamentos

Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento do câncer de bexiga por Freepik
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
O câncer de bexiga é o terceiro tumor mais comum do trato urinário (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de esôfago evolui rapidamente e de forma silenciosa (Imagem: Magic mine | Shutterstock) por Imagem: Magic mine | Shutterstock
Mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal são identificados por ano no Brasil por Shutterstock
O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o câncer de esôfago (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
O câncer de esôfago é o oitavo tipo de tumor mais comum no mundo (Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock) por Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock
O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) por Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock
A leucemia é um câncer comum (Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock) por Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock
Câncer colorretal | Ilustrativa por Freepik
A colonoscopia é um exame fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do intestino (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O exame de colonoscopia ajuda a diagnosticar o câncer colorretal precocemente (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock) por Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock
A remissão significa que os sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O HPV pode evoluir para câncer de colo do útero (Imagem: Visual Generation | Shutterstock) por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) por Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de bexiga (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado (Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock) por Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock) por Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock) por Imagem: Drawlab19 | Shutterstock
Hábitos saudáveis são fundamentais para ajudar na prevenção do câncer (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
Câncer de pâncreas pode causar inchaço no abdômen por Divulgação
[Edicase]Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
Algumas pintas na pele podem ser câncer de pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Câncer de pele no couro cabeludo: conheça os cuidados para se proteger por Shutterstock
Exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O uso do protetor solar é fundamental para ajudar na prevenção do câncer de pele (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Manter a higiene bucal é uma das formas de ajudar a prevenir o câncer na boca (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns cuidados são importantes para ajudar na prevenção do câncer na boca (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
O papanicolau é um exame importante para o combate ao câncer de colo de útero (Imagem: Nazarkru | Shutterstock) por Imagem: Nazarkru | Shutterstock
Remoção total das trompas é alternativa para prevenir câncer de ovário por Shutterstock
O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta as chances de sucesso do tratamento (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por Imagem: Blueastro | Shutterstock
A mamografia é o exame mais recomendado para a detecção precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock) por Imagem: Tyler Olson | Shutterstock
Informação é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock
A doença falciforme não evolui para câncer (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock) por Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
1 de 38
Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

O objetivo dos pesquisadores era esclarecer uma dúvida ainda em aberto: se a concepção por reprodução assistida está associada a um risco maior de câncer na infância e se essa relação varia conforme a técnica utilizada.

Os resultados apontaram uma incidência de 23,6 casos de câncer por 100 mil pessoas-ano entre crianças concebidas por reprodução assistida, contra 18,3 casos entre aquelas que não passaram por esses procedimentos. A medida considera tanto o número de casos quanto o tempo durante o qual as crianças foram acompanhadas.

O achado mais expressivo apareceu na transferência de embriões congelados. Nesse grupo, a incidência chegou a 41,1 casos por 100 mil pessoas-ano, mais que o dobro da taxa observada entre crianças concebidas sem reprodução assistida. Já na injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), técnica em que um espermatozoide é introduzido diretamente no óvulo, a taxa foi de 27,9 casos por 100 mil pessoas-ano.

Quais tipos de câncer foram observados?

A transferência de embriões congelados foi associada a casos de leucemia, linfoma e sarcomas de tecidos moles. A ICSI, por sua vez, apresentou associações com linfomas, sarcomas de tecidos moles e tumores do sistema nervoso central.

Em contrapartida, o estudo não identificou aumento estatisticamente significativo da incidência geral de câncer entre crianças concebidas por fertilização in vitro convencional.

Os pesquisadores destacam que, embora os resultados indiquem uma associação entre determinadas técnicas de reprodução assistida e o câncer infantil, o risco absoluto continua baixo. O estudo também não demonstra que os procedimentos causem a doença. Segundo os autores, são necessárias novas investigações para esclarecer se fatores ligados às técnicas utilizadas explicam os resultados.

Tags:

Reprodução Câncer Crianças

Mais recentes

Imagem - Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade

Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade
Imagem - Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração

Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração
Imagem - Samsung Galaxy A17 5G tem desconto de R$ 500 na Amazon nesta quarta-feira (21)

Samsung Galaxy A17 5G tem desconto de R$ 500 na Amazon nesta quarta-feira (21)