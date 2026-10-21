Estudo associa reprodução assistida a maior risco de câncer infantil

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Mariana Rios
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:00
Crianças concebidas por técnicas de reprodução assistida apresentaram maior incidência de câncer durante a infância em comparação com aquelas concebidas sem esses procedimentos, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA. A associação foi mais forte entre crianças nascidas após a transferência de embriões congelados, um dos procedimentos utilizados em tratamentos de fertilidade.
A pesquisa analisou dados de 1.086.136 crianças nascidas na Dinamarca entre 1996 e 2012, acompanhadas até 2023. Desse total, 37.228 foram concebidas por técnicas de reprodução assistida. Ao longo do acompanhamento, foram registrados 3.736 casos de câncer infantil.
Câncer: sintomas e tratamentos
O objetivo dos pesquisadores era esclarecer uma dúvida ainda em aberto: se a concepção por reprodução assistida está associada a um risco maior de câncer na infância e se essa relação varia conforme a técnica utilizada.
Os resultados apontaram uma incidência de 23,6 casos de câncer por 100 mil pessoas-ano entre crianças concebidas por reprodução assistida, contra 18,3 casos entre aquelas que não passaram por esses procedimentos. A medida considera tanto o número de casos quanto o tempo durante o qual as crianças foram acompanhadas.
O achado mais expressivo apareceu na transferência de embriões congelados. Nesse grupo, a incidência chegou a 41,1 casos por 100 mil pessoas-ano, mais que o dobro da taxa observada entre crianças concebidas sem reprodução assistida. Já na injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), técnica em que um espermatozoide é introduzido diretamente no óvulo, a taxa foi de 27,9 casos por 100 mil pessoas-ano.
A transferência de embriões congelados foi associada a casos de leucemia, linfoma e sarcomas de tecidos moles. A ICSI, por sua vez, apresentou associações com linfomas, sarcomas de tecidos moles e tumores do sistema nervoso central.
Em contrapartida, o estudo não identificou aumento estatisticamente significativo da incidência geral de câncer entre crianças concebidas por fertilização in vitro convencional.
Os pesquisadores destacam que, embora os resultados indiquem uma associação entre determinadas técnicas de reprodução assistida e o câncer infantil, o risco absoluto continua baixo. O estudo também não demonstra que os procedimentos causem a doença. Segundo os autores, são necessárias novas investigações para esclarecer se fatores ligados às técnicas utilizadas explicam os resultados.