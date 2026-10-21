NOVAS INVESTIGAÇÕES

Estudo associa reprodução assistida a maior risco de câncer infantil

Pesquisa com mais de 1 milhão de crianças na Dinamarca identificou maior incidência após transferência de embriões congelados; pesquisadores ressaltam que o risco absoluto permanece baixo

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:00

Reprodução assistida Crédito: Shutterstock

Crianças concebidas por técnicas de reprodução assistida apresentaram maior incidência de câncer durante a infância em comparação com aquelas concebidas sem esses procedimentos, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA. A associação foi mais forte entre crianças nascidas após a transferência de embriões congelados, um dos procedimentos utilizados em tratamentos de fertilidade.

A pesquisa analisou dados de 1.086.136 crianças nascidas na Dinamarca entre 1996 e 2012, acompanhadas até 2023. Desse total, 37.228 foram concebidas por técnicas de reprodução assistida. Ao longo do acompanhamento, foram registrados 3.736 casos de câncer infantil.

Câncer: sintomas e tratamentos 1 de 38

O objetivo dos pesquisadores era esclarecer uma dúvida ainda em aberto: se a concepção por reprodução assistida está associada a um risco maior de câncer na infância e se essa relação varia conforme a técnica utilizada.

Os resultados apontaram uma incidência de 23,6 casos de câncer por 100 mil pessoas-ano entre crianças concebidas por reprodução assistida, contra 18,3 casos entre aquelas que não passaram por esses procedimentos. A medida considera tanto o número de casos quanto o tempo durante o qual as crianças foram acompanhadas.

O achado mais expressivo apareceu na transferência de embriões congelados. Nesse grupo, a incidência chegou a 41,1 casos por 100 mil pessoas-ano, mais que o dobro da taxa observada entre crianças concebidas sem reprodução assistida. Já na injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), técnica em que um espermatozoide é introduzido diretamente no óvulo, a taxa foi de 27,9 casos por 100 mil pessoas-ano.

Quais tipos de câncer foram observados?

A transferência de embriões congelados foi associada a casos de leucemia, linfoma e sarcomas de tecidos moles. A ICSI, por sua vez, apresentou associações com linfomas, sarcomas de tecidos moles e tumores do sistema nervoso central.

Em contrapartida, o estudo não identificou aumento estatisticamente significativo da incidência geral de câncer entre crianças concebidas por fertilização in vitro convencional.