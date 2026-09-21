DESCOBERTA

Estudo brasileiro identifica diferentes padrões moleculares ligados ao Alzheimer no cérebro de idosos

Pesquisa da UFPR analisou 1.358 cérebros e buscou entender por que a doença pode se manifestar de formas diferentes entre os pacientes

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:59

Alzheimer Crédito: Shutterstock

Mais de um século depois de Alois Alzheimer descrever a doença que leva seu nome, pesquisadores ainda investigam por que os mecanismos associados à condição podem se apresentar de maneiras diferentes entre os pacientes. Um estudo liderado por cientistas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) analisou informações de 1.358 cérebros de idosos já falecidos para identificar padrões moleculares relacionados ao Alzheimer.

O trabalho foi publicado na revista Cell Reports e fez parte da dissertação de mestrado de Lucas Scheidemantel, pelo programa de Bioinformática da UFPR, sob orientação do professor Ricardo A. Vialle, que também integra a Rush University, em Chicago, instituição envolvida na pesquisa.

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A investigação reuniu pesquisadores de áreas como computação e análise de dados, neurologia, psiquiatria, geriatria, neurociências e biologia. O objetivo foi analisar diferentes características moleculares dos cérebros e entender como elas se relacionam com as alterações provocadas pela doença.

Alzheimer envolve diferentes processos no cérebro

A doença está associada principalmente a alterações em duas proteínas: beta-amiloide e tau. A primeira é produzida a partir da proteína precursora amiloide (APP), encontrada na membrana dos neurônios. Em condições associadas ao Alzheimer, ocorre um desequilíbrio entre a produção, a eliminação e o acúmulo da beta-amiloide. A proteína pode se agrupar e formar placas entre os neurônios, processo relacionado a alterações nas sinapses e a respostas inflamatórias no cérebro.

A tau, por sua vez, participa da estabilização dos microtúbulos, estruturas que funcionam como uma espécie de sistema de transporte dentro dos neurônios. No Alzheimer, a proteína sofre alterações químicas, perde parte da capacidade de se ligar aos microtúbulos e pode se acumular dentro das células, formando os chamados emaranhados neurofibrilares. Essas alterações estão relacionadas à disfunção e à morte de neurônios e podem contribuir para manifestações como perda de memória e outros déficits cognitivos.

Por que o Alzheimer pode se apresentar de formas diferentes?

Embora essas proteínas tenham papel importante na doença, o Alzheimer não é resultado de um único processo biológico. Os mecanismos envolvidos podem aparecer em combinações diferentes de uma pessoa para outra, o que ajuda a explicar a diversidade de manifestações da condição.

Foi justamente essa característica que os pesquisadores buscaram investigar. Para isso, utilizaram os chamados dados ômicos, que permitem analisar grandes conjuntos de moléculas e características biológicas de células, tecidos ou organismos. Cada tipo de análise oferece uma perspectiva diferente. Dados genômicos, por exemplo, fornecem informações relacionadas aos genes, enquanto dados proteômicos permitem investigar as proteínas presentes no organismo.

A integração dessas informações é um dos pontos centrais da bioinformática utilizada no estudo. Segundo Vialle, métodos computacionais permitem combinar diferentes conjuntos de dados para construir uma visão mais ampla dos processos que acontecem no cérebro em nível molecular.

Pesquisa acompanhou participantes antes da morte

Os dados utilizados pelos pesquisadores vieram do ROS/MAP, conjunto de estudos longitudinais sobre envelhecimento. Os participantes entram nas pesquisas sem demência e são acompanhados durante anos, com avaliações clínicas anuais, até a doação do cérebro após a morte.

Esse acompanhamento permite comparar o histórico clínico de cada pessoa com as alterações neuropatológicas e moleculares encontradas posteriormente no tecido cerebral. A estratégia amplia a possibilidade de identificar padrões que não seriam percebidos ao analisar apenas uma característica isolada, já que o Alzheimer envolve diferentes processos biológicos que podem ocorrer simultaneamente.