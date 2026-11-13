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Estudo com mais de 4 mil pacientes mostra como controlar a pressão para evitar outro AVC

Ensaio clínico conduzido pelo Einstein acompanhou mais de 4,3 mil pacientes que já tiveram AVC ou ataque isquêmico transitório; estratégia também reduziu novos episódios da doença

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:36

Estudo com mais de 4 mil pacientes mostra como controlar a pressão para evitar outro AVC Crédito: Imagem gerada pela IA

Um controle mais rigoroso da pressão arterial pode reduzir em 21% o risco de novos eventos cardiovasculares graves em pessoas que já sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico ou Ataque Isquêmico Transitório (AIT). A conclusão é de um estudo brasileiro conduzido pelo Einstein Hospital Israelita, que acompanhou mais de 4,3 mil pacientes durante aproximadamente quatro anos.

O ensaio clínico OPTIMAL-STROKE comparou duas estratégias de tratamento: uma intensiva, com meta de pressão arterial sistólica abaixo de 120 mmHg, e outra padrão, com objetivo de manter o índice abaixo de 140 mmHg. Os resultados mostraram que o grupo submetido ao controle mais rigoroso apresentou menor ocorrência de eventos cardiovasculares graves.

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não 1 de 8

A incidência desses episódios caiu de 13,5% entre os pacientes que receberam tratamento padrão para 10,9% no grupo de controle intensivo. A estratégia também foi associada a uma redução de 27% na ocorrência de novos AVCs: os casos passaram de 6,4% para 4,7%.

Os resultados foram apresentados nas Sessões Científicas da Associação Americana do Coração de 2026 e publicados no The New England Journal of Medicine (NEJM), uma das principais revistas científicas do mundo.

Estudo acompanhou pacientes em todas as regiões do Brasil

O OPTIMAL-STROKE reuniu 4.368 participantes com pressão arterial elevada e histórico de AVC isquêmico ou AIT. A pesquisa foi realizada em 30 centros brasileiros, distribuídos pelas cinco regiões do país, com acompanhamento mediano de 3,9 anos. O objetivo foi produzir evidências sobre a intensidade ideal do controle da pressão arterial para prevenir novos episódios cardiovasculares em pessoas que já tiveram um evento cerebrovascular.

“A pressão alta é o principal fator de risco modificável para o AVC, e controlá-la é essencial para evitar novos episódios. O estudo avança em uma questão que ainda permanecia em aberto: até onde esse controle intensivo poderia gerar benefícios para os pacientes”, afirma Gisele Sampaio, neurologista e investigadora principal do estudo pelo Einstein.

A pesquisadora destaca que a participação de pacientes de diferentes contextos socioeconômicos e regiões do país amplia a relevância dos resultados. Ela também ressalta que a estratégia exige acompanhamento individualizado, com monitoramento da função renal e dos eletrólitos.

Controle intensivo não apresentou resultado significativo em pacientes com diabetes

Outro braço do programa OPTIMAL avaliou os efeitos do controle rigoroso da pressão arterial em pessoas com diabetes tipo 2. O estudo OPTIMAL-DIABETES acompanhou 9.476 adultos com pressão elevada e alto risco cardiovascular, distribuídos em 33 centros de pesquisa nas cinco regiões brasileiras.

Durante aproximadamente quatro anos, os participantes também foram divididos entre tratamento intensivo e padrão. Nesse grupo, porém, a diferença na ocorrência de eventos cardiovasculares não atingiu significância estatística. Os episódios foram registrados em 6% dos pacientes submetidos ao tratamento intensivo e em 6,7% daqueles que receberam o tratamento padrão.

O resultado foi considerado neutro pelos pesquisadores, mas não encerra a discussão sobre os possíveis benefícios da estratégia para pessoas com diabetes. Segundo os responsáveis pelo estudo, as evidências apontam para a possibilidade de um efeito de menor magnitude nessa população em comparação com pacientes sem a doença.

“No paciente com diabetes, a redução do risco cardiovascular é um grande desafio. Nesse sentido, o estudo amplia significativamente o conjunto de evidências disponíveis e ajuda a entender que o benefício do controle intensivo da pressão arterial nestes pacientes pode não ocorrer na mesma intensidade que naqueles que não têm diabetes”, explica Karla Espírito Santo, cardiologista e investigadora principal do OPTIMAL-DIABETES.

A pesquisadora ressalta que é necessário considerar o conjunto de evidências científicas disponíveis, que sugere a existência de benefícios do controle intensivo também entre pessoas com diabetes, embora possivelmente em menor proporção.

Pesquisa brasileira pode contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares

Os resultados dos dois ensaios ampliam o conhecimento sobre o tratamento da hipertensão arterial e a prevenção de complicações cardiovasculares, como infarto, AVC e insuficiência cardíaca. A redução desses eventos também pode diminuir a necessidade de internações e de atendimento em unidades de terapia intensiva (UTIs), além de contribuir para reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa OPTIMAL foi desenvolvido por pesquisadores da Academic Research Organization (ARO) do Einstein Hospital Israelita, em colaboração com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), e com centros de pesquisa públicos e privados de todo o país.