Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

EUA aprovam novo remédio para sintomas motores do Parkinson

Medicamento age como se fosse a dopamina

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:23

Doença de Parkinson
Doença de Parkinson Crédito: Divulgação

A Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, aprovou um novo medicamento para o tratamento da doença de Parkinson, o tavapadon, da farmacêutica Abbvie.

O medicamento, que será vendido sob o nome comercial Juvmo, é um agonista dopaminérgico. "Ou seja, age como se fosse a dopamina", explica Margarete Carvalho, neurologista do Hospital Samaritano Paulista. A dopamina é o neurotransmissor que ajuda a coordenar a fluidez e a precisão dos movimentos do corpo. Quando a doença acontece, os neurônios que produzem a substância morrem.

Celebridades que tiveram o diagnóstico de Parkinson

Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais
Milton Bituca Nascimento por Divulgação
Marty McFly (Michael J. Fox, ator de 'De Volta Para o Futuro' por Reprodução
O cantor Neil Diamond por Reprodução/Getty Images
Jornalista Renata Capucci por Reprodução/TV Globo
Ozzy Osbourne foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath por Reprodução
Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-ha por Reprodução
1 de 7
Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais

"Temos outros agonistas dopaminérgicos que são comercializados no Brasil (o pramipexol e o rotigotina). Eles agem principalmente em receptores do tipo D3 e D2", detalha Margarete.

Ao serem estimulados, podem interferir em circuitos cerebrais que não têm a ver só com os movimentos, mas também com sono e sistema de recompensa. "O tavapadon, por sua vez, atua especificamente em receptores dopaminérgicos D1 e D5, muito presentes nas vias cerebrais que coordenam o movimento voluntário e o controle motor, e com menos efeitos colaterais", afirma a médica.

Roopal Thakkar, vice-presidente executivo de pesquisa e desenvolvimento e diretor científico da AbbVie, disse que "a aprovação marca o primeiro avanço dopaminérgico para a doença de Parkinson em décadas."

Ainda não há uma previsão de registro do novo medicamento no Brasil. O neurologista Danilo Donizete de Faria, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entende que traz uma inovação farmacológica importante, mas faz uma ressalva. "Não estamos falando de cura nem de substituição da levodopa, que continua sendo o tratamento sintomático mais eficaz para Parkinson."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Leia mais

Imagem - Parkinson é hereditário? Saiba tudo sobre a doença que pode atingir adultos antes dos 50 anos

Parkinson é hereditário? Saiba tudo sobre a doença que pode atingir adultos antes dos 50 anos

Conviver com Parkinson já é um desafio. Não pode virar negócio

Imagem - Casos de Parkinson devem dobrar até 2050: conheça os sinais de alerta e o que a ciência diz sobre retardar a doença

Casos de Parkinson devem dobrar até 2050: conheça os sinais de alerta e o que a ciência diz sobre retardar a doença

Tags:

Remédio Parkinson

Mais recentes

Imagem - Ela passou por duas cirurgias aos 11 e só descobriu uma doença rara por trás dos sintomas aos 30

Ela passou por duas cirurgias aos 11 e só descobriu uma doença rara por trás dos sintomas aos 30
Imagem - Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia
Imagem - Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia

Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia