PRECISÃO

Exame de sangue para identificar Alzheimer avança e pode transformar diagnóstico da doença

Pesquisador referência mundial em biomarcadores diz que testes sanguíneos para Alzheimer já alcançam 95% de precisão diagnóstica

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:20

Alzheimer ainda não tem cura Crédito: Shutterstock

A possibilidade de diagnosticar o Alzheimer por meio de um exame de sangue vem ganhando força nos principais centros de pesquisa do mundo. Os avanços mais recentes nessa área foram apresentados pelo pesquisador sueco Kaj Blennow durante o Clinical Research Summit 2026, promovido pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Considerado um dos principais especialistas do mundo em biomarcadores para doenças neurodegenerativas, Blennow mostrou pesquisas voltadas ao uso de exames de sangue na identificação precoce do Alzheimer. A proposta é ampliar o acesso ao diagnóstico e reduzir a dependência de métodos caros, como o PET scan cerebral, e de procedimentos invasivos, como a coleta de líquido cefalorraquidiano por punção lombar.

Veja sintomas do Alzheimer 1 de 13

Segundo o pesquisador, os novos testes medem proteínas associadas às alterações cerebrais características do Alzheimer, especialmente biomarcadores relacionados à proteína tau. “A fosfo-tau, especialmente a p-tau217, tem um excelente desempenho para detectar Alzheimer em fases precoces. Ela se correlaciona muito bem com as alterações observadas no cérebro”, explicou.

Os estudos apresentados durante o evento mostram que a combinação desses biomarcadores sanguíneos já alcança cerca de 95% de precisão para confirmar ou excluir a presença da doença em pacientes com declínio cognitivo, especialmente quando aplicada a estratégia de classificação por grupos de risco. “É um resultado promissor. Estamos nos aproximando de um cenário em que um exame de sangue poderá auxiliar de forma muito confiável o diagnóstico clínico do Alzheimer”, afirmou.

Blennow destacou, no entanto, que a estratégia não deve ser utilizada inicialmente como rastreamento em massa da população. O foco, segundo ele, será apoiar a investigação de pessoas que já procuram atendimento médico por sintomas como lapsos de memória ou dificuldades cognitivas: “o objetivo não é testar indiscriminadamente pessoas saudáveis, mas ajudar pacientes que já chegam preocupados aos serviços de saúde”.

Além da precisão diagnóstica, os pesquisadores enxergam nos exames de sangue uma possibilidade concreta de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, especialmente em serviços de atenção primária e regiões sem infraestrutura avançada de imagem. Durante a apresentação, Blennow também apresentou resultados de estudos com coleta capilar por gota de sangue seca, tecnologia semelhante à utilizada em testes rápidos. A proposta é permitir futuramente análises mais simples, inclusive em locais remotos.

Apesar do avanço, o pesquisador ponderou que os testes ainda passarão por etapas de validação antes de serem incorporados de forma ampla à rotina clínica. “Os resultados são muito promissores, mas ainda levará algum tempo até que esses exames estejam amplamente disponíveis para toda a população”, concluiu.