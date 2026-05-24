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Exame de sangue para identificar Alzheimer avança e pode transformar diagnóstico da doença

Pesquisador referência mundial em biomarcadores diz que testes sanguíneos para Alzheimer já alcançam 95% de precisão diagnóstica

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:20

Alzheimer ainda não tem cura
Alzheimer ainda não tem cura Crédito: Shutterstock

A possibilidade de diagnosticar o Alzheimer por meio de um exame de sangue vem ganhando força nos principais centros de pesquisa do mundo. Os avanços mais recentes nessa área foram apresentados pelo pesquisador sueco Kaj Blennow durante o Clinical Research Summit 2026, promovido pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Considerado um dos principais especialistas do mundo em biomarcadores para doenças neurodegenerativas, Blennow mostrou pesquisas voltadas ao uso de exames de sangue na identificação precoce do Alzheimer. A proposta é ampliar o acesso ao diagnóstico e reduzir a dependência de métodos caros, como o PET scan cerebral, e de procedimentos invasivos, como a coleta de líquido cefalorraquidiano por punção lombar.

Veja sintomas do Alzheimer

Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução
Ela disse que também tinha muita desatenção  por Reprodução/Youtube
Repetição da mesma pergunta várias vezes por Shutterstock
Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos por Shutterstock
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Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
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Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade por Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Atividade física diminui risco de Alzheimer e outras doenças do cérebro, diz estudo por Shutterstock
Diagnóstico de Alzheimer ainda é desafio por Agência Brasil
Alzheimer ainda não tem cura por Shutterstock
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Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução

Segundo o pesquisador, os novos testes medem proteínas associadas às alterações cerebrais características do Alzheimer, especialmente biomarcadores relacionados à proteína tau. “A fosfo-tau, especialmente a p-tau217, tem um excelente desempenho para detectar Alzheimer em fases precoces. Ela se correlaciona muito bem com as alterações observadas no cérebro”, explicou.

Os estudos apresentados durante o evento mostram que a combinação desses biomarcadores sanguíneos já alcança cerca de 95% de precisão para confirmar ou excluir a presença da doença em pacientes com declínio cognitivo, especialmente quando aplicada a estratégia de classificação por grupos de risco. “É um resultado promissor. Estamos nos aproximando de um cenário em que um exame de sangue poderá auxiliar de forma muito confiável o diagnóstico clínico do Alzheimer”, afirmou.

Blennow destacou, no entanto, que a estratégia não deve ser utilizada inicialmente como rastreamento em massa da população. O foco, segundo ele, será apoiar a investigação de pessoas que já procuram atendimento médico por sintomas como lapsos de memória ou dificuldades cognitivas: “o objetivo não é testar indiscriminadamente pessoas saudáveis, mas ajudar pacientes que já chegam preocupados aos serviços de saúde”.

Além da precisão diagnóstica, os pesquisadores enxergam nos exames de sangue uma possibilidade concreta de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, especialmente em serviços de atenção primária e regiões sem infraestrutura avançada de imagem. Durante a apresentação, Blennow também apresentou resultados de estudos com coleta capilar por gota de sangue seca, tecnologia semelhante à utilizada em testes rápidos. A proposta é permitir futuramente análises mais simples, inclusive em locais remotos.

Apesar do avanço, o pesquisador ponderou que os testes ainda passarão por etapas de validação antes de serem incorporados de forma ampla à rotina clínica. “Os resultados são muito promissores, mas ainda levará algum tempo até que esses exames estejam amplamente disponíveis para toda a população”, concluiu.

Os biomarcadores para Alzheimer ganharam relevância internacional nos últimos anos diante do crescimento de terapias capazes de retardar a progressão da doença em estágios iniciais. Por isso, identificar precocemente os pacientes tende a se tornar uma etapa central no manejo clínico da enfermidade. Para Kaj Blennow, os exames de sangue representam um dos caminhos mais promissores para tornar esse diagnóstico mais acessível, rápido e preciso nos próximos anos.

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