TERCEIRA IDADE

Exercício depois dos 60 pode ajudar a recuperar força e independência; veja por onde começar

Atividade física orientada pode contribuir para equilíbrio, mobilidade e autonomia em tarefas simples do dia a dia

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:00

Exercício depois dos 60 pode ajudar a recuperar força e independência; veja por onde começar) Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

Levantar da cadeira sem precisar de apoio, caminhar com mais segurança, tomar banho sozinho, subir uma escada, entrar e sair de um carro ou simplesmente se movimentar com menos dor. Atividades que parecem simples para muitas pessoas podem representar conquistas importantes para quem envelhece, e a prática regular de exercícios pode ajudar o idoso a preservar ou recuperar essas capacidades.

É o que relata Nilzabel dos Santos Nascimento, de 74 anos, moradora do Abrigo do Salvador. “Tenho 74 anos e posso dizer que a atividade física me ajuda a me movimentar com mais facilidade e a envelhecer com mais segurança, qualidade e independência”, conta. Aos 87 anos, Nilton de Oliveira Sampaio também associa os exercícios a mudanças concretas na rotina. “Eu buscava, antes de tudo, saúde. Estava há muito tempo parado, sentia dores na coluna e na região lombar e, com os exercícios físicos, essas dores desapareceram. Hoje, graças às atividades do abrigo, mantenho minha autonomia motora”, relata.

Idoso de 102 anos que vai à academia de musculação todos os dias 1 de 10

As experiências dos moradores mostram um dos principais objetivos da atividade física na terceira idade: não se trata apenas de ganhar força ou melhorar o condicionamento, mas de preservar a capacidade de realizar, com segurança e independência, movimentos que fazem parte da vida cotidiana.

Força e equilíbrio ajudam nas tarefas do dia a dia

“Envelhecer faz parte da vida, mas perder força, equilíbrio e mobilidade de forma significativa não precisa ser encarado como algo inevitável. Com exercícios bem orientados, é possível preservar e até melhorar essas capacidades”, explica Jonatas Jesus Santos, profissional de Educação Física do Abrigo do Salvador.

Segundo o educador físico, quando força e equilíbrio diminuem, as primeiras mudanças podem aparecer justamente nas tarefas mais simples. Levantar de uma cadeira, caminhar, carregar uma sacola ou subir escadas podem se tornar desafios. Com o tempo, o idoso pode começar a evitar determinadas atividades por medo de cair, sentir dor ou não conseguir realizá-las sozinho. É nesse momento que a atividade física pode ter um papel importante. “O objetivo é ajudá-lo a envelhecer com mais autonomia, segurança e qualidade de vida”, afirma.

Nunca é tarde para começar

Não existe uma idade limite para iniciar uma rotina de exercícios. Mesmo pessoas que nunca tiveram esse hábito podem começar depois dos 60, 70 ou 80 anos, desde que as atividades sejam adequadas às condições individuais e realizadas de maneira progressiva. “Não existe uma idade em que seja tarde demais para começar. Sempre é possível buscar algum ganho de força, mobilidade, equilíbrio e condicionamento, respeitando as condições de cada pessoa. Quanto mais cedo começar, melhor, mas nunca é tarde para dar o primeiro passo”, destaca Jonatas.

No Abrigo do Salvador, onde vivem atualmente 130 idosos, a atividade física faz parte de uma proposta mais ampla de cuidado. Os moradores têm acesso a fisioterapia, pilates, musculação e hidroterapia, além de uma rotina de treinamento físico realizada três vezes por semana, em dias alternados.

As atividades são planejadas de acordo com as necessidades e capacidades dos idosos e trabalham aspectos como força, equilíbrio, mobilidade, coordenação e condicionamento. A proposta é aproximar os exercícios daquilo que cada morador precisa para a própria vida, utilizando desde o peso corporal até materiais e equipamentos específicos.

Exercício precisa ser adaptado para cada idoso