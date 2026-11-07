Exercício físico, suplementos e jejum prolongado: saiba o que pode alterar o resultado do exame de sangue

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:30
O preparo para exames laboratoriais exige atenção a hábitos que muitas vezes passam despercebidos na rotina. A prática de exercícios físicos intensos, o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de medicamentos e suplementos estão entre os fatores capazes de alterar determinados parâmetros e influenciar os resultados.
Segundo Marcus Machado (CRF-BA 2464), farmacêutico bioquímico e diretor técnico do IHEF Laboratório, do Grupo Meddi, ficar mais tempo sem comer não significa necessariamente estar mais bem preparado para a coleta. Tanto o jejum insuficiente quanto o prolongado podem afetar algumas medições.
Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários
A prática de atividades físicas intensas também pode provocar alterações temporárias nos indicadores laboratoriais. Já o consumo de álcool e tabaco tem potencial para modificar parâmetros como triglicerídeos e glicose, o que torna importante seguir as orientações recebidas antes da realização dos exames.
Outro cuidado envolve os suplementos, especialmente os que contêm biotina, vitamina presente em produtos voltados para cabelos e unhas. Dependendo do método utilizado pelo laboratório, a substância pode interferir em exames hormonais, como os de TSH e T4 livre, e levar a resultados incorretos. Por isso, informar à equipe quais medicamentos, vitaminas e suplementos fazem parte da rotina é fundamental para a avaliação dos resultados. A suspensão de qualquer tratamento, no entanto, só deve ocorrer sob orientação profissional.
Coleta de urina também exige cuidados
A atenção ao preparo não se limita aos exames de sangue. Na coleta de urina, a falta de higiene adequada pode contaminar a amostra e comprometer a investigação de uma possível infecção urinária. Seguir as instruções fornecidas pelo laboratório ajuda a evitar interferências e, em alguns casos, a necessidade de repetir o exame.
Machado também destaca que dúvidas sobre jejum, consumo de água e uso de medicamentos devem ser esclarecidas antes da coleta. Caso alguma recomendação não tenha sido seguida, o paciente deve comunicar o ocorrido à equipe, em vez de omitir a informação. O registro dessas situações faz parte dos cuidados necessários para garantir a segurança do paciente e a confiabilidade dos resultados. “O laboratório deve adotar uma conduta padronizada de registro e comunicação para garantir a segurança do paciente e a confiabilidade do diagnóstico”, conclui o especialista.