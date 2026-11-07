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Exercício físico, suplementos e jejum prolongado: saiba o que pode alterar o resultado do exame de sangue

Hábitos como consumo de álcool e tabaco, uso de medicamentos e até a higiene na coleta de urina também exigem atenção, alerta farmacêutico bioquímico

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:30

O sangue demorar a sair durante a coleta de exames é algo comum (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
[Exercício físico, suplementos e jejum prolongado: saiba o que pode alterar o resultado do exame de sangue Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock

O preparo para exames laboratoriais exige atenção a hábitos que muitas vezes passam despercebidos na rotina. A prática de exercícios físicos intensos, o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de medicamentos e suplementos estão entre os fatores capazes de alterar determinados parâmetros e influenciar os resultados.

Segundo Marcus Machado (CRF-BA 2464), farmacêutico bioquímico e diretor técnico do IHEF Laboratório, do Grupo Meddi, ficar mais tempo sem comer não significa necessariamente estar mais bem preparado para a coleta. Tanto o jejum insuficiente quanto o prolongado podem afetar algumas medições.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários

Pesquisa no Japão descobriu que tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a expectativa de vida por Rafael Martins/SECOM
Pesquisa japonesa comparou a frequência dos tipos sanguíneos ABO em 269 centenários (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O tipo B apareceu com maior frequência entre os centenários (Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock) por Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock
Tipo B representa quase 30% do grupo, enquanto no grupo controle estava presente em cerca de 22% por Divulgação Camila Souza / GOVBA
O sangue B pode estar associado a uma vida mais longa que outros (Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock) por Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock
Fruta brasileira é aliada da medicina no controle de açúcar no sangue por Freepik
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As fibras presentes no jiló auxiliam no controle do açúcar no sangue (Imagem: urfin | Shutterstock) por Imagem: urfin | Shutterstock
Anemia falciforme é caracterizada como um distúrbio que faz com que os glóbulos vermelhos do sangue fiquem deformados (Imagem: Kateryna Kon | Shutterstock) por Imagem: Kateryna Kon | Shutterstock
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Pesquisa no Japão descobriu que tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a expectativa de vida por Rafael Martins/SECOM

A prática de atividades físicas intensas também pode provocar alterações temporárias nos indicadores laboratoriais. Já o consumo de álcool e tabaco tem potencial para modificar parâmetros como triglicerídeos e glicose, o que torna importante seguir as orientações recebidas antes da realização dos exames.

Outro cuidado envolve os suplementos, especialmente os que contêm biotina, vitamina presente em produtos voltados para cabelos e unhas. Dependendo do método utilizado pelo laboratório, a substância pode interferir em exames hormonais, como os de TSH e T4 livre, e levar a resultados incorretos. Por isso, informar à equipe quais medicamentos, vitaminas e suplementos fazem parte da rotina é fundamental para a avaliação dos resultados. A suspensão de qualquer tratamento, no entanto, só deve ocorrer sob orientação profissional.

Coleta de urina também exige cuidados

A atenção ao preparo não se limita aos exames de sangue. Na coleta de urina, a falta de higiene adequada pode contaminar a amostra e comprometer a investigação de uma possível infecção urinária. Seguir as instruções fornecidas pelo laboratório ajuda a evitar interferências e, em alguns casos, a necessidade de repetir o exame.

Machado também destaca que dúvidas sobre jejum, consumo de água e uso de medicamentos devem ser esclarecidas antes da coleta. Caso alguma recomendação não tenha sido seguida, o paciente deve comunicar o ocorrido à equipe, em vez de omitir a informação. O registro dessas situações faz parte dos cuidados necessários para garantir a segurança do paciente e a confiabilidade dos resultados. “O laboratório deve adotar uma conduta padronizada de registro e comunicação para garantir a segurança do paciente e a confiabilidade do diagnóstico”, conclui o especialista.

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