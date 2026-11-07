DIAGNÓSTICO

Exercício físico, suplementos e jejum prolongado: saiba o que pode alterar o resultado do exame de sangue

Hábitos como consumo de álcool e tabaco, uso de medicamentos e até a higiene na coleta de urina também exigem atenção, alerta farmacêutico bioquímico

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:30

[Exercício físico, suplementos e jejum prolongado: saiba o que pode alterar o resultado do exame de sangue Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock

O preparo para exames laboratoriais exige atenção a hábitos que muitas vezes passam despercebidos na rotina. A prática de exercícios físicos intensos, o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de medicamentos e suplementos estão entre os fatores capazes de alterar determinados parâmetros e influenciar os resultados.

Segundo Marcus Machado (CRF-BA 2464), farmacêutico bioquímico e diretor técnico do IHEF Laboratório, do Grupo Meddi, ficar mais tempo sem comer não significa necessariamente estar mais bem preparado para a coleta. Tanto o jejum insuficiente quanto o prolongado podem afetar algumas medições.

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A prática de atividades físicas intensas também pode provocar alterações temporárias nos indicadores laboratoriais. Já o consumo de álcool e tabaco tem potencial para modificar parâmetros como triglicerídeos e glicose, o que torna importante seguir as orientações recebidas antes da realização dos exames.

Outro cuidado envolve os suplementos, especialmente os que contêm biotina, vitamina presente em produtos voltados para cabelos e unhas. Dependendo do método utilizado pelo laboratório, a substância pode interferir em exames hormonais, como os de TSH e T4 livre, e levar a resultados incorretos. Por isso, informar à equipe quais medicamentos, vitaminas e suplementos fazem parte da rotina é fundamental para a avaliação dos resultados. A suspensão de qualquer tratamento, no entanto, só deve ocorrer sob orientação profissional.

Coleta de urina também exige cuidados

A atenção ao preparo não se limita aos exames de sangue. Na coleta de urina, a falta de higiene adequada pode contaminar a amostra e comprometer a investigação de uma possível infecção urinária. Seguir as instruções fornecidas pelo laboratório ajuda a evitar interferências e, em alguns casos, a necessidade de repetir o exame.