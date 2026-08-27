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Falta de ferro em adultos pode esconder sangramento; veja quando é preciso investigar

Deficiência do mineral nem sempre está ligada à alimentação e pode estar associada a perdas de sangue ou dificuldade de absorção, especialmente em homens e mulheres após a menopausa

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:57

Falta de ferro em adultos pode esconder sangramento; veja quando é preciso investigar Crédito: Divulgação/Magnific

A deficiência de ferro em adultos nem sempre está relacionada a uma alimentação pobre no mineral. Em homens e mulheres, principalmente após a menopausa, a redução dos níveis de ferro pode ser consequência de perdas de sangue, inclusive aquelas que não são perceptíveis, ou de dificuldades de absorção pelo organismo. Por isso, quando o problema aparece, é importante investigar sua origem.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a deficiência de ferro é a principal carência nutricional no mundo e afeta mais de 1,2 bilhão de pessoas. Para a hematologista Juliana Sobreira, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, a alimentação não deve ser considerada automaticamente a causa da deficiência em adultos que não apresentam uma perda de sangue evidente.

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“Quando um adulto apresenta deficiência de ferro, é importante entender a causa. Em homens e mulheres após a menopausa, por exemplo, é preciso investigar se existe alguma perda de sangue ou dificuldade de absorção antes de concluir que o problema está apenas na alimentação”, afirma.

A investigação é importante porque a reposição do ferro pode elevar temporariamente os níveis do mineral, mas não necessariamente elimina a origem da deficiência. O ferro é fundamental para a produção das hemácias, células responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo organismo. O corpo mantém estoques do mineral e reaproveita grande parte do ferro utilizado diariamente. Por isso, em um adulto saudável, uma dieta pobre em ferro, isoladamente, raramente explica uma deficiência.

Quais são as principais causas?

As principais causas da perda de ferro estão relacionadas ao aumento da necessidade do organismo, às perdas sanguíneas e à dificuldade de absorção pelo trato digestivo. Em crianças e adolescentes, por exemplo, o crescimento aumenta a demanda pelo mineral. Na gestação, a necessidade de ferro também é maior. Já entre mulheres em idade fértil, a menstruação representa uma fonte importante de perda de ferro.

Nos homens e nas mulheres após a menopausa, porém, a investigação precisa considerar possíveis perdas de sangue pelo trato gastrointestinal. Entre as possíveis causas estão tumores ou neoplasias, úlceras gástricas, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, divertículos, angiectasias e alterações decorrentes de cirurgias que retiram parte do trato digestivo, incluindo procedimentos bariátricos.

“Se existe uma perda contínua, repor o ferro sem descobrir a causa da perda pode não resolver o problema. Por isso, nesses pacientes, a investigação da causa faz parte do tratamento”, explica a especialista. A avaliação pode incluir pesquisa de sangue nas fezes, endoscopia e colonoscopia, conforme a indicação médica.

Como melhorar a ingestão de ferro

Embora a alimentação não explique sozinha todos os casos de deficiência em adultos, uma dieta adequada pode ajudar a manter bons níveis do mineral no organismo. Carnes, especialmente as vermelhas, fígado, frango e peixe são fontes de ferro com melhor absorção. O mineral também está presente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha e vegetais verde-escuros.

Carnes, especialmente as vermelhas, fígado, frango e peixe são fontes de ferro com melhor absorção. O mineral também está presente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha e vegetais verde-escuros. A absorção do ferro pode ser favorecida quando a refeição contém alimentos ricos em vitamina C, como laranja, goiaba, caju, acerola, kiwi, morango, tomate e pimentão.