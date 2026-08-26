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Falta de sede após os 60 anos pode esconder desidratação; veja os sinais de alerta

Envelhecimento reduz a percepção da sede e pode aumentar o risco de desidratação; especialistas explicam como manter a hidratação ao longo do dia

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:09

Falta de sede após os 60 anos pode esconder desidratação; veja os sinais de alerta Crédito: Reprodução | Freepik

Beber água é um dos hábitos mais simples para cuidar da saúde, mas pode acabar sendo deixado de lado com o avanço da idade. Depois dos 60 anos, mudanças naturais do envelhecimento reduzem a percepção da sede, fazendo com que muitas pessoas passem horas sem ingerir líquidos mesmo quando o organismo já apresenta sinais de desidratação. O problema pode ser mais sério do que parece. Dados do DataSUS indicam que pessoas idosas representam mais de 40% das internações por desidratação no Sistema Único de Saúde (SUS).

A desidratação pode se instalar de maneira silenciosa e afetar diferentes funções do organismo. A ingestão insuficiente de líquidos favorece sintomas como tontura, fadiga e confusão mental, além de aumentar o risco de infecções urinárias, alterações da pressão arterial, constipação intestinal e sobrecarga dos rins.

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Em períodos de temperaturas elevadas ou durante doenças, como gripes e infecções, os cuidados precisam ser redobrados. “O envelhecimento modifica a forma como o organismo regula a água corporal. A sensação de sede deixa de ser um indicador tão confiável quanto na juventude. Por isso, a hidratação precisa ser encarada como um hábito planejado, e não apenas como uma resposta ao desejo de beber água”, explica Fernanda Sperandio, geriatra da MedSênior.

Além de ajudar no funcionamento dos rins e da circulação sanguínea, a água é fundamental para o transporte de nutrientes, a regulação da temperatura corporal, a lubrificação das articulações e a manutenção da função cognitiva. Quando o consumo é insuficiente, os efeitos podem atingir todo o organismo.

Os sinais nem sempre são óbvios

A desidratação nem sempre começa com uma sede intensa. Entre pessoas idosas, alguns sinais podem aparecer antes mesmo da percepção de que é preciso beber água. Entre eles estão boca seca, urina escura, redução do volume urinário, pele ressecada, fraqueza, sonolência, tontura e dificuldade de concentração. Em situações mais graves, a falta de líquidos pode contribuir para quedas, alterações do estado de consciência e até necessidade de internação, principalmente entre pessoas que já convivem com doenças crônicas.

“A desidratação pode se instalar gradualmente e, muitas vezes, ser confundida com o próprio envelhecimento. Quando um idoso passa a apresentar mais cansaço, sonolência ou episódios frequentes de tontura, por exemplo, a hidratação deve ser um dos primeiros aspectos avaliados”, destaca a geriatra.

Quanto de água é suficiente?

Não existe uma quantidade única de líquidos que possa ser indicada para todas as pessoas. A necessidade diária varia conforme idade, peso, nível de atividade física, temperatura ambiente e condições de saúde. Por isso, a orientação deve ser individualizada, principalmente para pessoas com doenças renais, cardíacas ou outras condições que exijam restrição hídrica. Para Giselli Prucoli, nutricionista da MedSênior, o mais importante é distribuir o consumo de líquidos durante o dia e não esperar a sede aparecer.

“Criar uma rotina facilita muito. Vale deixar uma garrafa de água sempre por perto, estabelecer horários para beber líquidos e aproveitar momentos do dia, como após acordar, durante as refeições e entre uma atividade e outra. Pequenas atitudes ajudam a transformar a hidratação em um hábito. Outro indicador importante é a cor da urina: quando ela está clara, geralmente é um sinal de que a hidratação está adequada”, orienta.

Além da água: outras formas de manter o organismo hidratado

A água deve continuar sendo a principal fonte de hidratação, mas outros líquidos e alimentos também podem contribuir para atingir a necessidade diária. Entre as opções estão chás sem açúcar, água saborizada naturalmente com frutas ou ervas, água de coco e alimentos ricos em água, como melancia, melão, laranja, abacaxi, pepino e tomate.

A nutricionista, no entanto, alerta que refrigerantes, bebidas alcoólicas e bebidas com excesso de açúcar não substituem a água e devem ser consumidos com moderação. “Variar as formas de consumo pode ser uma estratégia interessante para quem tem dificuldade de beber água pura. O importante é priorizar bebidas saudáveis e manter uma ingestão regular ao longo do dia”, explica.

Como criar o hábito de ingerir mais líquidos?

Incorporar a hidratação à rotina pode ser mais simples do que parece.

Algumas estratégias ajudam a aumentar o consumo de líquidos e reduzir o risco de desidratação:

manter uma garrafa de água sempre à vista;

estabelecer metas de consumo ao longo do dia;

utilizar lembretes no celular ou aplicativos;

incluir frutas ricas em água nas refeições;

estimular familiares idosos a ingerirem líquidos regularmente, mesmo quando dizem não estar com sede;

redobrar a atenção durante períodos de calor intenso ou em casos de doenças.

