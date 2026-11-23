ALERTA EPIDEMIOLÓGICO

Febre, ínguas e feridas na pele: conheça os sintomas da mpox e como se proteger

São Paulo e Rio de Janeiro concentram os maiores números de registros em 2026. Na Bahia, foram cinco confirmações entre 225 notificações em balanço anterior da Sesab

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05:10

Mpox Crédito: Shutterstock

O Brasil ultrapassou mil casos confirmados e prováveis de mpox em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde. São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior parte dos registros, com 409 e 404 casos, respectivamente, até 17 de novembro. No Rio, o avanço das notificações também foi acompanhado de uma morte pela doença. Na Bahia, um balanço anterior da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) contabilizou 225 notificações e cinco confirmações, reforçando a importância da vigilância e dos cuidados para evitar a transmissão.

O aumento dos registros no território fluminense, especialmente a partir de setembro, levou as autoridades estaduais a intensificar o monitoramento e atualizar diariamente os dados epidemiológicos. O cenário nacional chama a atenção para a necessidade de reconhecer os sintomas e procurar atendimento diante de sinais suspeitos.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos 1 de 4

Causada pelo vírus Monkeypox, a mpox pertence à mesma família do vírus da varíola humana, mas geralmente apresenta manifestações mais leves. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais e secreções respiratórias. Também pode acontecer pelo contato com materiais contaminados, como roupas, toalhas e roupas de cama.

O período de incubação, intervalo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas, varia de seis a 13 dias, mas pode chegar a 21 dias.

“Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça, cansaço, inchaço nos gânglios linfáticos e lesões cutâneas que podem se espalhar pelo corpo. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com feridas, fluidos corporais ou objetos contaminados, além da exposição prolongada com secreções respiratórias”, alerta Julio Onita, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital IGESP.

Quais são os sintomas da mpox?

Entre as manifestações mais comuns estão febre, dor de cabeça, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos — popularmente conhecidos como ínguas — e lesões na pele. As feridas podem aparecer em diferentes partes do corpo e se espalhar ao longo da evolução da doença.

O reconhecimento dos sinais é importante para buscar atendimento e evitar a transmissão para outras pessoas. Ao perceber sintomas suspeitos, a recomendação é procurar um serviço de saúde para avaliação médica e receber orientações sobre os cuidados necessários.

Como ocorre a transmissão e como se proteger?

A principal forma de contágio é o contato próximo e direto com pessoas infectadas, especialmente com as lesões na pele, saliva e fluidos corporais. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas, toalhas e lençóis, também pode transmitir o vírus. Por isso, é importante evitar contato físico com pessoas que apresentem lesões suspeitas e não compartilhar objetos de uso pessoal. A higiene das mãos deve ser frequente, com água e sabão ou álcool em gel.

Em locais com circulação da doença, o uso de máscaras pode ser uma medida preventiva adicional, principalmente para quem convive com casos suspeitos ou confirmados.

Como é feito o tratamento da mpox?

Na maioria dos casos, a doença apresenta evolução leve e melhora espontaneamente após algumas semanas. O tratamento é voltado ao alívio dos sintomas e inclui repouso, hidratação e, quando necessário, medicamentos para controlar a febre e a dor, sempre com orientação médica.

As lesões na pele também precisam de cuidados. Mantê-las limpas e protegidas ajuda a evitar infecções secundárias durante o processo de recuperação.

“O tratamento da mpox é focado no alívio dos sintomas, já que, na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e se resolve espontaneamente em algumas semanas. Durante esse período, é essencial manter o corpo hidratado, descansar e, se necessário, usar remédios para controlar a febre e a dor, sempre sob orientação médica. Outro cuidado importante é com as lesões na pele, que devem ser mantidas limpas e protegidas para evitar infecções secundárias”, explica Julio Onita.

Em situações mais graves, especialmente entre pessoas com o sistema imunológico comprometido, pode ser necessária uma abordagem específica. Entre as possibilidades está o uso de antivirais, como o tecovirimat. Esse tratamento, porém, é reservado a situações selecionadas e exige acompanhamento de profissionais de saúde.