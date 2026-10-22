CIÊNCIA

Fentanil é encontrado em 32% dos usuários de drogas sintéticas em estudo em São Paulo

Pesquisa da FMUSP identificou o opioide na saliva de pessoas que relataram consumir K2 ou K9; participantes não haviam informado o uso da substância

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:43

Fentanil Crédito: Shutterstock

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) identificaram a presença de fentanil na saliva de pessoas que relataram o consumo de canabinoides sintéticos, conhecidos como K2 ou K9, na capital paulista. Publicado na revista científica Drug and Alcohol Review, o estudo detectou a substância em 32% dos participantes, atendidos em serviços de tratamento e atenção psicossocial.

O fentanil é um opioide sintético com poder analgésico dezenas de vezes superior ao da morfina. Apesar de ser utilizado legalmente na medicina e na anestesia, a presença não declarada da substância no mercado ilegal representa um risco à saúde. A exposição pode provocar depressão respiratória grave e levar à morte por overdose, especialmente entre pessoas sem tolerância a opioides.

A pesquisa contou com 65 voluntários que informaram ter consumido canabinoides sintéticos nos quatro dias anteriores às entrevistas. Para identificar a presença de substâncias, o Laboratório de Toxicologia da FMUSP realizou análises de amostras de fluido oral, coletadas com um dispositivo específico para esse fim.

Os participantes que testaram positivo para fentanil não haviam relatado o consumo do opioide. Além disso, apresentaram maior frequência de sintomas graves, como náuseas, vômitos e dores musculares intensas.

Os pesquisadores também observaram que a presença não intencional da substância foi mais frequente entre pessoas em situação de rua e indivíduos com histórico prolongado de uso de drogas sintéticas.

Discussão

Historicamente, o Brasil apresenta índices baixos de consumo de opioides para fins não médicos, quando comparado a países da América do Norte e da Europa. Os resultados da pesquisa, porém, apontam para uma possível mudança no cenário das drogas ilícitas em circulação no país.

O estudo não permite estabelecer a origem da exposição ao fentanil. Entre as possibilidades estão a presença do opioide em outras drogas, o consumo de substâncias não informado pelos participantes ou outras formas de exposição.