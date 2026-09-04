VOCÊ SABIA?

Fibromialgia pode afetar a vida sexual; veja como a doença interfere no desejo e na intimidade

Condição atinge principalmente mulheres e pode provocar dor, fadiga, alterações no sono e hipersensibilidade ao toque, dificultando relações íntimas

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Fibromialgia pode afetar a vida sexual; veja como a doença interfere no desejo e na intimidade Crédito: Shutterstock

A fibromialgia é uma doença crônica que pode afetar não apenas o corpo, mas também a vida emocional e sexual das pacientes. Silenciosa e sem alterações específicas que possam ser identificadas em exames de sangue ou de imagem, a condição é caracterizada por dor generalizada e atinge predominantemente mulheres.

Estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) apontam que, a cada dez pessoas diagnosticadas com fibromialgia, sete a nove são mulheres. Entre as pacientes, sintomas como dor pélvica, rigidez muscular, fadiga, falta de energia, redução da libido, secura vaginal e alterações no sono podem interferir diretamente na vida sexual. A hipersensibilidade característica da síndrome também pode fazer com que o toque, em vez de ser prazeroso, seja percebido como desconfortável ou até doloroso.

As dez doenças autoimunes mais comuns 1 de 10

Dor e cansaço podem diminuir o desejo

A combinação dos sintomas pode tornar a relação sexual mais difícil. A dor e a rigidez podem gerar desconforto durante a intimidade, enquanto o cansaço e a falta de energia podem reduzir a disposição. A doença também pode afetar a autoestima e o bem-estar.

Quando as limitações e a ausência de prazer não são compreendidas pelo casal, podem surgir insegurança, frustração e distanciamento entre os parceiros. Para a reumatologista Emanuela Pimenta, da Clínica Ceder, os problemas sexuais relacionados à fibromialgia não têm uma única causa.

“As causas dos problemas sexuais envolvem uma combinação de fatores físicos, psicológicos e sociais. Como a síndrome modifica a maneira como a mulher vivencia o próprio corpo, possibilitar que ela entenda a relação com os sintomas e busque meios de controlá-los é um importante passo para diminuir as insatisfações, a culpa e abrir mais espaço para o diálogo nos relacionamentos”, afirma.

Tratamento pode envolver diferentes profissionais

Assim como acontece no cuidado de outros sintomas da fibromialgia, as dificuldades relacionadas à intimidade podem exigir uma abordagem multidisciplinar, com acompanhamento médico e psicológico.

De acordo com as necessidades de cada paciente, o tratamento pode envolver:

fortalecimento muscular;

fisioterapia pélvica;

ajustes de medicamentos;

práticas de consciência corporal;

técnicas de relaxamento;

aconselhamento sexual.

