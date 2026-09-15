VISÃO

Ficou difícil ler de perto depois dos 40? Veja quando o problema pode ser tratado com cirurgia

Dificuldade para ler mensagens, enxergar letras pequenas e trabalhar diante de telas é comum com o envelhecimento; novas lentes intraoculares podem reduzir a dependência dos óculos em casos selecionados

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:48

Ficou difícil ler de perto depois dos 40? Veja quando o problema pode ser tratado com cirurgia Crédito: Imagem gerada pela IA

Aquele momento em que o celular precisa ser afastado para conseguir ler uma mensagem pode ser um dos primeiros sinais de presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada. A condição costuma surgir a partir dos 40 anos e está relacionada ao envelhecimento natural dos olhos. A presbiopia acontece porque o cristalino, lente natural localizada dentro do olho e responsável pelo foco, perde progressivamente a flexibilidade. Com isso, torna-se mais difícil mudar o foco para enxergar objetos próximos.

O problema é cada vez mais relevante diante do envelhecimento da população. Em atualização publicada em fevereiro de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 800 milhões de pessoas tenham comprometimento da visão de perto associado à presbiopia. A projeção é que esse número chegue a 2,1 bilhões até 2030. No Brasil, dados divulgados pelo IBGE em dezembro de 2025 mostram que o número de pessoas com 60 anos ou mais chegou a 34,1 milhões em 2024, crescimento de 53,3% em relação a 2012.

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Quais são os primeiros sinais da vista cansada?

A dificuldade para ler mensagens no celular, enxergar letras pequenas ou trabalhar diante de uma tela costuma estar entre os primeiros sinais. A pessoa pode perceber que precisa afastar textos e objetos para conseguir enxergar, aumentar a fonte do celular ou buscar ambientes mais iluminados para ler. Cansaço visual e dor de cabeça durante atividades de perto também podem aparecer. Segundo o oftalmologista Arthur van den Berg, especialista em lentes intraoculares de alta tecnologia, a dificuldade que começa a interferir na rotina já é motivo para uma avaliação.

“Quando a pessoa percebe que precisa afastar o celular, aumentar constantemente a fonte da tela, buscar mais iluminação para ler ou começa a depender dos óculos para tarefas que antes realizava naturalmente, é importante investigar”, explica. O médico ressalta que é necessário primeiro confirmar se o problema realmente está relacionado à presbiopia e avaliar a saúde dos olhos antes de discutir qualquer procedimento.

Óculos não são a única opção

Os óculos continuam sendo uma das principais formas de corrigir a presbiopia. Eles podem ser usados para leitura, computador ou outras atividades que exigem visão de perto. Mas, dependendo das características dos olhos, da idade, do grau e das necessidades de cada pessoa, outras alternativas podem ser avaliadas pelo oftalmologista, incluindo lentes de contato, procedimentos a laser em casos selecionados e cirurgias com implante de lentes intraoculares. “Não existe uma única solução para todas as pessoas. Antes de discutir qualquer procedimento, é preciso entender como aquele paciente trabalha, dirige, pratica esportes, usa telas, lê e quais são suas expectativas”, afirma van den Berg.

Quando a cirurgia pode ser indicada?

Uma das possibilidades para reduzir a dependência dos óculos é a substituição do cristalino natural por uma lente intraocular. Durante o procedimento, o cristalino é retirado e substituído por uma lente calculada de acordo com as características do olho e com o objetivo visual definido para aquele paciente. Segundo o oftalmologista Edvaldo Figueirôa, chefe do setor de cirurgia refrativa do H.Olhos, a tecnologia permite tratar a presbiopia cirurgicamente em pacientes selecionados.

“Hoje, dependendo da avaliação e das características de cada paciente, é possível realizar um procedimento capaz de corrigir a presbiopia e proporcionar maior independência dos óculos”, explica. A indicação, porém, depende de uma avaliação individualizada. O médico considera a saúde ocular, a idade, as características do olho e as necessidades visuais da pessoa. “Não existe uma única solução que seja adequada para todos. Por isso, o primeiro passo é entender o perfil, as necessidades do paciente e avaliar qual estratégia poderá oferecer o melhor resultado visual”, afirma Figueirôa.

Lente pode corrigir outros problemas de visão

A cirurgia não precisa necessariamente se limitar à presbiopia. Dependendo da condição ocular e da indicação, o planejamento também pode considerar miopia, hipermetropia e astigmatismo. “É possível tratar diferentes alterações refrativas ao mesmo tempo, dependendo da condição ocular e da indicação para cada paciente. Dessa forma, além de tratar a presbiopia, conseguimos corrigir problemas que comprometiam a visão para longe ou em outras distâncias”, diz Figueirôa.

O objetivo é reduzir a dependência de óculos e lentes de contato para as atividades que fazem parte da rotina. Para algumas pessoas, isso pode significar mais liberdade para ler, trabalhar, usar o celular, praticar esportes ou enxergar à distância sem precisar recorrer constantemente aos óculos.

Existem diferentes tipos de lentes intraoculares

As lentes intraoculares também evoluíram e atualmente existem diferentes tecnologias, cada uma com características específicas. Entre as opções estão as lentes monofocais, multifocais, trifocais e de profundidade de foco estendida (EDOF). Elas podem priorizar diferentes distâncias de visão. Por isso, a escolha da lente não deve ser feita apenas pelo desejo de abandonar os óculos.

Uma revisão científica publicada em 2026 sobre tecnologias utilizadas para correção da presbiopia reforçou justamente a necessidade de considerar a anatomia ocular, as expectativas e as demandas visuais individuais. Segundo van den Berg, a escolha precisa levar em conta a vida cotidiana do paciente.

“Quando o objetivo é buscar maior independência dos óculos, a escolha da lente deve considerar as características de cada olho e a rotina do paciente. Hoje, contamos com diferentes tecnologias que permitem personalizar o tratamento e buscar o melhor resultado visual para cada perfil”, afirma.

O que é avaliado antes da cirurgia?

Embora o procedimento seja relativamente rápido, o planejamento começa muito antes da cirurgia. São realizados exames para avaliar as estruturas oculares e fazer os cálculos necessários para determinar qual lente poderá ser utilizada. Aspectos como córnea, retina, grau, características do cristalino, presença ou não de catarata e histórico ocular podem ser considerados.

Também entram na avaliação as expectativas do paciente e as atividades que mais exigem sua visão. Para Figueirôa, essa etapa é fundamental para definir se a cirurgia realmente é indicada. “A indicação e o planejamento cirúrgico devem ser personalizados para que possamos buscar o melhor resultado possível”, explica.

A rotina também influencia a escolha

A visão exigida por uma pessoa que passa boa parte do dia diante de telas pode ser diferente daquela necessária por alguém que dirige frequentemente ou pratica esportes. Depois dos 40, atividades como trabalhar no computador, dirigir, viajar, cozinhar, correr e usar o celular exigem mudanças constantes entre visão de perto, intermediária e de longe.

Por isso, a discussão sobre a presbiopia vai além de simplesmente medir a acuidade visual. “Não existe uma única solução para todas as pessoas. Antes de discutir qualquer procedimento, é preciso entender como aquele paciente trabalha, dirige, pratica esportes, usa telas, lê e quais são suas expectativas. A estratégia precisa acompanhar a vida do paciente, e não apenas um número encontrado no exame”, afirma van den Berg.

Cirurgia não é indicada para todo mundo

Apesar do avanço das tecnologias, a cirurgia não deve ser tratada como uma solução automática para quem chegou aos 40 anos e começou a ter dificuldade para enxergar de perto. A indicação depende das condições individuais dos olhos e do perfil visual do paciente. Em muitos casos, os óculos continuam sendo uma opção adequada e suficiente.

Van den Berg destaca que a avaliação deve acontecer antes de qualquer decisão sobre procedimento. “Primeiro precisamos entender se aquela dificuldade é realmente decorrente da presbiopia e avaliar toda a saúde do olho. Só depois é possível discutir qual caminho faz sentido”, explica.



Vista cansada faz parte do envelhecimento, mas pode ser tratada

A presbiopia é uma alteração natural relacionada ao envelhecimento e tende a atingir uma parcela cada vez maior da população à medida que as pessoas vivem mais. A diferença é que, atualmente, quem começa a perceber dificuldade para ler de perto não precisa necessariamente se limitar a uma única alternativa. Óculos, lentes de contato e, para pacientes selecionados, procedimentos cirúrgicos com diferentes tecnologias de lentes intraoculares podem fazer parte das possibilidades.

“O objetivo é oferecer uma visão de qualidade e atender às necessidades do paciente em sua rotina. Para algumas pessoas, isso significa poder ler, trabalhar, usar o celular, praticar esportes e enxergar à distância sem precisar recorrer constantemente aos óculos e às lentes de contato”, ressalta Figueirôa.