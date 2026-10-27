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Fígado pode estar doente mesmo com exames aparentemente normais; entenda o risco

A esteatose hepática pode passar despercebida em exames de rotina e evoluir para inflamação, fibrose e cirrose; especialistas alertam para a importância de investigar a saúde do fígado e dos rins em pessoas com obesidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:54

Alimentação e acúmulo de gordura no fígado: saiba o que diz a ciência
Fígado pode estar doente mesmo com exames aparentemente normais; entenda o risco Crédito: Shutterstock

A gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, muitas vezes é descoberta por acaso em exames de imagem e acaba sendo tratada como um achado sem importância. No entanto, a condição pode evoluir silenciosamente e comprometer o funcionamento do órgão.

O cirurgião bariátrico César De Fazzio, diretor do Instituto de Cirurgia Digestiva (ICD), em Brasília, alerta que pessoas com obesidade também precisam estar atentas à saúde dos rins, que podem sofrer danos sem apresentar sinais evidentes nas fases iniciais. “O diagnóstico de dano hepático virou quase rotina no consultório, e o mais preocupante é que o paciente costuma chegar sem saber que tem a condição e, quando já ouviu falar dela, não dimensiona a gravidade”, afirma o médico.

Gordura no fígado pode ser grave

[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Estudo aponta ligação entre gordura no fígado e maior risco de diabetes tipo 2 por Imagem gerada por IA
[Edicase]A gordura no fígado pode ser prejudicial para a saúde (Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock) por Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock
[Edicase]A gordura no fígado é uma condição delicada, mas reversível (Imagem: wowowG | Shutterstock) por Imagem: wowowG | Shutterstock
Alimentação e acúmulo de gordura no fígado: saiba o que diz a ciência por Shutterstock
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[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock

Quando persiste, a esteatose pode evoluir para esteato-hepatite, caracterizada pela inflamação do fígado, e avançar para fibrose e cirrose. Isso pode ocorrer inclusive em pessoas que nunca consumiram bebidas alcoólicas e não têm hepatite viral. Um dos desafios é que o fígado tem grande capacidade funcional e pode continuar trabalhando mesmo diante de lesões progressivas.

Além disso, as alterações nem sempre provocam dor, e as enzimas hepáticas podem permanecer normais mesmo quando a doença já está estabelecida. O ultrassom convencional identifica o acúmulo de gordura, mas não determina com precisão o grau de fibrose. Nos rins, a creatinina, exame frequentemente utilizado para avaliar a função renal, também pode não identificar precocemente todos os danos. Segundo De Fazzio, quando os sintomas aparecem, a doença pode já estar em estágio avançado.

Como a cirurgia bariátrica pode ajudar

Na avaliação para cirurgia bariátrica e metabólica, o médico afirma que considera outros fatores além dos exames de rotina. Quando há suspeita de comprometimento hepático, pode ser realizada uma biópsia durante a cirurgia para avaliar o grau de inflamação e fibrose. “Já fiz diagnóstico de cirrose inicial no intraoperatório em paciente cujo exame de imagem prévio indicava apenas esteatose grau 3”, relata.

Segundo o especialista, algumas mudanças metabólicas podem ocorrer nas primeiras semanas após a cirurgia, antes mesmo de uma perda de peso expressiva. Nesse período, pode haver redução da gordura acumulada no fígado e melhora da resposta à insulina. A recuperação estrutural do tecido, porém, tende a levar mais tempo e depende da evolução do paciente. “O alívio metabólico sobre os dois órgãos começa antes da perda de peso expressiva, mas a reconstrução estrutural do tecido, que é o que de fato muda o prognóstico, depende do emagrecimento mantido e do tempo de acompanhamento”, explica De Fazzio.

O que mostram os estudos

Pesquisas citadas pelo médico apontam resultados favoráveis da cirurgia bariátrica em pacientes com esteato-hepatite. Um estudo francês publicado na revista Gastroenterology, em 2020, acompanhou pacientes operados por meio de biópsias. Após cinco anos, 84% apresentaram resolução da esteato-hepatite sem piora da fibrose. A fibrose diminuiu em cerca de 70% dos participantes e desapareceu em 56%.

Já um ensaio clínico italiano publicado na revista The Lancet, em 2023, acompanhou 288 pacientes. Após um ano, a resolução da esteato-hepatite ocorreu em 56% dos participantes submetidos ao bypass gástrico e em 57% daqueles que fizeram gastrectomia vertical. No grupo que recebeu tratamento clínico e orientação sobre estilo de vida, o índice foi de 16%.

Os rins também podem se beneficiar das mudanças metabólicas associadas à cirurgia. A obesidade aumenta a sobrecarga de filtração renal, especialmente quando está associada ao diabetes e à hipertensão. Após a cirurgia, a pressão dentro das unidades responsáveis pela filtração pode diminuir, assim como a quantidade de albumina eliminada na urina.

Um ensaio clínico brasileiro publicado na revista JAMA Surgery, em 2020, avaliou pacientes com diabetes, índice de massa corporal (IMC) entre 30 e 35 e doença renal inicial. Em 24 meses, a remissão da albuminúria foi registrada em 82% dos participantes operados, contra 55% daqueles que receberam tratamento clínico.

Exames ajudam a identificar danos precocemente

De Fazzio recomenda que pessoas com obesidade avaliem a saúde do fígado e dos rins periodicamente, com exames definidos conforme a avaliação médica. Para investigar alterações hepáticas, podem ser utilizados ultrassom e exames de sangue, além da elastografia quando indicada. No caso dos rins, a avaliação pode incluir creatinina acompanhada da taxa de filtração glomerular estimada e da relação albumina/creatinina na urina. Esse último exame pode identificar sinais de lesão renal antes que a pessoa apresente sintomas.

“A janela é mais ampla do que a maioria imagina, mas não é eterna”, afirma o médico. Segundo ele, a esteatose e a esteato-hepatite podem regredir com tratamento adequado, e até mesmo a fibrose avançada pode apresentar melhora. Na doença renal, a perda de albumina também pode ser revertida em alguns casos, mas unidades de filtração que já sofreram cicatrização podem não recuperar sua função.

Por isso, a ausência de sintomas não deve ser motivo para deixar de investigar possíveis alterações. Para o especialista, compreender os efeitos da obesidade sobre diferentes órgãos ajuda o paciente a entender a importância do acompanhamento e das opções de tratamento. “Quando ele entende que a cirurgia está tratando fígado, rim, coração e pâncreas, e não apenas o peso na balança, a conversa muda completamente de patamar”, conclui De Fazzio.

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