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Fit, zero ou integral? Conheça 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção

Efeito halo de saúde pode fazer consumidores associarem uma característica positiva da embalagem ao produto inteiro; entenda como analisar os rótulos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:00

Fit, zero ou integral? Veja 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção
Fit, zero ou integral? Veja 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção Crédito: Imagem gerada pela IA

Você já escolheu um alimento porque palavras como “fit”, “zero”, “integral” ou “fonte de fibras” fizeram o produto parecer mais saudável? Esse tipo de estratégia de comunicação pode influenciar a percepção do consumidor mesmo quando a informação destacada representa apenas uma característica específica do alimento. 

Esse fenômeno é conhecido como “efeito halo de saúde” (health halo effect). A ideia é que uma mensagem positiva na embalagem leve o consumidor a enxergar o produto como um todo de forma mais favorável, sem necessariamente analisar sua composição completa.

Veja quais são os dez produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção

Fit, zero ou integral? Veja 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção por Divulgação
Rap 10 FIT — Nota Yuka: 49/100 A alegação: “FIT” e “Baixo em gordura” O que chama atenção: o produto contém mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ácido sórbico, além de excesso de sódio por Divulgação
YoPRO + Boost — Nota Yuka: 0/100 A alegação: “23 g de proteína”, “recuperação e fortalecimento muscular”, “saciedade” e “regeneração” O que chama atenção: o produto contém carboximetilcelulose sódica, carragena, fosfatos e sucralose, além de excesso de açúcar, com 4,8 g por 100 g, o equivalente a 20% da ingestão diária de açúcar recomendada pela OMS por Divulgação
Heinz Tomato Zero — Nota Yuka: 48/100 A alegação: “Zero” e “Zero açúcar adicionado” O que chama atenção: o produto contém sucralose e excesso de sódio. por Divulgação
Batavo Grego Pense ZERO — Nota Yuka: 48/100 A alegação: “70% menos gordura total”, “Sem açúcar adicionado”, “Pense Zero” e “Pensado para sua natureza” O que chama atenção: o produto contém aspartame e sorbato de potássio por Divulgação
Danone Zero Yogurt — Nota Yuka: 7/100 A alegação: diversas alegações de “0%”, incluindo para açúcares adicionados, colesterol, gordura saturada, gordura trans e lactose. O que chama atenção: o produto contém sucralose e sorbato de potássio. por Divulgação
Nestlé Iogurte Batido Zero — Nota Yuka: 9/100 A alegação: “0% lactose”, “0% açúcar adicionado” e “0% gordura total” O que chama atenção: o produto contém fosfato tricálcico, sorbato de potássio e sucralose. por Divulgação
Belvita Cacau e Cereais — Nota Yuka: 27/100 A alegação: “Fonte de cálcio e fibras”, “66% de 4 cereais integrais” e “Zero gordura trans” O que chama atenção: o produto contém fosfato monocálcico por Divulgação
Equilibri Panetini Presunto Defumado — Nota Yuka: 18/100 A alegação: “Baixo em gordura saturada”, “Assado”, “Sem gordura trans” e “Zero colesterol” O que chama atenção: o produto contém diversos aditivos, incluindo glutamato monossódico (MSG), além de excesso de sódio, com 510 mg por 100 g, o equivalente a um quarto da ingestão diária de sódio recomendada pela OMS por Divulgação
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Fit, zero ou integral? Veja 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção por Divulgação

Para mostrar como isso pode acontecer na prática, o aplicativo Yuka, que permite escanear códigos de barras de alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, avaliou produtos disponíveis no mercado brasileiro e identificou diferentes alegações relacionadas à saúde e ao bem-estar.

Quando “fit” e proteína passam uma imagem saudável

Produtos associados à prática de exercícios costumam destacar informações como quantidade de proteínas, baixo teor de gordura, saciedade e benefícios relacionados à recuperação muscular. Essas características podem estar presentes no alimento, mas, isoladamente, não permitem avaliar toda a composição do produto.

Um exemplo apontado pela Yuka é o Rap 10 FIT, que recebeu nota 49/100 na avaliação do aplicativo. A embalagem destaca as expressões “FIT” e “baixo em gordura”, enquanto a análise apresentada pela plataforma chama atenção para a presença de mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ácido sórbico e excesso de sódio.

Outro caso é o YoPRO + Boost, que recebeu nota 0/100. O produto destaca “23 g de proteína”, além de mensagens relacionadas à recuperação, fortalecimento muscular, saciedade e regeneração. Na avaliação da Yuka, porém, aparecem como pontos de atenção ingredientes como carboximetilcelulose sódica, carragena, fosfatos e sucralose, além do teor de açúcar informado na composição. Já a Nutry Protein Bar, com nota 48/100, destaca “proteína” e “9 g de proteína”. Segundo a avaliação da Yuka, o produto contém dióxido de titânio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, além de 6,8 g de açúcar por 100 g.

“Zero” não significa necessariamente produto saudável

A palavra “zero” também pode criar uma percepção positiva imediata. Mas a ausência ou redução de um determinado componente não significa, por si só, que o alimento tenha um perfil nutricional positivo em todos os aspectos. O Heinz Tomato Zero, por exemplo, destaca “zero” e “zero açúcar adicionado” e recebeu nota 48/100 na Yuka. A avaliação chama atenção para a presença de sucralose e para o teor de sódio.

O Batavo Grego Pense ZERO recebeu a mesma nota. Entre as alegações estão “70% menos gordura total”, “sem açúcar adicionado” e “Pense Zero”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém aspartame e sorbato de potássio. Outro exemplo é o Danone Zero Yogurt, que recebeu nota 7/100. A embalagem reúne diferentes alegações de “0%”, relacionadas a açúcares adicionados, colesterol, gordura saturada, gordura trans e lactose. A análise da Yuka aponta a presença de sucralose e sorbato de potássio.

O Nestlé Iogurte Batido Zero, com nota 9/100, também destaca diferentes características positivas, como “0% lactose”, “0% açúcar adicionado” e “0% gordura total”. Na avaliação apresentada pelo aplicativo, aparecem como pontos de atenção o fosfato tricálcico, o sorbato de potássio e a sucralose.

Cereais integrais e fibras também podem influenciar a percepção

O mesmo efeito pode ocorrer quando a embalagem destaca nutrientes ou ingredientes normalmente associados a uma alimentação equilibrada, como fibras, cereais integrais e cálcio. O Nesfit, que recebeu nota 21/100 na Yuka, destaca “36% de cereais integrais” e “com pedaços de avelã”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém fosfato monocálcico, caramelo IV e TBHQ, além de 22 g de açúcar por 100 g.

O Belvita Cacau e Cereais, com nota 27/100, traz as alegações “fonte de cálcio e fibras”, “66% de 4 cereais integrais” e “zero gordura trans”. A avaliação da Yuka chama atenção para a presença de fosfato monocálcico. Já o Equilibri Panetini Presunto Defumado recebeu nota 18/100. A embalagem destaca “baixo em gordura saturada”, “assado”, “sem gordura trans” e “zero colesterol”. Na avaliação da Yuka, porém, o produto apresenta diversos aditivos e 510 mg de sódio por 100 g.

Como não cair no “efeito halo de saúde”

Uma alegação na embalagem não é necessariamente falsa. O problema aparece quando uma única informação positiva passa a determinar a percepção sobre todo o alimento, fazendo com que outros aspectos da composição deixem de ser considerados. Um estudo brasileiro publicado em 2022 investigou justamente esse comportamento. De acordo com o trabalho citado no material, alegações nutricionais reduziram em 32% a probabilidade de consumidores identificarem corretamente o excesso de nutrientes críticos, como açúcar, gordura saturada ou sódio.

Por isso, a recomendação é olhar além da parte mais chamativa da embalagem. No Brasil, a rotulagem nutricional frontal ajuda a identificar produtos com alto teor de açúcares adicionados, sódio ou gordura saturada. A lista de ingredientes também permite verificar quais componentes aparecem na formulação e em que ordem.

Aplicativos como a Yuka podem ser usados como uma ferramenta complementar para entender a composição dos alimentos, mas as notas e classificações citadas acima são avaliações da própria plataforma, e não um diagnóstico independente sobre a qualidade ou a segurança de cada produto.

“Quando criamos a Yuka, uma das coisas que chamou nossa atenção foi justamente a forma como as embalagens podem influenciar a percepção dos consumidores. Uma única palavra ou alegação em destaque na embalagem pode levar as pessoas a associar o produto inteiro a uma escolha saudável, sem necessariamente conhecer sua composição completa”, afirma Julie Chapon, cofundadora da Yuka. A proposta, portanto, não é ignorar as informações da embalagem, mas analisá-las em conjunto. “Fit”, “zero”, “integral” ou “fonte de fibras” descrevem características específicas; para entender o que realmente está dentro do produto, é preciso observar a composição completa.

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