NUTRIÇÃO

Fit, zero ou integral? Conheça 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção

Efeito halo de saúde pode fazer consumidores associarem uma característica positiva da embalagem ao produto inteiro; entenda como analisar os rótulos

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:00

Fit, zero ou integral? Veja 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção Crédito: Imagem gerada pela IA

Você já escolheu um alimento porque palavras como “fit”, “zero”, “integral” ou “fonte de fibras” fizeram o produto parecer mais saudável? Esse tipo de estratégia de comunicação pode influenciar a percepção do consumidor mesmo quando a informação destacada representa apenas uma característica específica do alimento.

Esse fenômeno é conhecido como “efeito halo de saúde” (health halo effect). A ideia é que uma mensagem positiva na embalagem leve o consumidor a enxergar o produto como um todo de forma mais favorável, sem necessariamente analisar sua composição completa.



Veja quais são os dez produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção 1 de 9

Para mostrar como isso pode acontecer na prática, o aplicativo Yuka, que permite escanear códigos de barras de alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, avaliou produtos disponíveis no mercado brasileiro e identificou diferentes alegações relacionadas à saúde e ao bem-estar.

Quando “fit” e proteína passam uma imagem saudável

Produtos associados à prática de exercícios costumam destacar informações como quantidade de proteínas, baixo teor de gordura, saciedade e benefícios relacionados à recuperação muscular. Essas características podem estar presentes no alimento, mas, isoladamente, não permitem avaliar toda a composição do produto.

Um exemplo apontado pela Yuka é o Rap 10 FIT, que recebeu nota 49/100 na avaliação do aplicativo. A embalagem destaca as expressões “FIT” e “baixo em gordura”, enquanto a análise apresentada pela plataforma chama atenção para a presença de mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ácido sórbico e excesso de sódio.

Outro caso é o YoPRO + Boost, que recebeu nota 0/100. O produto destaca “23 g de proteína”, além de mensagens relacionadas à recuperação, fortalecimento muscular, saciedade e regeneração. Na avaliação da Yuka, porém, aparecem como pontos de atenção ingredientes como carboximetilcelulose sódica, carragena, fosfatos e sucralose, além do teor de açúcar informado na composição. Já a Nutry Protein Bar, com nota 48/100, destaca “proteína” e “9 g de proteína”. Segundo a avaliação da Yuka, o produto contém dióxido de titânio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, além de 6,8 g de açúcar por 100 g.

“Zero” não significa necessariamente produto saudável

A palavra “zero” também pode criar uma percepção positiva imediata. Mas a ausência ou redução de um determinado componente não significa, por si só, que o alimento tenha um perfil nutricional positivo em todos os aspectos. O Heinz Tomato Zero, por exemplo, destaca “zero” e “zero açúcar adicionado” e recebeu nota 48/100 na Yuka. A avaliação chama atenção para a presença de sucralose e para o teor de sódio.

O Batavo Grego Pense ZERO recebeu a mesma nota. Entre as alegações estão “70% menos gordura total”, “sem açúcar adicionado” e “Pense Zero”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém aspartame e sorbato de potássio. Outro exemplo é o Danone Zero Yogurt, que recebeu nota 7/100. A embalagem reúne diferentes alegações de “0%”, relacionadas a açúcares adicionados, colesterol, gordura saturada, gordura trans e lactose. A análise da Yuka aponta a presença de sucralose e sorbato de potássio.

O Nestlé Iogurte Batido Zero, com nota 9/100, também destaca diferentes características positivas, como “0% lactose”, “0% açúcar adicionado” e “0% gordura total”. Na avaliação apresentada pelo aplicativo, aparecem como pontos de atenção o fosfato tricálcico, o sorbato de potássio e a sucralose.

Cereais integrais e fibras também podem influenciar a percepção

O mesmo efeito pode ocorrer quando a embalagem destaca nutrientes ou ingredientes normalmente associados a uma alimentação equilibrada, como fibras, cereais integrais e cálcio. O Nesfit, que recebeu nota 21/100 na Yuka, destaca “36% de cereais integrais” e “com pedaços de avelã”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém fosfato monocálcico, caramelo IV e TBHQ, além de 22 g de açúcar por 100 g.

O Belvita Cacau e Cereais, com nota 27/100, traz as alegações “fonte de cálcio e fibras”, “66% de 4 cereais integrais” e “zero gordura trans”. A avaliação da Yuka chama atenção para a presença de fosfato monocálcico. Já o Equilibri Panetini Presunto Defumado recebeu nota 18/100. A embalagem destaca “baixo em gordura saturada”, “assado”, “sem gordura trans” e “zero colesterol”. Na avaliação da Yuka, porém, o produto apresenta diversos aditivos e 510 mg de sódio por 100 g.

Como não cair no “efeito halo de saúde”

Uma alegação na embalagem não é necessariamente falsa. O problema aparece quando uma única informação positiva passa a determinar a percepção sobre todo o alimento, fazendo com que outros aspectos da composição deixem de ser considerados. Um estudo brasileiro publicado em 2022 investigou justamente esse comportamento. De acordo com o trabalho citado no material, alegações nutricionais reduziram em 32% a probabilidade de consumidores identificarem corretamente o excesso de nutrientes críticos, como açúcar, gordura saturada ou sódio.

Por isso, a recomendação é olhar além da parte mais chamativa da embalagem. No Brasil, a rotulagem nutricional frontal ajuda a identificar produtos com alto teor de açúcares adicionados, sódio ou gordura saturada. A lista de ingredientes também permite verificar quais componentes aparecem na formulação e em que ordem.

Aplicativos como a Yuka podem ser usados como uma ferramenta complementar para entender a composição dos alimentos, mas as notas e classificações citadas acima são avaliações da própria plataforma, e não um diagnóstico independente sobre a qualidade ou a segurança de cada produto.