Fit, zero ou integral? Conheça 10 produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:00
Você já escolheu um alimento porque palavras como “fit”, “zero”, “integral” ou “fonte de fibras” fizeram o produto parecer mais saudável? Esse tipo de estratégia de comunicação pode influenciar a percepção do consumidor mesmo quando a informação destacada representa apenas uma característica específica do alimento.
Esse fenômeno é conhecido como “efeito halo de saúde” (health halo effect). A ideia é que uma mensagem positiva na embalagem leve o consumidor a enxergar o produto como um todo de forma mais favorável, sem necessariamente analisar sua composição completa.
Veja quais são os dez produtos que parecem saudáveis, mas merecem atenção
Para mostrar como isso pode acontecer na prática, o aplicativo Yuka, que permite escanear códigos de barras de alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, avaliou produtos disponíveis no mercado brasileiro e identificou diferentes alegações relacionadas à saúde e ao bem-estar.
Quando “fit” e proteína passam uma imagem saudável
Produtos associados à prática de exercícios costumam destacar informações como quantidade de proteínas, baixo teor de gordura, saciedade e benefícios relacionados à recuperação muscular. Essas características podem estar presentes no alimento, mas, isoladamente, não permitem avaliar toda a composição do produto.
Um exemplo apontado pela Yuka é o Rap 10 FIT, que recebeu nota 49/100 na avaliação do aplicativo. A embalagem destaca as expressões “FIT” e “baixo em gordura”, enquanto a análise apresentada pela plataforma chama atenção para a presença de mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ácido sórbico e excesso de sódio.
Outro caso é o YoPRO + Boost, que recebeu nota 0/100. O produto destaca “23 g de proteína”, além de mensagens relacionadas à recuperação, fortalecimento muscular, saciedade e regeneração. Na avaliação da Yuka, porém, aparecem como pontos de atenção ingredientes como carboximetilcelulose sódica, carragena, fosfatos e sucralose, além do teor de açúcar informado na composição. Já a Nutry Protein Bar, com nota 48/100, destaca “proteína” e “9 g de proteína”. Segundo a avaliação da Yuka, o produto contém dióxido de titânio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, além de 6,8 g de açúcar por 100 g.
“Zero” não significa necessariamente produto saudável
A palavra “zero” também pode criar uma percepção positiva imediata. Mas a ausência ou redução de um determinado componente não significa, por si só, que o alimento tenha um perfil nutricional positivo em todos os aspectos. O Heinz Tomato Zero, por exemplo, destaca “zero” e “zero açúcar adicionado” e recebeu nota 48/100 na Yuka. A avaliação chama atenção para a presença de sucralose e para o teor de sódio.
O Batavo Grego Pense ZERO recebeu a mesma nota. Entre as alegações estão “70% menos gordura total”, “sem açúcar adicionado” e “Pense Zero”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém aspartame e sorbato de potássio. Outro exemplo é o Danone Zero Yogurt, que recebeu nota 7/100. A embalagem reúne diferentes alegações de “0%”, relacionadas a açúcares adicionados, colesterol, gordura saturada, gordura trans e lactose. A análise da Yuka aponta a presença de sucralose e sorbato de potássio.
O Nestlé Iogurte Batido Zero, com nota 9/100, também destaca diferentes características positivas, como “0% lactose”, “0% açúcar adicionado” e “0% gordura total”. Na avaliação apresentada pelo aplicativo, aparecem como pontos de atenção o fosfato tricálcico, o sorbato de potássio e a sucralose.
Cereais integrais e fibras também podem influenciar a percepção
O mesmo efeito pode ocorrer quando a embalagem destaca nutrientes ou ingredientes normalmente associados a uma alimentação equilibrada, como fibras, cereais integrais e cálcio. O Nesfit, que recebeu nota 21/100 na Yuka, destaca “36% de cereais integrais” e “com pedaços de avelã”. Segundo a avaliação do aplicativo, o produto contém fosfato monocálcico, caramelo IV e TBHQ, além de 22 g de açúcar por 100 g.
O Belvita Cacau e Cereais, com nota 27/100, traz as alegações “fonte de cálcio e fibras”, “66% de 4 cereais integrais” e “zero gordura trans”. A avaliação da Yuka chama atenção para a presença de fosfato monocálcico. Já o Equilibri Panetini Presunto Defumado recebeu nota 18/100. A embalagem destaca “baixo em gordura saturada”, “assado”, “sem gordura trans” e “zero colesterol”. Na avaliação da Yuka, porém, o produto apresenta diversos aditivos e 510 mg de sódio por 100 g.
Como não cair no “efeito halo de saúde”
Uma alegação na embalagem não é necessariamente falsa. O problema aparece quando uma única informação positiva passa a determinar a percepção sobre todo o alimento, fazendo com que outros aspectos da composição deixem de ser considerados. Um estudo brasileiro publicado em 2022 investigou justamente esse comportamento. De acordo com o trabalho citado no material, alegações nutricionais reduziram em 32% a probabilidade de consumidores identificarem corretamente o excesso de nutrientes críticos, como açúcar, gordura saturada ou sódio.
Por isso, a recomendação é olhar além da parte mais chamativa da embalagem. No Brasil, a rotulagem nutricional frontal ajuda a identificar produtos com alto teor de açúcares adicionados, sódio ou gordura saturada. A lista de ingredientes também permite verificar quais componentes aparecem na formulação e em que ordem.
Aplicativos como a Yuka podem ser usados como uma ferramenta complementar para entender a composição dos alimentos, mas as notas e classificações citadas acima são avaliações da própria plataforma, e não um diagnóstico independente sobre a qualidade ou a segurança de cada produto.
“Quando criamos a Yuka, uma das coisas que chamou nossa atenção foi justamente a forma como as embalagens podem influenciar a percepção dos consumidores. Uma única palavra ou alegação em destaque na embalagem pode levar as pessoas a associar o produto inteiro a uma escolha saudável, sem necessariamente conhecer sua composição completa”, afirma Julie Chapon, cofundadora da Yuka. A proposta, portanto, não é ignorar as informações da embalagem, mas analisá-las em conjunto. “Fit”, “zero”, “integral” ou “fonte de fibras” descrevem características específicas; para entender o que realmente está dentro do produto, é preciso observar a composição completa.