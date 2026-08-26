Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:24
Formigamento, alterações na visão, perda de força, desequilíbrio e fadiga intensa podem parecer sintomas passageiros ou ser atribuídos à rotina. Mas, quando persistem ou voltam a acontecer sem uma causa evidente, precisam ser investigados. O alerta é do neurologista Eduardo Cardoso, da Clínica IBIS, que chama atenção para manifestações que podem aparecer nos primeiros estágios da esclerose múltipla.
A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central. O diagnóstico ocorre principalmente entre os 20 e 40 anos, com maior frequência entre mulheres. Por atingir pessoas em uma fase marcada pela formação profissional, consolidação da carreira e planejamento familiar, a doença pode provocar impactos que vão além dos sintomas neurológicos.
As dez doenças autoimunes mais comuns
Fadiga pode passar despercebida
Um dos sinais que mais facilmente podem ser banalizados é a fadiga. Segundo Cardoso, não se trata apenas do cansaço esperado depois de um dia movimentado, mas de uma exaustão desproporcional ao esforço realizado, capaz de prejudicar o trabalho, os estudos e atividades do cotidiano. Formigamentos e alterações na sensibilidade também podem ser inicialmente ignorados.
“Ansiedade e estresse realmente podem produzir ou intensificar diversos sintomas físicos. O problema é atribuir automaticamente a eles uma manifestação neurológica recorrente ou persistente sem investigá-la adequadamente”, afirma o neurologista. De acordo com o especialista, atribuir os sintomas automaticamente à ansiedade ou ao estresse pode atrasar a avaliação especializada e, consequentemente, o início do tratamento.
Isso não significa, porém, que todo sintoma neurológico seja sinal de esclerose múltipla. O que deve chamar atenção é a persistência, a recorrência ou a interferência na função. Alterações neurológicas que surgem em diferentes momentos e atingem regiões distintas do sistema nervoso também precisam ser investigadas.
Como é feito o diagnóstico
A avaliação começa pela história clínica e pelo exame neurológico, que podem ser complementados por outros exames. A ressonância magnética do cérebro e, em muitos casos, da medula, tem papel fundamental na investigação. O estudo do líquor e outros testes também podem ser solicitados conforme a suspeita médica. Os critérios internacionais utilizados para o diagnóstico passaram por atualizações recentes, incorporando novos marcadores e informações que podem contribuir para uma identificação mais precoce e precisa da doença.
Tratamento mais precoce pode fazer diferença
A identificação antecipada ganhou ainda mais importância com a evolução das opções de tratamento. Segundo Cardoso, existe uma janela de oportunidade nos primeiros anos da doença, período em que o tratamento pode ajudar a reduzir novos surtos, o surgimento de novas lesões observadas na ressonância e o risco de acúmulo de incapacidade ao longo do tempo.
Atualmente, existem diferentes opções terapêuticas, incluindo medicamentos injetáveis, orais e infusões. A escolha do tratamento é individualizada e leva em consideração fatores como a atividade da doença, as características do paciente, outras condições de saúde, o planejamento familiar e o perfil de segurança de cada terapia.
Diagnóstico não significa perda de autonomia
Para o neurologista, a evolução dos tratamentos também exige uma mudança na maneira como a esclerose múltipla é encarada. “Existem pessoas com esclerose múltipla que permanecem por muitos anos trabalhando, estudando, praticando atividade física, viajando e mantendo uma vida plenamente ativa. O cenário atual é muito diferente daquele de décadas atrás”, afirma.
O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, celebrado em 30 de agosto, reforça a importância de ampliar o conhecimento sobre a doença. Para o especialista, a atenção deve ser redobrada principalmente por quem apresenta sintomas recorrentes sem uma explicação definida.
“Não normalize um sintoma neurológico que insiste em voltar ou permanece sem explicação. Nem todo formigamento, alteração visual ou episódio de tontura será esclerose múltipla, mas sintomas neurológicos recorrentes merecem ser ouvidos pelo profissional de saúde e investigados.”