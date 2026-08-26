DOENÇAS NEUROLÓGICAS

Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar

Doença costuma ser diagnosticada entre 20 e 40 anos, e identificação precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento e reduzir o risco de incapacidade

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:24

Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Formigamento, alterações na visão, perda de força, desequilíbrio e fadiga intensa podem parecer sintomas passageiros ou ser atribuídos à rotina. Mas, quando persistem ou voltam a acontecer sem uma causa evidente, precisam ser investigados. O alerta é do neurologista Eduardo Cardoso, da Clínica IBIS, que chama atenção para manifestações que podem aparecer nos primeiros estágios da esclerose múltipla.

A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central. O diagnóstico ocorre principalmente entre os 20 e 40 anos, com maior frequência entre mulheres. Por atingir pessoas em uma fase marcada pela formação profissional, consolidação da carreira e planejamento familiar, a doença pode provocar impactos que vão além dos sintomas neurológicos.

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Fadiga pode passar despercebida

Um dos sinais que mais facilmente podem ser banalizados é a fadiga. Segundo Cardoso, não se trata apenas do cansaço esperado depois de um dia movimentado, mas de uma exaustão desproporcional ao esforço realizado, capaz de prejudicar o trabalho, os estudos e atividades do cotidiano. Formigamentos e alterações na sensibilidade também podem ser inicialmente ignorados.

“Ansiedade e estresse realmente podem produzir ou intensificar diversos sintomas físicos. O problema é atribuir automaticamente a eles uma manifestação neurológica recorrente ou persistente sem investigá-la adequadamente”, afirma o neurologista. De acordo com o especialista, atribuir os sintomas automaticamente à ansiedade ou ao estresse pode atrasar a avaliação especializada e, consequentemente, o início do tratamento.

Isso não significa, porém, que todo sintoma neurológico seja sinal de esclerose múltipla. O que deve chamar atenção é a persistência, a recorrência ou a interferência na função. Alterações neurológicas que surgem em diferentes momentos e atingem regiões distintas do sistema nervoso também precisam ser investigadas.

Como é feito o diagnóstico

A avaliação começa pela história clínica e pelo exame neurológico, que podem ser complementados por outros exames. A ressonância magnética do cérebro e, em muitos casos, da medula, tem papel fundamental na investigação. O estudo do líquor e outros testes também podem ser solicitados conforme a suspeita médica. Os critérios internacionais utilizados para o diagnóstico passaram por atualizações recentes, incorporando novos marcadores e informações que podem contribuir para uma identificação mais precoce e precisa da doença.

Tratamento mais precoce pode fazer diferença

A identificação antecipada ganhou ainda mais importância com a evolução das opções de tratamento. Segundo Cardoso, existe uma janela de oportunidade nos primeiros anos da doença, período em que o tratamento pode ajudar a reduzir novos surtos, o surgimento de novas lesões observadas na ressonância e o risco de acúmulo de incapacidade ao longo do tempo.

Atualmente, existem diferentes opções terapêuticas, incluindo medicamentos injetáveis, orais e infusões. A escolha do tratamento é individualizada e leva em consideração fatores como a atividade da doença, as características do paciente, outras condições de saúde, o planejamento familiar e o perfil de segurança de cada terapia.

Diagnóstico não significa perda de autonomia

Para o neurologista, a evolução dos tratamentos também exige uma mudança na maneira como a esclerose múltipla é encarada. “Existem pessoas com esclerose múltipla que permanecem por muitos anos trabalhando, estudando, praticando atividade física, viajando e mantendo uma vida plenamente ativa. O cenário atual é muito diferente daquele de décadas atrás”, afirma.

O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, celebrado em 30 de agosto, reforça a importância de ampliar o conhecimento sobre a doença. Para o especialista, a atenção deve ser redobrada principalmente por quem apresenta sintomas recorrentes sem uma explicação definida.