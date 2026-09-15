O CORPO FALA

Formigamento e dormência podem ser sinais de doenças graves; veja quando é preciso se preocupar

Sensações passageiras costumam estar relacionadas à posição do corpo, mas sintomas persistentes ou acompanhados de fraqueza podem indicar problemas nos nervos ou até AVC

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:20

Formigamento e dormência podem ser sinais de doenças graves; veja quando é preciso se preocupar Crédito: Imagem gerada pela IA

Sentir dormência ou formigamento de vez em quando é comum e, na maioria das situações, não representa um problema grave. Isso pode acontecer quando uma pessoa permanece sentada, em pé ou dormindo em uma posição que exerce pressão sobre um nervo. Mas quando a sensação se torna frequente, persistente ou aparece acompanhada de outros sintomas, ela pode indicar uma condição que precisa de investigação.

Entre as possíveis causas estão neuropatias, compressão de nervos, diabetes, deficiência de vitaminas e doenças que afetam a coluna. Segundo a neurocirurgiã e especialista em coluna Megan Everson, do Sistema de Saúde da Mayo Clinic, a dormência e o formigamento podem ocorrer quando um nervo está danificado, comprimido ou irritado.

Pré-diabetes precisa de atenção 1 de 9

Quando o formigamento pode indicar um problema nos nervos

Os nervos podem ser comprimidos em diferentes pontos do corpo. Na coluna, por exemplo, isso pode acontecer em casos de estenose espinhal. Já nos braços e nas mãos, uma das possibilidades é a síndrome do túnel do carpo. Outra causa importante é a neuropatia. Nesse caso, o próprio nervo não funciona adequadamente.

O diabetes está entre as causas mais comuns de danos nos nervos. A neuropatia diabética geralmente começa nos pés e pode provocar dormência, formigamento ou sensação de queimação nos dois lados do corpo. Os sintomas costumam avançar em um padrão semelhante ao de uma “meia” ou “luva”. Deficiências vitamínicas, doença renal, consumo excessivo de álcool, exposição a determinadas toxinas e alguns medicamentos, especialmente quimioterápicos, também podem contribuir para esses sintomas.

Ansiedade também pode provocar formigamento

Nem todo episódio de dormência ou formigamento está relacionado a uma doença neurológica. Segundo Everson, ansiedade e estresse também podem desencadear essas sensações. Durante períodos de estresse, algumas pessoas passam a respirar mais rapidamente, o que pode provocar formigamento ao redor da boca ou nas mãos. Ataques de pânico também podem causar sintomas semelhantes.

Veja quando procurar um médico

A orientação é buscar avaliação quando a dormência ou o formigamento:

tornam-se constantes;

pioram com o passar do tempo;

interferem nas atividades do dia a dia;

aparecem junto com dor;

são acompanhados de fraqueza;

provocam problemas de equilíbrio;

dificultam a caminhada.



Sintomas persistentes não devem ser ignorados, mesmo quando não parecem uma emergência. A investigação pode ajudar a identificar a causa e iniciar o tratamento adequado.

Dormência súbita de um lado do corpo é sinal de alerta

Existe, porém, uma situação que exige atendimento médico de emergência. A dormência que surge de forma súbita em um lado do rosto, braço ou perna, principalmente quando acompanhada de fraqueza, pode ser sinal de acidente vascular cerebral (AVC). Nesse caso, não é indicado esperar para ver se a sensação desaparece. A recomendação é procurar atendimento de emergência imediatamente.

Dormência na região íntima também exige atenção

Outro sinal que não deve ser ignorado é a perda de sensibilidade na virilha ou na região genital, especialmente quando ocorre junto com:

dificuldade para controlar a bexiga ou o intestino;

dificuldade para urinar;

fraqueza nas pernas.



A combinação desses sintomas pode indicar um problema grave, como uma lesão da medula espinhal, que precisa de tratamento imediato.

Como os médicos investigam a causa

Quando os sintomas precisam de investigação, o profissional de saúde começa normalmente com perguntas detalhadas sobre quando a dormência começou, o que melhora ou piora a sensação e se existem outros sintomas, como dor ou fraqueza. O exame físico também ajuda a avaliar o funcionamento dos nervos e dos músculos.

Dependendo dos resultados, podem ser solicitados exames de imagem, como radiografia, ultrassom ou ressonância magnética, para procurar alterações estruturais ao redor dos nervos. Também podem ser realizados estudos da função dos nervos, incluindo a eletroneuromiografia, que ajuda a avaliar a eficiência com que os nervos enviam e recebem sinais.

Tratamento depende da causa

Quando o formigamento é provocado apenas pela posição do corpo, mudar de posição, melhorar a postura ou movimentar suavemente o braço ou a perna pode ser suficiente para que a sensação desapareça. Nos casos persistentes, a fisioterapia pode ajudar a melhorar força, mobilidade e função. Dependendo da causa, também podem ser utilizados medicamentos para dor neuropática ou injeções para reduzir a inflamação ao redor de nervos comprimidos.

Em situações de compressão grave, pode ser necessária cirurgia. O tratamento também varia conforme a origem do problema. Algumas alterações, como as relacionadas à estenose espinhal, podem melhorar com tratamento. Já neuropatias causadas pelo diabetes geralmente são permanentes, e o objetivo passa a ser controlar os sintomas e evitar novos danos aos nervos.