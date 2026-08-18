SAÚDE

Fruta barata e fácil de encontrar ajuda o corpo a absorver mais ferro e combate a anemia

Rica em vitamina C, a fruta pode facilitar o aproveitamento do ferro presente em alimentos de origem vegetal pelo organismo

Agência Einstein

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:53

Goiaba no pé Crédito: Reprodução

Combinar fontes de vitamina C com as de ferro de origem vegetal, caso dos feijões, é uma tática conhecida por melhorar o aproveitamento do mineral e, assim, reduzir o risco de anemia. As frutas cítricas são famosas por fornecerem essa vitamina, mas há indícios de que a goiaba também pode ser aliada nesse processo. É o que sugere um estudo publicado em maio no periódico BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Trata-se de uma meta-análise, método que analisa resultados vindos de diversas pesquisas, com dados de 726 mulheres, sobretudo gestantes e adolescentes. A maioria dos estudos analisou o consumo de suco da fruta combinado com a suplementação de ferro. E a conclusão é de que esse combo contribui para o aumento nas taxas de hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos (hemácias), responsável por transportar oxigênio dos pulmões para o organismo.

Veja características e benefícios das frutas 1 de 10

“Essa meta-análise fortalece a recomendação de incluir a goiaba na alimentação como uma estratégia de baixo custo e alto valor nutricional para a redução do risco da anemia ferropriva”, comenta a nutricionista Patrícia Miquilim Seki, do Einstein Hospital Israelita. O problema ocorre quando há queda nos níveis de hemoglobina.

Sintomas como desânimo, palidez e dor de cabeça são comuns; na infância, a condição impacta no crescimento, no desenvolvimento neurológico e ainda na imunidade. Embora outros nutrientes possam desencadear o distúrbio, a anemia ferropriva, que se dá pela privação de ferro, é a mais prevalente.

Sabe-se que a vitamina C ajuda a transformar o mineral do tipo férrico em ferroso, tornando-o também mais solúvel, e facilitando a captação pelas células do intestino. A vitamina ainda interfere com a ação dos fitatos, diminuindo o efeito dessas substâncias que atrapalham o aproveitamento do ferro e estão presentes em leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, soja etc.) e cereais, por exemplo.

Essa é uma das razões pelas quais vegetarianos e veganos são orientados a combinar alimentos ricos em vitamina C com fontes vegetais do mineral. Isso porque elas oferecem o chamado ferro não heme e sua biodisponibilidade (capacidade de ser assimilado e aproveitado) é menor em comparação a fontes animais, caso da carne.

Entre os melhores fornecedores, destacam-se as leguminosas e as oleaginosas, grupo composto por castanhas, nozes e amêndoas. Mas o ferro também aparece nas sementes de abóbora, na linhaça, no gergelim e na chia, bem como em vegetais verde-escuras (couve, agrião, brócolis, espinafre) e em grãos, como a quinoa e o amaranto, além de cereais como aveia, milho e arroz integral.

Outros benefícios da goiaba

Além da vitamina C, a goiaba concentra compostos antioxidantes, como flavonoides e carotenoides — entre eles a quercetina, o ácido elágico e o licopeno das variedades de polpa vermelha. No estudo, essas substâncias também ganharam destaque pela atuação antioxidante, que protege os glóbulos vermelhos do estresse oxidativo.

Vale mencionar ainda o folato, uma vitamina do complexo B fundamental na produção das células sanguíneas, bem como sais minerais, entre os quais o potássio. “Trata-se de um micronutriente importante para o funcionamento dos músculos, do sistema nervoso e para a manutenção da pressão arterial”, observa Seki.

Outra riqueza é o alto teor de fibras, as guardiãs da saúde do intestino. A fruta oferta tanto as solúveis quanto as insolúveis, contribuindo para o equilíbrio da microbiota e estimulando o trânsito intestinal. Aliás, durante muito tempo, a goiaba esteve envolvida em um mito de que contribuiria para a prisão de ventre. “Essa crença pode ser resultado da falta de hidratação adequada, o que tende a tornar as fezes endurecidas e difíceis de eliminar”, explica a nutricionista.

Como incluir no cardápio?

Para quem deseja melhorar a absorção do ferro, o ideal é consumir a goiaba junto ou logo após o almoço e o jantar. A sugestão é saborear o alimento fresco e, se possível, com a casca, desde que bem higienizada, assegurando todos os nutrientes.

O suco natural é uma alternativa e deve ser bebido logo após o preparo. “Lembrando que a vitamina C é sensível ao contato com o oxigênio, a luz e o calor, por isso, quanto mais tempo a preparação permanecer armazenada, maiores costumam ser as perdas”, ensina a especialista do Einstein. Como a goiaba já é naturalmente doce, a recomendação é consumí-la sem adição de açúcar.