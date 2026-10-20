VIDA ATIVA

Ganhar músculos pode deixar você mais lento? Especialista explica o que acontece

Hipertrofia não impede necessariamente a agilidade, mas o resultado depende dos objetivos do treino e das exigências de cada atividade física

Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:29

[Edicase]O hack favorece o fortalecimento dos músculos inferiores do corpo (Imagem: MAD_Production | Shutterstock) Crédito:

O ganho de massa muscular está entre os principais objetivos de quem pratica musculação. No entanto, para quem também corre, pratica esportes ou realiza atividades que exigem velocidade e mudanças rápidas de direção, uma dúvida pode surgir: desenvolver muita musculatura pode prejudicar a agilidade?

Segundo o gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, hipertrofia e agilidade não são capacidades incompatíveis. O resultado depende dos estímulos aplicados no treinamento e das exigências físicas da atividade que a pessoa pretende realizar.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida 1 de 10

“A hipertrofia é uma adaptação ao estímulo que você está dando para o seu corpo. Existem estímulos de treinamento que têm como consequência um maior aumento de hipertrofia e outros, um menor grau”, explica.

Não necessariamente. Uma pessoa pode apresentar um alto grau de hipertrofia muscular e, ainda assim, ter agilidade. Entretanto, quando o exercício exige deslocamentos rápidos, acelerações e mudanças de direção, uma massa muscular elevada pode aumentar as demandas físicas e energéticas envolvidas nos movimentos.

“É possível uma pessoa ter um ótimo grau de hipertrofia e ser ágil. O que determina o grau dessa hipertrofia e a necessidade de agilidade é a tarefa específica, aquilo que a pessoa faz, quer competir ou precisa desempenhar”.

Por esse motivo, pessoas com objetivos diferentes podem precisar de estratégias de treinamento e composições corporais distintas. Enquanto um programa voltado principalmente à estética pode priorizar o desenvolvimento muscular, um treino direcionado ao desempenho esportivo precisa considerar também fatores como força, potência, velocidade, resistência e composição corporal.

Quantidade ideal

Em vez de buscar o máximo de massa muscular possível, o treinamento pode ser planejado para desenvolver uma combinação adequada de força, potência e massa muscular, de acordo com as necessidades de cada pessoa. “Para cada tipo de tarefa existe uma relação ótima entre massa muscular, potência e força para que ela seja realizada com eficiência”.

Isso significa que o melhor resultado não depende necessariamente de maximizar uma única capacidade física. O mais importante é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento muscular, a força e a velocidade, considerando as exigências da atividade praticada e os objetivos individuais.

A definição da estratégia de treinamento também envolve o acompanhamento de um profissional de Educação Física. De acordo com Ferreira, esse trabalho permite identificar quais capacidades físicas devem receber maior atenção para que a pessoa alcance os resultados desejados de maneira eficiente.