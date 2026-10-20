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Ganhar músculos pode deixar você mais lento? Especialista explica o que acontece

Hipertrofia não impede necessariamente a agilidade, mas o resultado depende dos objetivos do treino e das exigências de cada atividade física

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:29

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O hack favorece o fortalecimento dos músculos inferiores do corpo (Imagem: MAD_Production | Shutterstock) Crédito:

O ganho de massa muscular está entre os principais objetivos de quem pratica musculação. No entanto, para quem também corre, pratica esportes ou realiza atividades que exigem velocidade e mudanças rápidas de direção, uma dúvida pode surgir: desenvolver muita musculatura pode prejudicar a agilidade?

Segundo o gerente técnico corporativo da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, hipertrofia e agilidade não são capacidades incompatíveis. O resultado depende dos estímulos aplicados no treinamento e das exigências físicas da atividade que a pessoa pretende realizar.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida

1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação
Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, flexione os joelhos levando o quadril para trás e desça até o limite em que consiga manter a postura correta. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. por Shutterstock
2. Ponte de glúteos: ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar, favorecendo a estabilidade do quadril durante a prática esportiva. por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Como fazer: deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros, permaneça por alguns segundos e retorne de forma controlada. por Freepik
3. Elevação de panturrilha: as panturrilhas absorvem grande parte do impacto da corrida e, por isso, precisam estar fortalecidas. por Imagem: StockLite | Shutterstock
Como fazer: em pé, eleve os calcanhares até ficar na ponta dos pés e depois desça lentamente. por Reprodução: Web
4. Prancha: A prancha fortalece o core, conjunto de músculos responsável pela estabilidade do tronco, contribuindo para uma postura mais eficiente durante a corrida. por Freepik
Como fazer: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Evite elevar ou deixar o quadril cair. por Shutterstock
5. Afundo (passada): o afundo trabalha força, equilíbrio e coordenação, além de fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral, reproduzindo movimentos semelhantes aos realizados durante a corrida. por solar22
Como fazer: dê um passo à frente, flexione os dois joelhos até aproximadamente 90 graus e retorne à posição inicial. Depois, alterne as pernas. por
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1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação

“A hipertrofia é uma adaptação ao estímulo que você está dando para o seu corpo. Existem estímulos de treinamento que têm como consequência um maior aumento de hipertrofia e outros, um menor grau”, explica.

Não necessariamente. Uma pessoa pode apresentar um alto grau de hipertrofia muscular e, ainda assim, ter agilidade. Entretanto, quando o exercício exige deslocamentos rápidos, acelerações e mudanças de direção, uma massa muscular elevada pode aumentar as demandas físicas e energéticas envolvidas nos movimentos.

“É possível uma pessoa ter um ótimo grau de hipertrofia e ser ágil. O que determina o grau dessa hipertrofia e a necessidade de agilidade é a tarefa específica, aquilo que a pessoa faz, quer competir ou precisa desempenhar”.

Por esse motivo, pessoas com objetivos diferentes podem precisar de estratégias de treinamento e composições corporais distintas. Enquanto um programa voltado principalmente à estética pode priorizar o desenvolvimento muscular, um treino direcionado ao desempenho esportivo precisa considerar também fatores como força, potência, velocidade, resistência e composição corporal.

Quantidade ideal

Em vez de buscar o máximo de massa muscular possível, o treinamento pode ser planejado para desenvolver uma combinação adequada de força, potência e massa muscular, de acordo com as necessidades de cada pessoa. “Para cada tipo de tarefa existe uma relação ótima entre massa muscular, potência e força para que ela seja realizada com eficiência”.

Isso significa que o melhor resultado não depende necessariamente de maximizar uma única capacidade física. O mais importante é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento muscular, a força e a velocidade, considerando as exigências da atividade praticada e os objetivos individuais.

A definição da estratégia de treinamento também envolve o acompanhamento de um profissional de Educação Física. De acordo com Ferreira, esse trabalho permite identificar quais capacidades físicas devem receber maior atenção para que a pessoa alcance os resultados desejados de maneira eficiente.

“Esse é um dos papéis do profissional de Educação Física: ajudar a pessoa a encontrar esse ponto para exercer determinada função da melhor maneira possível, com o menor gasto energético e o maior desempenho possível”, afirma.

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