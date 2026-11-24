LONGEVIDADE

Gene pode aumentar em até 12 vezes o risco de Alzheimer; ator de Hollywood tem duas cópias da variante

Caso do ator Chris Hemsworth chamou atenção para o APOE4, variante genética associada à enfermidade. Especialista explica como interpretar o resultado e quais hábitos podem ajudar a proteger o cérebro

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:10

Chris Hemsworth descobriu ter duas cópias do gene APOE4, associado ao maior risco de Alzheimer Crédito: Reprodução/Instagram

Descobrir que se tem uma predisposição genética para o Alzheimer pode assustar, mas o resultado não significa que a doença seja inevitável. Foi o que aconteceu com o ator australiano Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o Thor no cinema. Em 2022, durante as gravações de uma série documental sobre longevidade, ele descobriu que havia herdado duas cópias do APOE4, variante genética mais associada ao desenvolvimento da doença.

A informação levou o ator a repensar a própria rotina e a reduzir o ritmo de trabalho por um período. O caso também chamou a atenção para o APOE, gene presente em todas as pessoas e responsável por participar do transporte de gorduras, como o colesterol. Cada indivíduo herda uma versão do pai e outra da mãe. Entre as variantes possíveis está a ε4, que aumenta a predisposição ao Alzheimer.

Veja sintomas do Alzheimer 1 de 13

As estimativas clássicas indicam que pessoas com uma cópia do APOE4 têm risco cerca de três vezes maior de desenvolver a doença em comparação com quem possui a versão mais comum do gene. Para quem tem duas cópias, como Hemsworth, a estimativa sobe para uma faixa de oito a 12 vezes.

Um estudo publicado em 2024 na revista Nature Medicine, com mais de 10 mil participantes, trouxe novos dados sobre essa relação. A pesquisa mostrou que, entre pessoas com duas cópias do APOE4, alterações biológicas associadas ao Alzheimer costumam aparecer mais cedo.

Apesar dos números, o resultado genético não deve ser interpretado como um diagnóstico. O médico Guilherme Storch ressalta que a presença da variante indica uma predisposição maior, mas não determina se alguém desenvolverá a doença. “Ter o APOE4 não significa que a pessoa vai ter Alzheimer. Significa que a predisposição dela é maior que a da média da população. Muitas pessoas com duas cópias chegam à velhice sem a doença, e muitas sem nenhuma cópia desenvolvem Alzheimer. O gene não decide sozinho”, afirma.

O que fazer depois de descobrir o resultado?

Em muitos casos, o APOE4 é identificado em pessoas que não apresentam sintomas, após a realização de painéis genéticos por iniciativa própria ou como parte de uma investigação preventiva. Nesses atendimentos, a consulta não começa necessariamente por uma queixa de saúde, mas pela avaliação de fatores que podem influenciar o risco ao longo da vida.

“Na maioria das vezes, quem chega com esse resultado está bem e não tem sintoma algum. Meu trabalho, então, é olhar para a frente: entender o que, na vida daquela pessoa, pode somar risco ao longo dos anos. Avalio pressão, glicose, colesterol, sono, audição, atividade física, consumo de álcool e histórico familiar. É esse mapa que transforma um dado genético em um plano de prevenção”, explica Storch.

Para o especialista, o principal benefício de conhecer a predisposição está na possibilidade de agir sobre fatores que podem ser modificados. Uma revisão publicada em 2024 pela comissão da revista The Lancet sobre demência estimou que quase metade dos casos no mundo estaria relacionada a condições que podem ser prevenidas ou modificadas ao longo da vida, como pressão alta, sedentarismo, perda auditiva não tratada, colesterol elevado e consumo excessivo de álcool.

“Esse achado no exame deve servir como motivação, não como sentença. É a oportunidade de corrigir o que pode prejudicar o cérebro ao longo dos anos. O consumo excessivo de álcool é um exemplo claro: é um fator que podemos mudar e que tem relação com maior risco de demência”, diz o médico.

Hábitos que entram na estratégia de proteção cerebral

Além do controle de doenças e de fatores de risco, outras práticas relacionadas à longevidade também podem fazer parte das orientações. Entre elas está a sauna, tema de um estudo finlandês que acompanhou mais de 2 mil homens por aproximadamente 20 anos.

A pesquisa observou que os participantes que frequentavam a sauna de quatro a sete vezes por semana apresentaram menor risco de demência do que aqueles que utilizavam o espaço uma vez por semana. O resultado, porém, indica uma associação, não uma relação de causa e efeito. Portanto, não comprova que a sauna seja capaz de prevenir o Alzheimer, e a prática deve considerar as condições de saúde de cada pessoa.

“Sauna com frequência, atividade física regular, sono de qualidade, controle da pressão e uma alimentação de padrão mediterrâneo fazem parte das estratégias que discuto com esses pacientes. Nenhuma delas anula o gene, mas, juntas, ajudam a construir um cérebro mais protegido”, observa Storch.

Pesquisas buscam entender como o APOE4 afeta o cérebro

Enquanto as orientações de prevenção se concentram nos fatores que podem ser modificados, a ciência também investiga os mecanismos pelos quais o APOE4 aumenta a predisposição ao Alzheimer. Uma pesquisa publicada na revista Cell em 2026, conduzida pelo Mount Sinai com modelos de laboratório e camundongos, identificou uma via pela qual a variante genética provoca danos aos vasos sanguíneos do cérebro. Os pesquisadores também conseguiram reduzir parte desses danos nos experimentos.

O resultado ainda não representa um tratamento disponível para pessoas, mas pode ajudar a orientar futuras investigações sobre os efeitos do APOE4 e possíveis estratégias terapêuticas. O aconselhamento genético também é importante para compreender o significado do resultado e suas possíveis implicações para outros integrantes da família. Para Storch, a informação deve ser usada como ponto de partida para o cuidado, e não como motivo para viver sob o medo de desenvolver a doença.