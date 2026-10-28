Genética influencia o emagrecimento? Veja seis mitos e verdades sobre obesidade e metabolismo

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:39
Emagrecer depende apenas de alimentação e exercícios físicos? A genética também pode influenciar a forma como o organismo regula a fome, armazena gordura e responde a tratamentos contra a obesidade. Pesquisas recentes têm ampliado o conhecimento sobre essa relação e ajudam a explicar por que pessoas submetidas às mesmas estratégias podem apresentar resultados diferentes.
Uma revisão publicada em 2026 na revista científica Nature Metabolism reuniu evidências de mais de mil regiões do genoma associadas a variações de peso. Os resultados reforçam que a obesidade pode envolver desde alterações em um único gene até a combinação de numerosas variantes genéticas, em interação com fatores ambientais e comportamentais.
Emagreça de forma eficaz
Segundo Ricardo Di Lazzaro, médico doutor em genética, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Dasa Genômica e fundador da Genera, marca da Dasa, não existe um único gene capaz de determinar se uma pessoa terá obesidade. A seguir, especialistas explicam seis mitos e verdades sobre genética, metabolismo e emagrecimento.
O que a genética pode revelar sobre o emagrecimento?
As pesquisas mostram que fatores genéticos podem contribuir para explicar diferenças no peso corporal e na resposta aos tratamentos. Isso não significa, porém, que o DNA determine o destino de uma pessoa ou que testes genéticos sejam suficientes para escolher medicamentos e definir estratégias de emagrecimento. A avaliação individualizada, com acompanhamento profissional e análise dos fatores clínicos e comportamentais, continua sendo fundamental para compreender a obesidade e orientar o tratamento.