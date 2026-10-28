EMAGRECIMENTO

Genética influencia o emagrecimento? Veja seis mitos e verdades sobre obesidade e metabolismo

Estudos recentes investigam como o DNA pode influenciar o apetite, a perda de peso e a resposta a medicamentos, mas especialistas alertam que nenhum gene determina sozinho o peso de uma pessoa.

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:39

Genética influencia o emagrecimento? Veja 6 mitos e verdades sobre obesidade e metabolismo Crédito: Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

Emagrecer depende apenas de alimentação e exercícios físicos? A genética também pode influenciar a forma como o organismo regula a fome, armazena gordura e responde a tratamentos contra a obesidade. Pesquisas recentes têm ampliado o conhecimento sobre essa relação e ajudam a explicar por que pessoas submetidas às mesmas estratégias podem apresentar resultados diferentes.

Uma revisão publicada em 2026 na revista científica Nature Metabolism reuniu evidências de mais de mil regiões do genoma associadas a variações de peso. Os resultados reforçam que a obesidade pode envolver desde alterações em um único gene até a combinação de numerosas variantes genéticas, em interação com fatores ambientais e comportamentais.

Emagreça de forma eficaz 1 de 7

Segundo Ricardo Di Lazzaro, médico doutor em genética, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Dasa Genômica e fundador da Genera, marca da Dasa, não existe um único gene capaz de determinar se uma pessoa terá obesidade. A seguir, especialistas explicam seis mitos e verdades sobre genética, metabolismo e emagrecimento.

1. Existe um gene da obesidade

MITO. A obesidade geralmente resulta da combinação de muitas variantes genéticas com fatores ambientais, metabólicos e comportamentais. Em formas raras da doença, porém, alterações em genes específicos, como MC4R, LEP, LEPR, POMC e PCSK1, podem ter um papel importante.

“É um erro pensar que existe um único gene capaz de determinar se uma pessoa terá ou não obesidade. A genética pode aumentar uma predisposição, mas ela está sempre interagindo com outros fatores”, explica Ricardo Di Lazzaro.



2. Duas pessoas podem fazer o mesmo tratamento e emagrecer de forma diferente

VERDADE. A resposta ao tratamento varia entre indivíduos. Alimentação, atividade física, sono e condições metabólicas influenciam os resultados, assim como características biológicas de cada pessoa.

Um estudo publicado em 2026 na revista Nature, com 27.885 pessoas que utilizaram agonistas do receptor de GLP-1, identificou uma variante no gene GLP1R associada à resposta ao tratamento. Os pesquisadores estimaram uma diferença de aproximadamente 0,76 kg na perda de peso por cópia da variante.

O resultado representa uma associação observada no grupo estudado e não permite prever exatamente quanto uma pessoa específica vai emagrecer.



3. O DNA consegue mostrar qual medicamento para obesidade vai funcionar melhor

MITO. Embora pesquisas já tenham identificado variantes genéticas associadas à resposta a medicamentos contra a obesidade, ainda não existe evidência de que um teste genético, sozinho, consiga indicar qual tratamento produzirá a maior perda de peso para uma pessoa.

Uma pesquisa publicada em 2025 na revista Nature Medicine, com 10.960 participantes, avaliou fatores genéticos associados à resposta aos agonistas de GLP-1 e encontrou impacto limitado desses fatores sobre as diferenças de perda de peso entre os participantes.

“Os estudos estão avançando, mas ainda não temos um teste genético que, sozinho, consiga dizer qual medicamento fará uma determinada pessoa perder mais peso. A genética é uma informação que precisa ser interpretada junto com o quadro clínico”, explica Henrique Galvão, geneticista e gerente médico da Dasa Genômica.



4. O corpo pode manter uma espécie de memória da obesidade depois do emagrecimento

VERDADE. Pesquisadores identificaram alterações persistentes na atividade de células do tecido adiposo humano mesmo após a perda de peso. Em modelos animais, também foram observadas alterações epigenéticas persistentes nos adipócitos — células responsáveis pelo armazenamento de gordura — e uma recuperação mais rápida do peso após nova exposição a uma dieta rica em gordura.

Há, porém, uma diferença importante entre os resultados: em humanos, foram identificadas alterações celulares que persistem após o emagrecimento; já a demonstração mais direta de uma memória epigenética associada à recuperação do peso ocorreu em animais.

A epigenética não modifica a sequência do DNA, mas influencia a maneira como os genes são ativados ou desativados. Esses achados ajudam a investigar por que a manutenção do peso perdido pode ser um desafio para algumas pessoas.



5. Ter peso normal significa ter um metabolismo saudável

MITO. O peso corporal e o índice de massa corporal (IMC) são indicadores importantes, mas não resumem o risco cardiometabólico. A distribuição da gordura e outros fatores individuais também precisam ser considerados na avaliação da saúde.

Um estudo publicado em 2025 na revista Nature Medicine, com 452.768 participantes do UK Biobank, identificou 205 regiões genômicas nas quais variantes associadas à maior adiposidade também estavam relacionadas a menor risco de alguns problemas cardiometabólicos. Os resultados indicam que diferentes perfis genéticos associados à obesidade podem apresentar características de risco distintas.

Na prática, a avaliação deve ir além da balança. Pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicérides, circunferência abdominal e histórico clínico ajudam a compreender melhor a saúde metabólica.

No Brasil, a proporção de adultos com obesidade nas capitais e no Distrito Federal passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024, segundo o Vigitel, sistema do Ministério da Saúde que monitora fatores de risco e proteção para doenças crônicas por meio de inquéritos telefônicos.



6. A genética pode ajudar a entender diferentes perfis de obesidade

VERDADE. O DNA não determina sozinho o peso corporal, mas pode ajudar a compreender diferenças relacionadas ao apetite, à saciedade, ao metabolismo, à distribuição de gordura e à resposta a determinadas intervenções.

Essa abordagem está relacionada à medicina de precisão, que considera características individuais para orientar a avaliação e o acompanhamento clínico. No Alta Diagnósticos, marca premium da Dasa, o painel genético Genera Metabolic analisa variantes associadas a aspectos como controle do peso, absorção de gordura, gasto energético, resistência à insulina, gordura visceral e risco genético para obesidade.

O exame é realizado por coleta de sangue, sem necessidade de jejum ou preparo prévio, segundo as informações fornecidas pela empresa. Seus resultados devem ser interpretados em conjunto com a avaliação clínica, e não como um diagnóstico isolado ou uma previsão definitiva do peso futuro.

“A obesidade precisa ser entendida como uma condição de saúde multifatorial. A avaliação deve considerar aspectos clínicos, metabólicos, comportamentais e, quando indicado, também genéticos”, conclui Adriano Cury, médico endocrinologista do Alta Diagnósticos e do laboratório Exame Medicina Diagnóstica, no Distrito Federal.



O que a genética pode revelar sobre o emagrecimento?