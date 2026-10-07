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Gengibre com abacaxi no liquidificador: combinação fácil de preparar tem sabor marcante e reúne nutrientes com apenas dois ingredientes

Bebida refrescante pode ser preparada em poucos minutos e concentra vitamina C, fibras e compostos presentes na fruta e na raiz

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:05

Batido com gengibre, o abacaxi ganha um sabor mais marcante e mantém parte dos nutrientes e compostos presentes na fruta
Batido com gengibre, o abacaxi ganha um sabor mais marcante e mantém parte dos nutrientes e compostos presentes na fruta Crédito: Ilustração gerada por IA

Fácil de preparar e com sabor marcante, a mistura de gengibre e abacaxi pode ser uma alternativa para variar o consumo de frutas no dia a dia. Os dois ingredientes vão ao liquidificador com água e resultam em uma bebida refrescante, que combina a acidez natural da fruta com o toque picante característico da raiz.

A combinação também chama atenção pela variedade de componentes presentes nos ingredientes. O abacaxi fornece vitamina C, minerais e fibras, enquanto o gengibre concentra compostos bioativos, como o gingerol, associado à atividade antioxidante e responsável por parte de seu sabor característico.

Sucos

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No copo, os dois alimentos criam um contraste que vai além do sabor. A doçura e a acidez do abacaxi equilibram o ardor do gengibre, enquanto a presença de água torna o preparo leve e adequado para diferentes momentos do dia.

Outra vantagem está na versatilidade da receita. A bebida pode ser preparada com poucos ingredientes, não exige açúcar para ficar saborosa e permite controlar a quantidade de gengibre de acordo com a preferência de quem vai consumi-la.

O que há na mistura

Entre os componentes que mais chamam atenção no abacaxi está a bromelina, um conjunto de enzimas encontrado principalmente no fruto e no caule da planta. Essas substâncias participam da quebra de proteínas e estão entre os motivos pelos quais a fruta é frequentemente relacionada ao processo de digestão.

Também merece destaque a vitamina C, nutriente que participa do funcionamento do sistema imunológico e da formação de colágeno. O abacaxi ainda apresenta grande quantidade de água e fornece minerais, características que ajudam a explicar sua presença em bebidas consumidas ao longo do dia.

Já o gengibre acrescenta outro perfil à receita. Seus compostos fenólicos, entre eles o gingerol, são estudados por suas propriedades antioxidantes.

Por que combinar os dois

Na prática, a mistura funciona pela complementaridade dos ingredientes. O abacaxi entrega acidez, doçura e nutrientes, enquanto o gengibre acrescenta aroma, sabor picante e seus próprios compostos bioativos.

Essa combinação não transforma o preparo em uma bebida medicinal. Incluir o suco na alimentação pode ser uma forma agradável de consumir os ingredientes, mas não há justificativa para tratá-lo como solução isolada para emagrecer, “desinflamar” o organismo ou combater doenças.

Outro detalhe interfere no resultado: a maneira como a bebida é preparada. Quando o abacaxi é batido inteiro, parte das fibras permanece no líquido. Se o preparo for coado, essa quantidade diminui e a bebida passa a ter uma composição diferente.

Como preparar

Para fazer a bebida, corte o abacaxi em pedaços e coloque-o no liquidificador com uma pequena quantidade de gengibre fresco e água. Bata até alcançar a consistência desejada e ajuste o volume de líquido de acordo com a preferência.

Como o gengibre possui sabor intenso, uma pequena quantidade já é suficiente para marcar a receita. Gelo também pode ser acrescentado, principalmente em dias quentes.

O próprio abacaxi costuma oferecer doçura suficiente para o preparo. Por isso, não é necessário acrescentar açúcar.

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Há contraindicações?

Embora os dois ingredientes façam parte de uma alimentação comum, algumas pessoas podem apresentar desconforto depois do consumo. Em grandes quantidades, o gengibre pode provocar irritação gastrointestinal, enquanto a acidez do abacaxi pode incomodar quem apresenta maior sensibilidade.

A quantidade consumida continua sendo importante mesmo quando se trata de alimentos naturais. Uma bebida não se torna automaticamente mais saudável porque reúne ingredientes associados a diferentes propriedades nutricionais.

Para quem utiliza medicamentos regularmente ou possui alguma condição de saúde que exige cuidados específicos com a alimentação, a recomendação é conversar com um profissional de saúde antes de transformar a mistura em um hábito frequente.

O preparo também pode ser adaptado conforme a preferência porque pode ser mais concentrado, mais diluído ou servido com gelo. O importante é que a bebida seja encarada como parte da alimentação, e não como substituta de uma dieta variada.

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