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Geração sanduíche: falta de sono e lazer pode afetar saúde de quem cuida dos filhos e dos pais

Adultos entre 35 e 50 anos acumulam responsabilidades familiares e podem enfrentar exaustão, estresse e burnout; endocrinologista explica como proteger a própria saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:10

Geração sanduíche: falta de sono e lazer pode afetar saúde de quem cuida dos filhos e dos pais
Geração sanduíche: falta de sono e lazer pode afetar saúde de quem cuida dos filhos e dos pais Crédito: Freepik

Cuidar dos filhos enquanto também é preciso acompanhar pais ou outros familiares mais velhos pode transformar a rotina em uma sequência de responsabilidades sem espaço para descanso. Esse cenário, conhecido como “geração sanduíche”, está associado à falta de tempo, exaustão física, estresse e burnout entre adultos de 35 a 50 anos, segundo estudo publicado na Frontiers in Public Health.

Dados citados pelos autores indicam que essas pessoas podem ter, em média, 1,7 hora a menos de sono e 2,4 horas a menos de lazer por dia. Quando essa redução se torna contínua, a rotina também pode dificultar a manutenção de hábitos relacionados à saúde e favorecer problemas como ganho de peso, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, além de afetar concentração e humor.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
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A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o estresse crônico e a falta de descanso podem prejudicar a saúde física e mental e contribuir indiretamente para fatores de risco relacionados às doenças não transmissíveis, entre eles a hipertensão. “O autocuidado não significa apenas fazer consultas médicas, envolve ter uma alimentação adequada, dormir bem, praticar atividade física, ter momentos de lazer e descanso e manter uma vida social saudável”, afirma Paula Fabrega, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

Por que o sono e o lazer não devem ficar em segundo plano

Na rotina de quem precisa conciliar filhos, pais idosos e trabalho, o tempo destinado às próprias necessidades costuma ser um dos primeiros a desaparecer. Para Paula, porém, sono e lazer não devem ser tratados como atividades dispensáveis, já que também fazem parte da manutenção da saúde.

“O sono participa da regulação do metabolismo, do apetite, do sistema cardiovascular e do imunológico. Já o lazer funciona como um amortecedor do estresse. Quando ele desaparece por períodos prolongados, perde-se a oportunidade de recuperar a energia física e emocional, entrando em um ciclo de esgotamento”, explica a endocrinologista.

A sobrecarga também pode aparecer por meio de sintomas físicos. Segundo a especialista, é comum que pessoas submetidas a rotinas muito exaustivas procurem serviços de emergência com dores musculares intensas, palpitações e desconfortos abdominais sem perceber que o estresse pode estar relacionado ao quadro. Ainda assim, ela ressalta que é necessário investigar os sintomas e descartar causas orgânicas antes de atribuí-los exclusivamente à rotina.

Mulheres podem enfrentar uma sobrecarga adicional

Para as mulheres, a fase entre os 35 e 50 anos também pode coincidir com a aproximação ou a transição para a menopausa. O material ressalta que não há evidências suficientes para afirmar que as responsabilidades da geração sanduíche provoquem ou agravem diretamente os sintomas da menopausa.

Por outro lado, fatores frequentemente presentes nessa rotina, como estresse, sono inadequado e redução da atividade física, podem tornar esse período mais difícil. A combinação de diferentes demandas, portanto, reforça a importância de manter acompanhamento preventivo e não deixar a própria saúde sempre para depois.

Diretrizes do Ministério da Saúde recomendam atenção ao acompanhamento de rotina a partir dos 45 a 50 anos, período em que condições como hipertensão e diabetes podem evoluir silenciosamente. Para Paula, porém, manter consultas e hábitos saudáveis depende também de uma mudança na maneira como as responsabilidades familiares são distribuídas.

Dividir responsabilidades também é uma forma de prevenção

Quem ocupa o centro da rotina familiar pode acabar assumindo tantas tarefas que passa a considerar normal não ter tempo para dormir adequadamente, fazer atividade física, encontrar amigos ou simplesmente descansar. O problema é que esse padrão pode se transformar em um ciclo de esgotamento, dificultando justamente a capacidade de continuar oferecendo suporte aos familiares.

Por isso, a orientação é buscar ajuda e dividir tarefas sempre que possível. Isso pode envolver outros familiares, amigos ou serviços de apoio, dependendo da realidade de cada casa. O objetivo é evitar que uma única pessoa concentre todas as demandas de cuidado e deixe a própria saúde em último lugar.

“Uma regra simples resume bem essa ideia: no avião, primeiro colocamos a máscara de oxigênio em nós mesmos para depois ajudar quem precisa. Na vida, o princípio é o mesmo. Cuidar da própria saúde não é egoísmo; é o que permite continuar cuidando de quem depende de nós”, orienta Paula Fabrega.

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