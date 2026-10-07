COMPORTAMENTO

Geração Z aumenta uso de medicamentos para depressão e ansiedade; saiba o que os dados revelam

Jovens de até 29 anos tiveram os maiores avanços em número de compradores, compras e valor gasto, mas crescimento também aparece entre Millennials, Geração X e Baby Boomers

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:20

Geração Z aumenta uso de medicamentos para depressão e ansiedade; veja o que os dados revelam Crédito: (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)

A busca por medicamentos relacionados à depressão e à ansiedade cresceu no Brasil, mas foi entre os mais jovens que o avanço ganhou maior velocidade. Um levantamento da Vidalink, divulgado pela CNN Brasil, aponta aumento de 12% no número de compradores desses medicamentos em um ano. Entre a Geração Z, formada por pessoas de até 29 anos, o crescimento chegou a 15% no número de clientes, 19% na quantidade de compras e 21% no valor gasto no primeiro semestre de 2026.

O levantamento analisou dados de 34.823 beneficiários que compraram pelo menos um medicamento relacionado à saúde mental entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Embora Millennials e Geração X ainda concentrem a maior parte do volume, a Geração Z foi a faixa etária que mais ganhou espaço proporcionalmente entre os compradores, com aumento de 0,6 ponto percentual na participação.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão 1 de 9

Na prática, os números mostram que os jovens estão aparecendo cada vez mais nesse mercado de medicamentos. O dado, porém, não permite afirmar sozinho por que isso está acontecendo. Entre as possíveis explicações estão a redução do estigma em torno da saúde mental, o aumento da busca por tratamento e também fatores relacionados às condições de vida, como pressão profissional, instabilidade financeira e exposição constante às redes sociais.

Crescimento não significa apenas maior procura

Para a psicóloga Caroline Macarini, cofundadora da Unolife, o aumento da procura pode representar uma mudança positiva na forma como as pessoas lidam com o sofrimento emocional. Ao mesmo tempo, os números não mostram se quem utiliza medicamentos também consegue ter acesso a acompanhamento psicológico. “Procurar ajuda é um avanço, e esse número mostra isso. O que ele não mostra é quantas dessas pessoas tiveram acesso a acompanhamento psicológico junto do tratamento medicamentoso”, afirma.

Segundo a especialista, o tratamento medicamentoso tem indicação e importância em determinados casos, mas não deve ser entendido como sinônimo de cuidado integral em saúde mental. “Medicação é indicação médica e tem seu lugar. Mas cuidado em saúde mental não se resume a uma receita. Quando o acompanhamento não cabe no bolso, o acesso fica pela metade”, acrescenta Caroline.

Todas as gerações registraram aumento

Apesar de a Geração Z apresentar o crescimento mais expressivo, o movimento não ficou restrito aos jovens. Entre os Millennials, o número de clientes aumentou 10,2%, enquanto a quantidade de compras subiu 12,1% e o valor movimentado avançou 16,8%. Na Geração X, o número de compradores cresceu 7,1%, acompanhado por altas de 10,5% nos pedidos e 14,3% no valor gasto. Já entre os Baby Boomers, o avanço foi menor, mas também ocorreu: 3,5% a mais de compradores e 4,7% no volume de compras.

A alta em todas as faixas etárias indica que o fenômeno não está concentrado em uma única geração. Ao contrário, os dados apontam para um aumento mais amplo na procura por medicamentos relacionados à saúde mental entre os beneficiários analisados.

Mulheres continuam sendo maioria

Outro ponto que chama atenção é a diferença entre homens e mulheres. As mulheres representaram 64,1% dos compradores nos dois períodos analisados, enquanto os homens corresponderam a 35,9%. O levantamento não explica sozinho essa diferença. A maior presença feminina pode estar relacionada tanto à maior identificação e tratamento de quadros como depressão e ansiedade quanto à disposição para procurar ajuda profissional.

Por outro lado, a menor participação masculina também pode esconder uma dificuldade de acesso ao cuidado. Quem não procura atendimento ou tratamento não aparece nas estatísticas de consumo de medicamentos.

Valor gasto cresce mais do que número de compradores

No total, as compras realizadas pela plataforma passaram de R$ 10 milhões para R$ 11,5 milhões, alta de 15,3%. O aumento do valor foi superior ao crescimento do número de compradores em todas as gerações analisadas. O dado pode estar relacionado a diferentes fatores, como maior frequência de compras, continuidade dos tratamentos ou aumento do custo médio por pessoa.

É importante, porém, evitar uma conclusão direta de que o crescimento do gasto representa necessariamente mais pessoas doentes. Os dados mostram o comportamento de compra dentro da base analisada, mas não permitem determinar isoladamente a causa do aumento.

O retrato não representa toda a população

Há ainda uma característica importante na pesquisa: os dados foram obtidos a partir de uma base de benefícios corporativos. Isso significa que o levantamento considera pessoas empregadas e com acesso a esse tipo de benefício. O recorte deixa de fora uma parcela significativa da população, como trabalhadores informais, desempregados e pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, os números não devem ser interpretados como um retrato completo do consumo de medicamentos para depressão e ansiedade no país.

Essa limitação também chama atenção para uma questão maior: o acesso ao tratamento de saúde mental pode variar bastante conforme a condição financeira e a possibilidade de contar com atendimento especializado.

Saúde mental também entra na rotina das empresas

O cenário ganha outra dimensão no ambiente de trabalho. Com a inclusão dos riscos psicossociais na gestão de saúde e segurança ocupacional, empresas passaram a ter de olhar para fatores que podem afetar a saúde mental dos funcionários, como sobrecarga, assédio, metas incompatíveis e jornadas excessivas.

Para Caroline, essa mudança faz com que o tema deixe de ser tratado apenas como uma ação pontual de conscientização. “O dado chega num momento em que a empresa deixa de poder tratar saúde mental como campanha pontual”, afirma. “Existe uma exigência técnica agora, e ela pede diagnóstico, plano de ação e acompanhamento ao longo do tempo”.