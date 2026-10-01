ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Geriatra revela a idade ideal para começar a cuidar do envelhecimento e evitar problemas no futuro

Especialista recomenda acompanhamento a partir dos 50 anos e destaca importância de atividade física, alimentação, prevenção e manutenção da autonomia

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

Geriatra revela a idade ideal para começar a cuidar do envelhecimento e evitar problemas no futuro Crédito: (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

O envelhecimento não começa quando a pessoa chega à terceira idade. Os cuidados para envelhecer com mais saúde podem começar décadas antes, e o acompanhamento com um geriatra pode ser iniciado por volta dos 50 anos, inclusive por pessoas que ainda não apresentam doenças ou limitações.

A avaliação preventiva permite identificar fatores de risco, revisar hábitos e acompanhar mudanças que surgem ao longo dos anos. O objetivo é chegar à velhice com mais autonomia e qualidade de vida, em vez de esperar o aparecimento de problemas para procurar ajuda.

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De acordo com o geriatra Vinicius Altomani, do Hospital Santa Catarina - Paulista, o especialista não atua apenas quando doenças relacionadas ao envelhecimento já estão instaladas. “Além de ser o médico do idoso, o geriatra também é o médico que lida com o envelhecer. Geralmente, recomendamos o início do seguimento para a população 50+, no entanto qualquer adulto interessado em envelhecer de forma saudável pode se beneficiar deste suporte”, afirma.

O que o geriatra avalia?

A consulta geriátrica vai além de investigar uma queixa específica. O profissional considera diferentes aspectos da saúde, incluindo condições físicas, emocionais, cognitivas e sociais.O acompanhamento também pode envolver a prevenção de doenças, o controle de problemas que se tornam mais frequentes com o avanço da idade e a revisão dos medicamentos utilizados pelo paciente. Essa avaliação é importante especialmente para evitar o uso excessivo ou desnecessário de medicamentos e buscar tratamentos que sejam adequados para cada pessoa.

O que fazer a partir dos 50?

Não existe uma fórmula única para envelhecer de forma saudável, mas alguns hábitos têm papel importante na manutenção da saúde.

Entre os principais estão:

manter uma alimentação equilibrada;

praticar atividade física regularmente;

preservar relações sociais e familiares;

realizar acompanhamento médico preventivo;

manter o controle de doenças crônicas;

cuidar da saúde mental;

evitar o sedentarismo.



Segundo Altomani, medidas simples continuam sendo fundamentais. “O envelhecimento ativo está ligado, antes de mais nada, a um estilo de vida. Muitas vezes as pessoas procuram soluções rápidas, como suplementos vitamínicos, mas têm dificuldade em manter uma boa alimentação e uma rotina benéfica”, destaca.

Cansaço pode ser um sinal de alerta

Algumas mudanças no dia a dia podem indicar que é hora de procurar orientação médica. Cansaço frequente, falta de disposição, dificuldade para realizar esforços, alterações de peso sem explicação e problemas relacionados ao sono estão entre os sinais que merecem atenção.

Esses sintomas não significam necessariamente que exista uma doença grave, mas podem indicar a necessidade de rever hábitos e investigar possíveis causas.O acompanhamento periódico também permite atualizar o histórico de saúde e identificar fatores de risco antes que eles evoluam para complicações.

Doenças ficam mais comuns com o avanço da idade

Com o envelhecimento, aumenta a ocorrência de diversas doenças e condições de saúde. Entre elas estão hipertensão, diabetes, colesterol elevado, alguns tipos de câncer e doença de Parkinson. As demências, como a doença de Alzheimer, também estão entre as condições que recebem atenção no acompanhamento geriátrico.

A fragilidade física, alterações de mobilidade e perda de força são outros pontos importantes.“Queixas relacionadas à saúde osteomuscular, dores crônicas, mobilidade, tonturas e alterações de memória também estão entre as mais frequentes nos consultórios geriátricos”, explica o especialista. A saúde mental também merece atenção. Segundo Altomani, depressão e ansiedade ainda podem passar despercebidas entre pessoas idosas, tornando a avaliação integral ainda mais importante.

Envelhecer com autonomia

A proposta do acompanhamento geriátrico não é apenas tratar doenças depois que elas aparecem. A ideia é acompanhar o processo de envelhecimento e identificar estratégias que ajudem a preservar autonomia, capacidade física, saúde mental e qualidade de vida ao longo dos anos.