Geriatra revela a idade ideal para começar a cuidar do envelhecimento e evitar problemas no futuro

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Perla Ribeiro
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00
O envelhecimento não começa quando a pessoa chega à terceira idade. Os cuidados para envelhecer com mais saúde podem começar décadas antes, e o acompanhamento com um geriatra pode ser iniciado por volta dos 50 anos, inclusive por pessoas que ainda não apresentam doenças ou limitações.
A avaliação preventiva permite identificar fatores de risco, revisar hábitos e acompanhar mudanças que surgem ao longo dos anos. O objetivo é chegar à velhice com mais autonomia e qualidade de vida, em vez de esperar o aparecimento de problemas para procurar ajuda.
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De acordo com o geriatra Vinicius Altomani, do Hospital Santa Catarina - Paulista, o especialista não atua apenas quando doenças relacionadas ao envelhecimento já estão instaladas. “Além de ser o médico do idoso, o geriatra também é o médico que lida com o envelhecer. Geralmente, recomendamos o início do seguimento para a população 50+, no entanto qualquer adulto interessado em envelhecer de forma saudável pode se beneficiar deste suporte”, afirma.
O que o geriatra avalia?
A consulta geriátrica vai além de investigar uma queixa específica. O profissional considera diferentes aspectos da saúde, incluindo condições físicas, emocionais, cognitivas e sociais.O acompanhamento também pode envolver a prevenção de doenças, o controle de problemas que se tornam mais frequentes com o avanço da idade e a revisão dos medicamentos utilizados pelo paciente. Essa avaliação é importante especialmente para evitar o uso excessivo ou desnecessário de medicamentos e buscar tratamentos que sejam adequados para cada pessoa.
O que fazer a partir dos 50?
Não existe uma fórmula única para envelhecer de forma saudável, mas alguns hábitos têm papel importante na manutenção da saúde.
Entre os principais estão:
Segundo Altomani, medidas simples continuam sendo fundamentais. “O envelhecimento ativo está ligado, antes de mais nada, a um estilo de vida. Muitas vezes as pessoas procuram soluções rápidas, como suplementos vitamínicos, mas têm dificuldade em manter uma boa alimentação e uma rotina benéfica”, destaca.
Cansaço pode ser um sinal de alerta
Algumas mudanças no dia a dia podem indicar que é hora de procurar orientação médica. Cansaço frequente, falta de disposição, dificuldade para realizar esforços, alterações de peso sem explicação e problemas relacionados ao sono estão entre os sinais que merecem atenção.
Esses sintomas não significam necessariamente que exista uma doença grave, mas podem indicar a necessidade de rever hábitos e investigar possíveis causas.O acompanhamento periódico também permite atualizar o histórico de saúde e identificar fatores de risco antes que eles evoluam para complicações.
Doenças ficam mais comuns com o avanço da idade
Com o envelhecimento, aumenta a ocorrência de diversas doenças e condições de saúde. Entre elas estão hipertensão, diabetes, colesterol elevado, alguns tipos de câncer e doença de Parkinson. As demências, como a doença de Alzheimer, também estão entre as condições que recebem atenção no acompanhamento geriátrico.
A fragilidade física, alterações de mobilidade e perda de força são outros pontos importantes.“Queixas relacionadas à saúde osteomuscular, dores crônicas, mobilidade, tonturas e alterações de memória também estão entre as mais frequentes nos consultórios geriátricos”, explica o especialista. A saúde mental também merece atenção. Segundo Altomani, depressão e ansiedade ainda podem passar despercebidas entre pessoas idosas, tornando a avaliação integral ainda mais importante.
Envelhecer com autonomia
A proposta do acompanhamento geriátrico não é apenas tratar doenças depois que elas aparecem. A ideia é acompanhar o processo de envelhecimento e identificar estratégias que ajudem a preservar autonomia, capacidade física, saúde mental e qualidade de vida ao longo dos anos.
Por isso, o cuidado com a velhice pode começar antes dela chegar. Quanto mais cedo hábitos de prevenção entram na rotina, maior é a oportunidade de identificar riscos e fazer mudanças enquanto a pessoa ainda mantém independência e disposição.