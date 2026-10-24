ESTÉTICA E BEM-ESTAR

Glúteos flácidos: por que o ganho de massa muscular nem sempre melhora a firmeza da pele

A qualidade da pele, a distribuição de gordura e o envelhecimento podem influenciar o contorno corporal; especialista explica como a bioestimulação de colágeno pode ajudar a melhorar a firmeza e quais são os limites do procedimento

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 06:30

Glúteos flácidos: por que o ganho de massa muscular nem sempre melhora a firmeza da pele Crédito: Imagem: pnarongkul | Shutterstock

Agachamentos, avanços e elevação pélvica estão entre os exercícios utilizados para fortalecer os glúteos e desenvolver a musculatura. Mesmo com uma rotina regular de treinos, porém, algumas pessoas continuam insatisfeitas com a firmeza e o contorno da região. Isso acontece porque a aparência dos glúteos não depende apenas do volume muscular: a qualidade da pele, a distribuição de gordura e a sustentação dos tecidos também influenciam o resultado.

Segundo a biomédica esteta Gardênia Vivian, músculo e pele respondem a processos diferentes. Enquanto a musculação contribui para o fortalecimento e o desenvolvimento muscular, a flacidez pode estar relacionada à perda de elasticidade e às mudanças na estrutura dos tecidos.

Mulher morre em hall de clínica um dia após passar por procedimento estético para harmonizar o glúteo 1 de 5

“Existe uma ideia de que basta treinar glúteos para levantar a região, mas músculo e pele são estruturas diferentes. O treino é fundamental para desenvolver e fortalecer a musculatura, enquanto a flacidez exige um olhar para a qualidade e a sustentação da pele”, explica a especialista.

Por que a flacidez pode aparecer mesmo em quem treina?

O envelhecimento natural e as oscilações de peso estão entre os fatores que podem alterar a aparência dos glúteos. Após um emagrecimento significativo, por exemplo, a redução do tecido adiposo nem sempre é acompanhada por uma retração proporcional da pele. Com isso, a região pode apresentar mudanças na textura, na firmeza e no contorno, mesmo quando a pessoa mantém uma rotina de atividade física.

A intensidade dessas alterações varia de acordo com características individuais, como idade, elasticidade da pele e composição corporal. Por isso, o desenvolvimento muscular não necessariamente elimina a flacidez, já que ela pode envolver estruturas diferentes das trabalhadas durante os exercícios.

“Hoje, muitas mulheres conseguem emagrecer e conquistar o corpo que desejavam, mas percebem que a pele não acompanha essa transformação na mesma velocidade. Perder gordura não significa recuperar a firmeza da pele”, afirma Gardênia.

Bioestimuladores podem melhorar a firmeza da pele?

Entre os procedimentos estéticos utilizados para tratar sinais de flacidez estão os bioestimuladores de colágeno. Esses produtos são aplicados com o objetivo de estimular a produção de colágeno pelo organismo e, dependendo da substância utilizada, da técnica e da indicação, podem contribuir para melhorar gradualmente a firmeza e algumas características da pele.

O tratamento exige avaliação individualizada, considerando o grau de flacidez, a qualidade do tecido, a distribuição de gordura e o formato dos glúteos. Nem toda alteração no contorno corporal está relacionada à perda de colágeno, e a escolha do procedimento deve levar em conta as necessidades e as condições de cada paciente.

Gardênia relata ter desenvolvido um protocolo próprio que associa bioestimulação de colágeno a um planejamento individualizado. A proposta é avaliar as características da região antes de definir a estratégia, em vez de utilizar uma abordagem igual para todas as pacientes.

Segundo a especialista, algumas pessoas apresentam maior flacidez, enquanto outras se queixam principalmente de alterações na textura da pele ou de perda de definição do contorno. Essas diferenças influenciam a avaliação e a indicação do tratamento.

Quando os resultados aparecem?

Ao contrário de procedimentos voltados à mudança imediata de volume, a bioestimulação depende da resposta biológica do organismo. A formação de novas fibras de colágeno ocorre gradualmente, e possíveis mudanças podem aparecer ao longo das semanas e dos meses seguintes.

A evolução varia conforme fatores como idade, condições da pele, grau de flacidez, produto utilizado e resposta individual. Os resultados não são iguais para todas as pessoas, e o procedimento tem limitações: não equivale ao levantamento promovido por uma cirurgia e não substitui o desenvolvimento muscular obtido com exercícios. A avaliação profissional também é importante para esclarecer expectativas, possíveis riscos e contraindicações, além de determinar se o procedimento é adequado para cada caso.

Estética corporal vai além do volume

A busca por mudanças na aparência dos glúteos não envolve apenas aumento de volume ou redução de medidas. A qualidade da pele, a sustentação dos tecidos e a harmonia das proporções também fazem parte das preocupações de quem procura tratamentos estéticos. Para Gardênia, a avaliação deve considerar as características individuais, sem partir de um padrão único de corpo. A proposta, segundo ela, é identificar o que realmente causa insatisfação e quais intervenções podem ser apropriadas.