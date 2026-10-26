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Gordura no fígado pode avançar mesmo em quem não bebe; médico explica causas e sinais de alerta

Resistência à insulina, consumo excessivo de açúcar e alterações metabólicas podem favorecer o acúmulo de gordura no órgão, que costuma evoluir sem sintomas nas fases iniciais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:20

Gordura no fígado pode avançar mesmo em quem não bebe; médico explica causas e sinais de alerta
Gordura no fígado pode avançar mesmo em quem não bebe; médico explica causas e sinais de alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

A gordura no fígado costuma ser associada ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas esse não é o único fator envolvido. Alterações metabólicas, resistência à insulina e hábitos alimentares também podem favorecer o acúmulo de gordura no órgão, inclusive em pessoas que não consomem álcool.

A condição, anteriormente conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica, passou a ser chamada de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD). Ela está frequentemente relacionada à obesidade, ao diabetes tipo 2 e a outros fatores de risco cardiometabólicos.

Gordura no fígado pode ser grave

[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Estudo aponta ligação entre gordura no fígado e maior risco de diabetes tipo 2 por Imagem gerada por IA
[Edicase]A gordura no fígado pode ser prejudicial para a saúde (Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock) por Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock
[Edicase]A gordura no fígado é uma condição delicada, mas reversível (Imagem: wowowG | Shutterstock) por Imagem: wowowG | Shutterstock
Alimentação e acúmulo de gordura no fígado: saiba o que diz a ciência por Shutterstock
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[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock

Um dos desafios é que o problema pode evoluir sem provocar sintomas perceptíveis. Segundo o médico Rodolfo Gusmão, CEO do Instituto Aeon, a ausência de sinais nas fases iniciais dificulta a identificação da doença. “Existe a ideia de que o fígado só sofre quando há consumo excessivo de álcool. Mas o metabolismo também tem um papel importante nessa história. Uma pessoa pode não beber e, ainda assim, desenvolver acúmulo de gordura no órgão, muitas vezes sem perceber qualquer alteração”, explica.

O excesso de açúcar também merece atenção

Refrigerantes, bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados podem contribuir para o consumo elevado de açúcares adicionados. Quando esse consumo é frequente e ocorre em uma alimentação com excesso de calorias, pode favorecer o acúmulo de gordura no fígado.

Um dos açúcares envolvidos nesse processo é a frutose. Embora esteja naturalmente presente nas frutas, ela também é utilizada em produtos industrializados. Em excesso, especialmente por meio de bebidas açucaradas, pode contribuir para a lipogênese hepática, processo pelo qual o organismo produz gordura a partir de outros nutrientes.

Isso não significa que comer frutas inteiras tenha o mesmo efeito que consumir bebidas açucaradas. As frutas contêm fibras, água e outros nutrientes, e seu consumo deve ser avaliado dentro do conjunto da alimentação.

“O problema não é comer uma fruta. O alerta está no consumo frequente e excessivo de bebidas açucaradas e produtos com alta concentração de açúcares adicionados, principalmente quando isso vem acompanhado de sedentarismo e alterações metabólicas”, destaca o médico.

Por que a resistência à insulina afeta o fígado?

A resistência à insulina é um dos mecanismos associados ao desenvolvimento da gordura no fígado. Nessa condição, as células respondem menos eficientemente à ação do hormônio responsável, entre outras funções, por regular a glicose no sangue. Esse desequilíbrio pode alterar o metabolismo das gorduras e aumentar a quantidade de ácidos graxos que chegam ao fígado. Como consequência, há maior possibilidade de acúmulo de gordura nas células hepáticas.

A resistência à insulina aparece com frequência em pessoas com gordura abdominal excessiva, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Entretanto, a doença hepática também pode ocorrer em pessoas que não têm obesidade.

“Não podemos avaliar a saúde metabólica apenas pelo peso. Existem pessoas que não estão acima do peso e apresentam resistência à insulina ou acúmulo de gordura no fígado. Por isso, é importante considerar exames, histórico clínico, composição corporal e hábitos de vida”, explica Gusmão.

O fígado pode estar comprometido sem apresentar sintomas

Nas fases iniciais, a gordura no fígado geralmente não provoca sintomas específicos. Por isso, a alteração pode ser descoberta em exames realizados por outros motivos, como análises de sangue que avaliam as enzimas hepáticas ou exames de imagem, a exemplo da ultrassonografia abdominal.

Um detalhe importante é que as enzimas hepáticas, como ALT e AST, podem apresentar valores dentro da faixa de referência mesmo quando existe a doença. Portanto, resultados normais desses exames, isoladamente, não descartam o problema. Em muitos casos, o acúmulo de gordura não evolui para quadros mais graves. Em outros, porém, pode haver inflamação e lesão das células do fígado, condição conhecida como esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH).

A doença pode progredir para fibrose, caracterizada pelo acúmulo de tecido cicatricial, e, em estágios avançados, cirrose. O risco de progressão varia de pessoa para pessoa e depende de fatores clínicos e metabólicos. “A ausência de sintomas não significa ausência de risco. O fígado pode passar muito tempo acumulando gordura sem provocar desconforto. O objetivo da investigação é identificar essas alterações antes que exista um comprometimento mais importante”, ressalta o médico.

O que ajuda a reduzir a gordura no fígado?

Mudanças no estilo de vida podem reduzir a gordura hepática e melhorar os fatores metabólicos associados à doença. Entre as medidas estão diminuir o consumo de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, adotar uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente.

Para pessoas com excesso de peso, a perda gradual de peso, quando indicada, também pode contribuir para a melhora da condição. Padrões alimentares que priorizam vegetais, frutas inteiras, leguminosas, grãos integrais, azeite e peixes, como a dieta mediterrânea, são associados a benefícios metabólicos.

A atividade física também pode ajudar a reduzir a gordura no fígado, inclusive quando não há perda expressiva de peso. O cuidado, porém, precisa considerar as condições de cada paciente e o estágio da doença. Dependendo do caso, pode ser necessário acompanhamento especializado e tratamento específico. “Não se trata de fazer detox ou buscar uma solução rápida para limpar o fígado. O cuidado envolve melhorar o funcionamento metabólico do organismo, reduzir os fatores de risco e acompanhar a evolução da doença”, afirma Gusmão.

O cuidado com o fígado vai além do álcool

A ausência de consumo de bebidas alcoólicas não elimina o risco de desenvolver gordura no fígado. Alimentação, resistência à insulina, alterações metabólicas e predisposição individual também fazem parte dessa equação. Por isso, a avaliação da saúde hepática deve considerar o histórico clínico e os fatores de risco de cada pessoa. Identificar a condição e acompanhar sua evolução permite avaliar a necessidade de intervenções antes que ocorram complicações.

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