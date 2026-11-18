DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Gripe ou pneumonia? Veja como diferenciar os sintomas e identificar sinais de alerta

Febre, tosse e cansaço podem aparecer nas duas doenças, mas falta de ar, dor no peito e piora após uma melhora inicial exigem atenção e avaliação médica

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:23

Gripe ou pneumonia? Veja como diferenciar os sintomas e identificar sinais de alerta Crédito: Freepik

Uma gripe que parece estar melhorando, mas de repente volta acompanhada de febre e dificuldade para respirar. O que parecia uma infecção respiratória comum pode esconder uma complicação mais séria: a pneumonia. Como as duas doenças compartilham sintomas, como tosse, febre e cansaço, nem sempre é fácil perceber a diferença nos primeiros dias. Por isso, observar a evolução do quadro e reconhecer os sinais de agravamento é fundamental.

A atenção ao tema ganha destaque em 12 de novembro, quando é celebrado o Dia Mundial da Pneumonia, data dedicada à conscientização sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser provocada por vírus, bactérias ou fungos. Já a gripe é causada pelo vírus influenza e afeta o sistema respiratório. Em algumas situações, a infecção pelo influenza pode evoluir para complicações, incluindo a própria pneumonia.

Pneumonia 1 de 8

“É importante entender que gripe e pneumonia não são necessariamente condições excludentes. Uma pessoa pode desenvolver pneumonia como complicação de uma infecção por influenza, por exemplo. Além disso, como febre, tosse e fadiga podem aparecer nos dois quadros, a avaliação clínica é fundamental para identificar o que está acontecendo e orientar o tratamento adequado”, explica Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios.

Quais são as diferenças entre gripe e pneumonia?

Embora os sintomas possam ser semelhantes, algumas características ajudam a identificar os quadros. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a pneumonia pode provocar tosse, febre ou calafrios, cansaço, falta de ar e dor no peito ao respirar ou tossir.

Na gripe, os sintomas geralmente aparecem de maneira repentina. Febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, tosse e prostração estão entre as manifestações mais comuns.

A semelhança entre os sinais, porém, impede que o próprio paciente consiga estabelecer um diagnóstico seguro apenas pela observação dos sintomas. A avaliação médica é necessária para identificar a origem do problema e verificar se houve alguma complicação.

Falta de ar e piora depois de uma melhora são sinais de alerta

Um dos sintomas que merecem atenção especial é a dificuldade para respirar, principalmente quando aparece acompanhada de dor no peito ou agravamento progressivo da tosse. Outro sinal importante ocorre quando a pessoa apresenta melhora inicial de uma gripe, mas volta a ter febre ou percebe que os sintomas respiratórios estão piorando. Segundo o CDC, essa evolução pode indicar o desenvolvimento de uma complicação, entre elas a pneumonia.

“Não é recomendável esperar que os sintomas se tornem muito intensos para procurar atendimento. Falta de ar, dor no peito, confusão mental e piora importante do estado geral são sinais que precisam ser avaliados rapidamente. Em crianças, respiração acelerada, esforço para respirar e dificuldade para se alimentar também merecem atenção”, alerta Carlos.

Como é feito o diagnóstico da pneumonia?

A confirmação da pneumonia depende de avaliação profissional. O médico considera o histórico do paciente, os sintomas apresentados e o exame físico. Quando necessário, pode solicitar exames complementares, como a radiografia do tórax. Identificar a possível causa da infecção também é importante para definir o tratamento. Pneumonias provocadas por bactérias podem exigir o uso de antibióticos, enquanto os quadros virais seguem outras abordagens, conforme o agente envolvido e a gravidade da doença.

Por isso, a automedicação deve ser evitada. O uso de antibióticos por conta própria, além de não ser adequado para todos os tipos de pneumonia, pode trazer riscos à saúde.

Quem tem maior risco de complicações?

Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou comprometimento do sistema imunológico podem apresentar maior risco de complicações respiratórias. Esses grupos precisam de atenção especial diante de sintomas como febre, tosse persistente e dificuldade para respirar.

A prevenção também passa pela vacinação. As imunizações contra influenza e pneumococo, de acordo com as recomendações de saúde para cada faixa etária e condição clínica, ajudam a reduzir os riscos relacionados a essas infecções. Para o médico Carlos Alberto Reyes Medina, conhecer as diferenças entre gripe e pneumonia é importante para evitar tanto a banalização de sintomas preocupantes quanto a automedicação.