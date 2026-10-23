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Hérnia abdominal pode ser fatal? Veja cinco sinais de alerta e quando procurar emergência

Condição afeta cerca de 28 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Hérnia; dor intensa, vômitos e saliência endurecida exigem atenção imediata

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:10

Hérnia abdominal pode ser fatal? Veja cinco sinais de alerta e quando procurar emergência
Hérnia abdominal pode ser fatal? Veja cinco sinais de alerta e quando procurar emergência Crédito: Imagem gerada pela IA

Um caroço na barriga ou na virilha pode parecer inofensivo, mas também ser sinal de uma hérnia abdominal. A condição ocorre quando parte de um órgão ou tecido atravessa uma área enfraquecida da parede muscular. Segundo a Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), entre 20% e 25% da população adulta brasileira apresenta algum tipo de hérnia abdominal, o equivalente a cerca de 28 milhões de pessoas.

Embora nem todos os casos sejam graves, algumas situações podem evoluir para complicações que exigem atendimento de emergência. “A hérnia é uma bomba-relógio e pode ser fatal”, alerta o cirurgião do aparelho digestivo dos hospitais São Luiz e Vila Nova Star, Gustavo Patury.

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução
Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução
Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução
Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução
Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução
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Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia por Reprodução

O perigo aumenta quando o conteúdo da hérnia fica preso e o fluxo sanguíneo para a região é comprometido. Essa situação pode provocar danos aos tecidos e ao intestino. Por isso, reconhecer os sinais de alerta e procurar avaliação médica são medidas importantes.

Cinco sinais de hérnia que merecem atenção

  • 1. Caroço na barriga ou na virilha
    O sinal mais conhecido é uma saliência que pode ficar mais evidente ao tossir, levantar peso ou fazer esforço físico. Mesmo quando não provoca dor, o abaulamento deve ser avaliado por um médico.

  • 2. Dor ou desconforto localizado
    A hérnia pode causar dor, pressão ou incômodo na região afetada, principalmente durante atividades que aumentam a pressão dentro do abdômen. Em alguns casos, a sensação pode ser confundida com uma dor muscular.

  • 3. Aumento da saliência
    O volume da hérnia pode aumentar com o tempo. Mudanças no tamanho ou o aparecimento de novos sintomas justificam uma avaliação médica para verificar a evolução do quadro e definir a conduta mais adequada.

  • 4. Caroço endurecido que não desaparece
    Quando o conteúdo da hérnia fica preso e não retorna à posição habitual, ocorre o encarceramento. Uma saliência endurecida, dolorosa ou sensível exige atendimento médico imediato, sobretudo quando a mudança acontece de repente.

  • 5. Dor intensa e vômitos
    Dor abdominal forte ou súbita, vômitos e aumento da sensibilidade na região podem indicar estrangulamento da hérnia, complicação em que o fluxo sanguíneo para o tecido fica comprometido. O quadro pode causar danos ao intestino e exige atendimento de emergência.

“Quando o intestino fica preso e perde o suprimento sanguíneo, o quadro pode evoluir rapidamente. Por isso, não se deve esperar que os sintomas desapareçam espontaneamente diante de sinais de complicação”, orienta Patury.

Quais são os tipos de hérnia e como tratar?

As hérnias são classificadas de acordo com a região em que aparecem. Entre os tipos mais comuns estão a inguinal, na virilha; a umbilical, na região do umbigo; a incisional, que surge em locais de cirurgias anteriores; a epigástrica, na parte superior do abdômen; e a femoral, localizada logo abaixo da virilha, na parte superior da coxa. Há também a hérnia de Spiegel, que aparece na lateral do abdômen.

O tratamento depende da localização e do tamanho da hérnia, dos sintomas, do risco de complicações e das condições de saúde do paciente. Em situações selecionadas, o médico pode recomendar acompanhamento. A correção definitiva, quando indicada, é cirúrgica, e o procedimento pode ser realizado por via aberta, laparoscópica ou robótica. Em muitos casos, uma tela cirúrgica é utilizada para reforçar a parede abdominal e corrigir o defeito. A escolha da técnica depende das características de cada paciente e da avaliação da equipe especializada.

“As hérnias podem aumentar de tamanho com o tempo, e a definição do tratamento deve considerar fatores como a localização do defeito, os sintomas, o histórico cirúrgico e as condições de cada paciente. Mais importante do que o tamanho da hérnia é avaliar o risco de complicações, como o encarceramento e o estrangulamento do intestino, que podem exigir uma cirurgia de emergência”, explica o cirurgião.

A recomendação é procurar avaliação médica ao perceber uma possível hérnia, mesmo que não haja dor. Se houver dor intensa, vômitos ou uma saliência endurecida e dolorosa, a orientação é buscar atendimento de emergência.

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