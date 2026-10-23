SAÚDE

Hipertensão atinge 40% das crianças e jovens, aponta pesquisa

Levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que doença está presente no dia a dia de brasileiros de 7 a 18 anos

Lucas Pereira

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:02

Má alimentação e sedentarismo são diretamente responsáveis pelo desenvolvimento do aparecimento dos problemas associados ao aumento de peso Crédito: Shutterstock

O que antes era considerado um problema para pessoas com idades mais avançadas, hoje está se manifestando cada vez mais cedo: a hipertensão e seus problemas correlatos. Um estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) apontou que quase 40% de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos se mostraram hipertensos e pré-hipertensos.

A pesquisa Brasil Coração Saudável mapeou a saúde cardiovascular de 6.092 brasileiros nesta faixa etária, matriculados em 38 escolas em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os dados mostram que, enquanto 28,3% dos estudantes foram diagnosticados com hipertensão arterial, outros 11,6% apresentaram pré-hipertensão.

Pré-hipertensão foi redefinida 1 de 4

"Ter criança e adolescente como hipertenso não é uma condição normal, não é esperado. A hipertensão, na prevalência que a gente tem observado, o número de casos e a incidência de casos novos, tem correlação com o estilo de vida que nossa sociedade tem", aponta o cardiologista do Hospital Português Marcos Barojas, que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Apenas em 2024, foram 68.815 óbitos por doenças hipertensivas no Brasil, sendo 6.577 na Bahia, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O estado registrou taxa de 43,6 óbitos por 100 mil habitantes.

VIDA ATIVA E SAUDÁVEL

Dos dados apresentados na pesquisa da SBC, adolescentes masculinos entre 15 e 18 anos correspondiam a 40,7% dos classificados com hipertensão e 21,9% com pré-hipertensão. Entre as jovens da mesma faixa etária, o percentual de hipertensão atingiu 28,6%.

Crianças com mais de 7 anos também apresentaram índices expressivos de alteração na pressão arterial, alcançando 39,1% nos meninos e 30,2% nas meninas. Outro dado importante é que uma em cada três crianças e adolescentes analisados tem excesso de peso: 19,5% estão com sobrepeso, e 13,6%, obesidade.

O sobrepeso é maior nas meninas de 11 a 14 anos (24,0%), e a obesidade atinge meninos de 7 a 10 anos (17,1%). Má alimentação e sedentarismo são diretamente responsáveis pelo desenvolvimento do aparecimento dos problemas associados ao aumento de peso: "Essa adiposidade não é uma condição benigna, ela libera substâncias no corpo que tornam as células com menos sensibilidade à insulina. E isso eleva colesterol, pressão, gordura no fígado, e traz dificuldade para dormir e movimentar as articulações", aponta o médico.

"A pressão alta é uma condição que machuca os vasos de tecidos. Então, tecido do coração, tecido do cérebro, o tecido renal, dos olhos, dos vasos, especificamente, são as áreas mais danificadas. É mais ou menos como fosse a ferrugem, a maresia: em vez de enferrujar o carro com 45 anos, ele vai enferrujar com 7 anos, e isso é um problema muito grave", explica Barojas.

Questões como o sedentarismo, consumo excessivo de telas e a alimentação baseada em produtos ultraprocessados são preponderantes para o aparecimento precoce de comorbidades. No caso dos mais jovens, o médico aponta para problemas da falta de controle dos pais. "A criança e o jovem estão na ponta mais fraca porque não tomam a decisão mais acertada. E na decisão que são capazes de tomar, eles são a favor do prazer, porque criança tem vínculo com prazer, é o hedonismo infantil. Os pais, a escola ou os sistemas individuais devem fazer a limitação".

IMPACTOS

Vale apontar que o diagnóstico de pressão alta acaba se consolidando na vida adulta, conforme aponta o rastreamento feito pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), feito pelo Ministério da Saúde.

A prevalência geral de hipertensão nas capitais passou de 22,6% em 2006 para 27,9% em 2023, e atingiu 29,7% em 2024. Entre jovens de 18 a 24 anos, 6,4% possuíam diagnóstico de hipertensão em 2024, sendo 5,6% no estudo anterior, de 2023.

"Mas, se você olhar uma pessoa que tem pressão alta aos 7, ela vai ter problema com 45, 50 anos, no pico da produção socioeconômica. Uma pessoa de 30, 40, 50 anos que tem a doença, obviamente, vai ter uma sobrevida muito menor do que alguém de 75. Ou seja, ela vai ficar doente por muito mais tempo e isso vai gerar uma sobrecarga social e financeira, além de sofrimento individual", analisa o médico.

Os dados divulgados na *Estatística Cardiovascular Brasil 2026*, da SBC, mostram que apenas 21,1% dos jovens hipertensos de 18 a 24 anos em tratamento médico afirmam fazer uso regular de medicamentos anti-hipertensivos. Em contrapartida, entre os idosos de 65+, a taxa de adesão ao tratamento farmacológico atinge 94%.

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019), os fatores que levam os pacientes a interromper ou não iniciar o tratamento envolvem o julgamento de que não precisam tomar os remédios e na crença de que o problema está controlado, não se fazendo necessário o uso contínuo dos medicamentos.

O cardiologista aponta para outros elementos que impactam nesse estilo de vida, como a falta de esclarecimento e capacidade financeira. Ainda assim, Marcos Barojas lembra que mudar é algo "muito difícil", mas que uma forma de lidar com essa precocidade do aparecimento da hipertensão é através do exemplo familiar.