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Hipertensão resistente: quando a pressão alta continua fora de controle mesmo com tratamento

Pressão que permanece acima da meta mesmo com medicamentos pode exigir investigação para identificar causas e reduzir o risco de AVC, infarto e doença renal

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:24

Com o envelhecimento, diretrizes médicas passam a recomendar metas de pressão mais flexíveis e adaptadas a cada paciente Crédito: (Foto: Freepik)

A pessoa não sente dor, não tem tontura e segue a rotina normalmente. Ainda assim, a pressão arterial pode estar elevada e, silenciosamente, aumentando o risco de AVC, infarto, insuficiência cardíaca e doença renal. É justamente por não apresentar sintomas na maioria dos casos que a hipertensão arterial ganhou o apelido de “assassina silenciosa”.

Estima-se que 1,4 bilhão de adultos entre 30 e 79 anos vivam com hipertensão no mundo. Desse total, apenas cerca de 23% conseguem manter a pressão controlada. “Um dos maiores perigos da hipertensão é justamente o fato de que, na maioria das vezes, ela não provoca sintomas. A pessoa pode se sentir perfeitamente bem e estar com a pressão muito elevada. Sentir-se bem não significa que a pressão esteja bem. Por isso, medir a pressão regularmente é fundamental”, explica a neurologista e presidente da Rede Brasil AVC, Sheila Martins. O problema se torna ainda mais preocupante quando a pressão permanece elevada mesmo diante do tratamento.

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não 1 de 8

Quando o tratamento não consegue controlar a pressão

A chamada hipertensão resistente ocorre quando a pressão permanece acima da meta apesar do uso adequado de três classes diferentes de medicamentos anti-hipertensivos, em doses máximas ou máximas toleradas, incluindo um diurético. Também entram nessa definição os pacientes que conseguem atingir a meta, mas precisam utilizar quatro ou mais medicamentos para manter a pressão sob controle.

No entanto, uma pressão que continua elevada durante o tratamento não significa automaticamente que o paciente tenha hipertensão resistente. Antes de chegar a esse diagnóstico, é necessário investigar se a medição está sendo realizada corretamente, se existe o chamado efeito do avental branco — quando a pressão aumenta durante uma consulta ou exame por causa de ansiedade, estresse ou nervosismo — e se o paciente está seguindo corretamente o tratamento.

Também devem ser avaliados hábitos de vida, outras substâncias ou medicamentos capazes de elevar a pressão e possíveis doenças que provoquem a chamada hipertensão secundária. “Antes de estabelecer o diagnóstico, o médico precisa avaliar fatores como a técnica utilizada para medir a pressão, o chamado ‘efeito do avental branco’, a adesão correta ao tratamento, hábitos de vida, uso de outras substâncias ou medicamentos que possam elevar a pressão e a presença de doenças que provoquem hipertensão secundária”, pontua Sheila.

Existe uma forma ainda mais difícil de controlar

Dentro desse cenário existe um grupo menor de pacientes com uma dificuldade ainda maior: a hipertensão refratária. De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, trata-se de um subgrupo de pacientes com hipertensão resistente verdadeira cuja pressão continua acima das metas individualizadas apesar de uma estratégia terapêutica intensiva, envolvendo cinco ou mais medicamentos anti-hipertensivos. Embora seja menos frequente que a hipertensão resistente, a forma refratária exige atenção justamente pela dificuldade de controle e pelo elevado risco cardiovascular associado.

Pressão difícil de controlar aumenta o risco

A hipertensão resistente não deve ser encarada simplesmente como uma pressão “um pouco mais alta”. Pessoas com essa condição apresentam risco 50% maior de complicações cardiovasculares e renais em comparação com pacientes hipertensos cuja pressão é mais facilmente controlada.

Entre as possíveis consequências estão AVC, infarto, insuficiência cardíaca, comprometimento dos rins e morte cardiovascular. Por isso, quando a pressão continua acima da meta, o caminho não deve ser simplesmente aumentar medicamentos por conta própria ou aceitar a situação como algo inevitável.

“Quando uma pessoa está fazendo o tratamento e a pressão permanece elevada, não devemos simplesmente aceitar que ‘a pressão dela é alta mesmo’. É preciso investigar por que isso está acontecendo, confirmar se realmente existe hipertensão resistente, procurar possíveis causas e definir a melhor estratégia para conseguir o controle”, afirma Sheila.

A investigação pode incluir medidas da pressão fora do consultório, avaliação da adesão ao tratamento, análise de hábitos e fatores de risco e pesquisa de causas secundárias de hipertensão. Em situações de difícil controle, pode ser necessário acompanhamento com profissionais especializados no manejo da doença.

Sentir-se bem não significa estar protegido

Como a hipertensão costuma evoluir sem sintomas, não é possível saber se a pressão está controlada apenas pela percepção do próprio corpo. “A única forma de saber é medir”, reforça a médica. Para quem ainda não recebeu diagnóstico, a aferição regular ajuda a identificar alterações precocemente. Para quem já sabe que tem hipertensão, o acompanhamento permite verificar se o tratamento está realmente funcionando.

Além do tratamento prescrito pelo médico, hábitos de vida também têm papel importante no controle da pressão, como alimentação saudável, redução do consumo excessivo de sal, atividade física regular, controle do peso, não fumar e limitar o consumo de bebidas alcoólicas. Outro cuidado fundamental é não interromper ou modificar os medicamentos por conta própria porque a pressão melhorou ou porque a pessoa está se sentindo bem. Sem sintomas, a elevação da pressão pode voltar sem ser percebida. Da mesma forma, quem segue o tratamento corretamente e continua apresentando níveis elevados deve procurar avaliação médica para investigar o motivo.

Conhecer os números pode evitar consequências graves