NOVEMBRO AZUL

Homens se preocupam com o tamanho do pênis, mas adiam cuidados com a saúde, mostra pesquisa

Levantamentos apontam percepções equivocadas sobre o exame de próstata e baixa procura por atendimento médico; especialistas alertam para os riscos do diagnóstico tardio

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:10

Homens se preocupam com o tamanho do pênis, mas adiam cuidados com a saúde, mostra pesquisa Crédito: Imagem gerada pela IA

Na hora de falar sobre o tamanho do pênis, muitos homens parecem não ter dificuldade em exagerar nos centímetros. Quando o assunto é cuidar da própria saúde, porém, a disposição nem sempre é a mesma. Duas pesquisas realizadas por plataformas voltadas à sexualidade e aos relacionamentos mostram esse contraste: enquanto 64% dos entrevistados de um levantamento disseram ter pênis entre 16 e 19 centímetros, 89% dos homens ouvidos em outra enquete acreditavam, equivocadamente, que o exame de próstata só deveria ser feito depois dos 60 anos.

Os dados ajudam a colocar em evidência um problema que ganha destaque durante o Novembro Azul: a resistência masculina à prevenção e à busca por atendimento médico. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028. A doença é o tumor mais frequente entre os homens, desconsiderando o câncer de pele não melanoma.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

O tamanho na cabeça

Em levantamento realizado pelo Sexlog com mais de 3 mil homens, 64% dos participantes afirmaram ter pênis com tamanho entre 16 e 19 centímetros. Outros 16% disseram ultrapassar os 20 centímetros, enquanto apenas 20% declararam medidas entre 10 e 15 centímetros, faixa que inclui a média nacional estimada em aproximadamente 13,5 centímetros quando o órgão está ereto.

Para a sexóloga e terapeuta sexual Tamara Zanotelli, os números refletem também a pressão cultural em torno do tamanho do órgão sexual masculino e sua associação equivocada à masculinidade. “Embora a gente fale de média, cada indivíduo tem a sua natureza e não é o tamanho do seu pênis que define sua masculinidade. Mesmo assim, um homem não vai assumir se tiver um órgão menor”, afirma.

A saúde masculina fora do radar

Se o tamanho do pênis ainda ocupa espaço importante nas preocupações masculinas, a prevenção parece receber menos atenção. Em enquete do Ysos, aplicativo de encontros casuais para casais e solteiros, 31% dos participantes disseram procurar atendimento médico apenas quando necessário. Além disso, 65,5% nunca tinham ouvido falar em andrologista, profissional especializado na saúde masculina.

O levantamento também identificou confusão sobre procedimentos médicos: quase metade dos entrevistados (49%) acreditava que mastectomia seria um exame indicado para homens acima dos 40 anos. Na realidade, mastectomia é uma cirurgia de retirada da mama, realizada em determinadas situações, como no tratamento de alguns casos de câncer.

Para o andrologista Lister de Lima Salgueiro, a diferença no cuidado com a saúde começa ainda na adolescência. Segundo ele, enquanto as mulheres costumam manter acompanhamento ginecológico ao longo da vida, muitos homens deixam de procurar assistência médica depois que encerram o acompanhamento pediátrico.

“Elas saem do pediatra e já vão para o ginecologista na adolescência. Depois, seguem acompanhando todas as fases até a menopausa. O homem, depois que sai do pediatra, só volta a uma consulta se for absolutamente necessário. A média de tempo de um paciente chegar à clínica com disfunção sexual é de quatro anos”, afirma.

Em relação à próstata, a idade para iniciar a avaliação deve considerar fatores individuais, como histórico familiar e outros riscos. A decisão sobre a realização de exames de rastreamento deve ser discutida com um profissional de saúde, considerando benefícios, possíveis danos e preferências do paciente.

O levantamento do Ysos também mostra que 15,68% dos usuários homens da plataforma têm mais de 50 anos. A faixa etária reforça a importância de ampliar o debate sobre prevenção e acompanhamento médico, inclusive entre pessoas que mantêm vida sexual ativa.

O preço da demora no diagnóstico

A falta de acompanhamento pode ter consequências graves. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), com dados do Ministério da Saúde, o país registrou cerca de 18,5 mil mortes por câncer de próstata em 2025, uma média de 50 por dia. A diferença também aparece na expectativa de vida. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que os homens vivem, em média, 73,3 anos, enquanto a expectativa entre as mulheres chega a 79,9 anos.

Outro problema que merece atenção é o câncer de pênis. Entre 2021 e 2025, a doença levou a 2.949 amputações e 2.359 mortes no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A prevenção envolve cuidados cotidianos, como higiene adequada da região genital, uso de preservativo e vacinação contra o HPV. A vacina está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninos de 11 a 14 anos, conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações.

Lister alerta ainda para os riscos do uso indiscriminado de substâncias e produtos anunciados como soluções para melhorar o desempenho sexual. “A maioria dos produtos anunciados nas mídias sociais não funciona. O problema é o uso indiscriminado de andrógenos (derivados da testosterona), que podem levar à infertilidade, impotência, problemas cardíacos e cânceres de próstata, fígado e pâncreas”, afirma.

O uso de testosterona e outros hormônios sem indicação e acompanhamento médico pode provocar efeitos adversos importantes. Por isso, a orientação é evitar tratamentos por conta própria ou baseados em recomendações de conhecidos e propagandas.

A importância de não adiar o cuidado

Aos 23 anos, Silva*, hoje com 30, descobriu que não poderia ter filhos. No início, a notícia abalou sua autoestima, mas, com o tempo, ele conseguiu lidar melhor com a situação. Atualmente, mantém uma rotina de check-ups anuais e não deixa de realizar consultas e exames. Histórias como essa mostram a importância de conhecer o próprio corpo e procurar orientação profissional diante de dúvidas ou alterações na saúde sexual e reprodutiva.

Para Lister, a resistência masculina à prevenção ainda é um obstáculo importante. “Os homens não têm o instinto de preservação que as mulheres têm”, resume. Segundo ele, muitos recorrem a medicamentos indicados por amigos, produtos divulgados na internet ou soluções caseiras, em vez de buscar avaliação especializada.

No Novembro Azul, a mensagem vai além da prevenção do câncer de próstata: cuidar da saúde masculina exige acompanhamento regular, informação confiável e disposição para procurar ajuda antes que os sintomas se tornem um problema maior. Afinal, quando o assunto é saúde, o que realmente importa não são os centímetros, mas o tempo dedicado ao próprio cuidado.