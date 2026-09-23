CIRURGIA PLÁSTICA

Hospital de Salvador com menos de quatro meses de funcionamento sedia cirurgias ao vivo para 5 mil médicos

Procedimentos de rejuvenescimento facial, contorno corporal e cirurgia de mama foram transmitidos em tempo real durante congresso nacional

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:38

Hospital de Salvador com menos de quatro meses de funcionamento sedia cirurgias ao vivo para 5 mil médicos Crédito: Divulgação

Com menos de quatro meses de funcionamento, o Blanc Hospital Salvador foi escolhido pela Associação Brasileira de Cirurgia Plástica Estética (BAPS) para sediar as cirurgias ao vivo do 5º Congresso Nacional da entidade. Os procedimentos realizados na unidade, no bairro do Itaigara, foram transmitidos em tempo real para cerca de 5 mil médicos reunidos no Centro de Convenções Salvador.

As demonstrações incluíram técnicas de rejuvenescimento facial, contorno corporal e cirurgia de mama. Para levar as imagens dos blocos cirúrgicos até o congresso, as equipes do hospital trabalharam em conjunto com a comissão técnica da BAPS, em uma operação que envolveu estrutura de transmissão e protocolos voltados à segurança dos pacientes.

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Procedimentos foram transmitidos ao congresso

Dois centros cirúrgicos do Blanc Hospital Salvador foram utilizados durante as transmissões. A programação permitiu que os médicos acompanhassem em tempo real diferentes técnicas aplicadas por especialistas brasileiros e estrangeiros. Entre os convidados internacionais estavam o colombiano Alfredo Hoyos, que apresentou sua experiência com lipoaspiração de alta definição, conhecida como Lipo HD.

As técnicas de rejuvenescimento facial foram representadas pelo norte-americano Ramtin Kassir, com procedimentos de deep plane e lifting endoscópico, além do espanhol Francisco Bravo e do também norte-americano George Bitar. Já os mexicanos Héctor Duran e Emmanuel Flores participaram das atividades relacionadas à escultura corporal.

Hospital foi inaugurado em maio

Inaugurado em maio, o Blanc Hospital Salvador é voltado exclusivamente para cirurgias eletivas, realizadas mediante agendamento. A unidade conta com 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue e centro de imagem integrado. A estrutura foi planejada para receber procedimentos de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades. Durante o congresso, duas das salas cirúrgicas foram destinadas às demonstrações transmitidas ao público médico.

“Sediar as cirurgias ao vivo de um congresso dessa dimensão demonstra a capacidade do hospital de oferecer tecnologia, segurança e suporte às equipes médicas”, afirma Eduardo Sento Sé, superintendente do Blanc Hospital Salvador.

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